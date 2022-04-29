【專訪】A士與ZECO：「萌軍事」為何又萌又硬？可愛的美少女背後藏有鋼鐵與歷史

文：CCC創作集

無論是軍艦化身美少女的《艦隊Collection》，或是高中女生開坦克的《少女與戰車》，當軟萌甜美的少女們操縱起威力強大的鋼鐵巨獸，十分認真地相互對戰攻擊與歡樂搞笑，這樣的反差在視覺上相當引人注目。

CCC編輯部邀請到國內兩位萌軍事大手——A士老師和ZECO老師來翻譯翻譯，究竟萌軍事為何又萌又硬？

萌軍事想當年

Q：近年來結合軍事武器元素的萌系ACG作品佳作頻傳，請問什麼是萌軍事？具有哪些特點？

A士：萌軍事的日文叫「萌えミリ」（萌Mili），是「萌えミリタリー」（萌Military）的簡寫。軍事武器畫得再怎麼可愛，比方Q版的戰車、戰鬥機，還是不容易脫離原本武器的形象，需要用其他的方式來轉化。例如用軍艦上的艦貓當主角來說故事，或是現在流行的擬人化，現實中的船被打到了不會喊痛，擬人化之後會有疼痛的表現，讀者就會覺得可憐而比較有共鳴，這是萌軍事的表現手法之一。

ZECO：人會有移情作用，像是講起雪風這艘驅逐艦，有些人會覺得它是掃把星或運氣很好；或說它很照顧船上的人、救援了很多人——實際上救人的是操作船艦的船員，但大家會想成是雪風做了這些事情，藉著移情作用產生了雪風的形象，只是最早還沒有把形象畫出來。

軍武的東西都滿硬的，不是鋼鐵就是數據，很多是歷史資料，推廣上一直都很困難。萌軍事結合了美少女和軍武，讀者會因為可愛的美少女，有機會接觸到設定背後的資料。

A士：大多數人一看到歷史、地理充滿了人名和地名就會頭痛，而萌軍事就是用美少女吸引讀者興趣，讓讀者不要一開始就那麼排斥這個題材。一樣那麼多的地名與人名，但都變得可愛了，是不是就願意看了呢？

除了擬人化，另一種表現手法是讓美少女操作兵器。大家都看膩了大叔跟槍械，如果是動畫、漫畫裡柔軟的美少女形象，配上剛硬、直線條的現代軍火、戰車、戰艦，兩者對比非常強烈，會帶給人比較大的衝擊。

Photo Credit: 截圖自CCC創作集 A士繪製的模型盒箱繪，是戰鷹模型推出的Q版蘇聯KV-II戰車。

ZECO：剛剛是從軍武的角度來看，相反地，從萌系美少女的作品來看，一開始作品大多都是穿著學生服、水手服的少女日常生活，後來作品同質性太高，有些畫家開始嘗試增加一些硬派的東西進去，讓反差感變強、吸引讀者注意，這樣的作品慢慢也越來越多。

Q：萌軍事初期，是怎麼會把很硬的軍武和很萌的美少女結合在一起？相關作者與代表性作品有哪些呢？

ZECO：說起來，大概就是野上武志老師2001年的《鋼鐵少女們》和之後的《萌！戰車學校》，他以美少女來吸引讀者，但整本書還是很硬派的軍事武器資料，是比較傳統的方式。

A士：當初我看《鋼鐵少女們》的時候，發現和想像中不太一樣，它非常寫實地反映現實世界的戰場，駕駛戰車的少女會受傷、戰死犧牲，有些畫面很血腥。

ZECO：萌系作品大家比較不能接受裡面的角色掛掉。

A士：2006年創刊的《MC☆あくしず》這本雜誌也是同樣的表現方式，當時大家都不看好，但現在仍然持續出版，已經十三周年了。先不論他們是否成功推廣了萌軍事，但我相信讀者已經慢慢願意接受這樣的表現手法，用萌系包裝原本嚴肅的軍武題材。

