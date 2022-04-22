連米老鼠也難逃「被取消」：迪士尼反對「不說同性戀」法案惹怒佛州，主題樂園55年自治地位恐不保
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佛州政府與迪士尼槓上，起源是共和黨州長迪尚特上個月簽署了「不說同性戀」法案引發全國性爭議，迪士尼執行長查佩克公開譴責該法案有歧視同性戀之嫌，迪士尼公司將暫停對州內政治人物的捐款，反過來支持反對該法案的組織。
佛羅里達州眾議院週四（21日）通過了一項法案，將結束迪士尼樂園的自治地位，可能嚴重影響迪士尼樂園的稅收問題，這項沈重打擊迪士尼的法案，被認為是報復迪士尼反對該州《不說同性戀》的法案。
週三，共和黨領導的佛州參議院以23票對16票的投票結果，廢除了迪士尼樂園的特殊稅區地位；幾接著在週四，佛州眾議院則以68票對38票通過了該法案。這項法案現在交由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署生效。
支持該法案的共和黨眾議員費恩（Randy Fine）在投票前推文說，「迪士尼是佛羅里達州的客人，今天，讓我們來提醒他們。」
迪士尼樂園自1967年以來就是特別稅區，這是當年佛州政府說服迪士尼來到佛州中部偏遠地區，興建2萬5000英畝的主題樂園的誘因，迪士尼樂園目前擁有6萬多個工作機會，是佛羅里達州最大的私營企業之一。
當年華特與羅伊．迪士尼兄弟打算在美國東海岸再蓋一間主題樂園時，他們從之前的經驗得到教訓，處理當地法規和政府建築檢查是一件麻煩事，他們希望主題樂園不受市政官僚機構的阻礙，於是與佛州立法機構合作建立了蘆葦溪改善區（Reedy Creek Improvement District）。1967年5月，佛州通過了《蘆葦溪改善法案》（Reedy Creek Improvement Act），迪士尼提供蘆葦溪改善區的電力、水、道路和消防等市政服務費用，但也憑藉這一特殊地位，迪士尼擁有收取稅款和發行債券的權力，也無需當地規劃委員會批准就能自行建造建築或修繕道路。
不過現在，迪士尼長達55年的特殊稅收地位恐被取消。
迪士尼怎麼惹怒佛州政府？
佛州政府之所以與迪士尼槓上，起源是因為共和黨州長迪尚特上個月簽署了《家長教育權利法》，禁止在課堂上向9歲以下學生談論性傾向及性別認同，也被稱為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，引發全國性爭議。雖然迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）第一時間沒有立刻表態，但在員工集體罷工抗議後，查佩克公開譴責該法案有歧視同性戀之嫌，迪士尼公司將暫停對州內政治人物的捐款，反過來支持反對該法案的組織。
不過佛州州長迪尚特堅稱法案是合理的，並表示向孩子們提出性傾向和性別認同話題的人，應該是父母而不是老師。他也猛烈抨擊迪士尼：
迪士尼和那些「覺醒」（woke）企業不會再因他們這些施壓運動不受約束了，如果我們想要讓民主黨機器和他們的公司走狗負責，我們必須站在一起。
佛州參眾議院接力通過的這項法案，將在2023年6月之前取消迪士尼樂園所在的蘆葦溪改善區，以及少數類似地區的特殊地位，但是它們可以重新申請再次被承認為特殊地區，為未來重新協商保留一條後路。
民主黨人批評該法案是對迪士尼的明顯報復。民主黨眾議員Andrew Learned表示，「佛羅里達州共和黨剛剛一致向世界表明，即使是米老鼠也不能免受他們的取消文化的影響」。佛州第一位拉丁裔的性少數（LGBTQ）眾議員史密斯（Rep. Carlos G Smith）則痛批，共和黨廢除蘆葦溪改善區地位是下意識、報復性、未經研究和魯莽的計劃。
迪士尼特殊地位被取消會如何？
民主黨人指出，如果迪尚特成功取消迪士尼的特殊地位，蘆葦溪改善區所在地橙縣（Orange）和奧西歐拉縣（Osceola）的居民將背負巨額債務。根據蘆葦溪改善區2021年的財務報告，它背負了近10億美元的債務，如果債務從迪士尼樂園轉移到橙縣和奧西歐拉縣上，每個家庭可能會支付超過2200 美元（新台幣約6.3萬元）的費用。
不過要取消這項特殊地區可能不是那麼容易。根據法規，就算佛州參眾議院通過法案、州長也簽名生效，法案還是要交由當地居民投票贊不贊成解散該地區，由於大多數住在蘆葦溪改善區的的人都受僱於迪士尼，因此不太可能通過。
但這已經替佛州州長再次打響知名度。《美聯社》指出，對於迪尚特來說，攻擊迪士尼是他在針對種族、性別和COVID-19等政策中最新的一擊，將使他成為該國最受歡迎的共和黨政治人物之一，並可能成為2024年的總統候選人。
佛州近來在性別議題上屢遭自由派攻擊，迪尚特14日正式簽署法令，禁止懷孕15週後墮胎成為法律，被認為再次縮緊佛州的墮胎權；佛州教育局上週五（15日）宣布，拒絕將54本申請審查的數學教科書，列入下學年的學校教科書採用清單，因為它們不符合該州的新標準或包含被禁的題材，例如「批判性種族理論」（CRT，批判種族理論是一種研究方法，旨在研究種族主義在美國法律和社會中的運作方式），這是佛州歷史上拒絕批准送審教科書數量最多的一次。
推特上有網友就反諷，佛州禁止了墮胎、書本、歷史課和迪士尼，「因為他們真的非常，非常，非常討厭取消文化。」
新聞來源
- Florida Legislature votes to strip Disney self-government（美聯社）
- How the gay rights showdown threatens Disney’s unprecedented self-rule in Florida（Los Angeles Times）
- Explained: DeSantis’s effort to end Disney’s self-government power（The Hill）
延伸閱讀
- 美國佛州通過「不說同性戀」法案引起示威抗議，迪士尼噤聲態度引起員工不滿
- 迪士尼集體罷工：第一時間對佛州「不說同性戀」法案選擇沉默，執行長如何回應抗議訴求？
- 呼籲「別將歧視寫進法律」：德州州長下令調查跨性別兒童家庭，遭Apple、臉書等60間企業公開譴責
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元