Photo Credit: 截圖自CCC創作集 左邊是《MC☆あくしず》創刊號；右邊是《萌！戰車學校》，由美少女擔任戰車組員，詳細解說各型戰車的功能、作戰戰術、著名王牌、重要戰役等等。

ZECO：比較可惜的是，他們一直都在貨真價實的介紹軍事武器歷史，加上一些軍武美少女插圖，卻缺乏融合知識改編成全新劇情的大型企畫，像是《巴爾札的軍靴》、《幼女戰記》這樣的完整創作。

A士：因為出版的IKAROS社本來就是專門出版情報誌的，包含車輛、船舶、飛行民航機等等，所以調性就是這樣。

ZECO：還有2002年的「制服兵器兵站局」，是很早把軍武擬人化作為網站主題的討論區，我們都曾在那邊發表作品，是很重要的平台。

A士：那邊參與的網友會很認真地看你的作品，不管你畫技如何。我覺得這樣的風氣很重要，如果我當時畫的圖沒人看、或被胡亂批評，那我可能就不會走軍武擬人化這條路。

ZECO：其中有一位參與者是擔任《少女與戰車》人物原案的島田文金老師，他早期的風格是像明貴美加老師的《MS少女》那樣，結合機械與纖細美少女。2005年他創作了《強襲魔女》，把歷史上的王牌飛行員畫成操縱魔法機械飛行腳的美少女，他的方式是在萌系作品中融入軍武要素，主客相反。實際上大多數讀者認知的萌軍事作品，往往都是《強襲魔女》、《少女與戰車》這種類型，普及度高很多。

Photo Credit: ©2012 Hidehisa Nanbou, Humikane Shimada, Toshinori Iinuma ©501st JOINT FIGHTER WING THE MOVIE，台灣角川提供 《強襲魔女》人物造型由島田文金設計，服飾上半身是軍服、下半身是泳褲。吸引眾人目光。

Photo Credit: 截圖自CCC創作集 A士在「制服兵器兵站局」發表的赤城號航空母艦擬人。

大家都開開心心的萌軍事

Q：2008年的《義呆利AxisPowers》這部講各國歷史糾葛的作品，在台灣很受歡迎，對於萌軍事有沒有什麼影響？

ZECO：《義呆利AxisPowers》造成的影響確實很大，這部作品是把國家形象擬人化，國家跟國家之間最會被大家寫進來的似乎就是戰爭，自然而然會延伸到軍隊，設計角色形象就會用到這個國家的軍服、武器等等。

Photo Credit: ©日丸屋秀和／東立出版社 《義呆利》曾掀起一波同人熱潮。

Q：剛剛提到了《少女與戰車》，這部由高中女生組成戰車社團對戰比賽的萌軍事作品，近年來很有話題性，甚至讓觀眾們蜂湧走訪故事舞台——真實世界中的大洗町，可否談一下為何會受歡迎？

A士：當初開播之前，那真是既期待又怕受傷害，因為以前這種軍武題材，劇情可能比較弱，討論度不會這麼高。這部作品真的不一樣，劇情好、戰車也製作得非常細心，不論是喜歡軍武的觀眾或一般觀眾，都看得很高興，大家都很開心。

ZECO：《少女與戰車》的核心劇情是少女要復興社團、學校以及地區，非常適合聖地巡禮。而社團活動「戰車道」比賽，則把戰車的性能一一玩出來，有這個性能的戰車，所以能玩什麼樣的戰術，花心思去安排這些橋段，認識戰車的觀眾才滿意。其他觀眾則喜歡看美少女們開開心心、快快樂樂的社團活動，有戰鬥也有日常，同時滿足兩種客層。

A士：故事中少女之間的友情跟她們的理想，也會觸動女性觀眾，可能大家不懂戰車，但是主角們要把她們的學校保存下來，目標非常明確，連小朋友也看得懂、覺得好看。

Photo Credit: 《少女與戰車》