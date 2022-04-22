連米老鼠也難逃「被取消」：迪士尼反對「不說同性戀」法案惹怒佛州，主題樂園55年自治地位恐不保

佛羅里達州眾議院週四（21日）通過了一項法案，將結束迪士尼樂園的自治地位，可能嚴重影響迪士尼 樂園 的稅收問題， 這項沈重打擊迪士尼的法案，被認為是報復迪士尼反對該州《不說同性戀》的法案。

週三，共和黨領導的佛州參議院以23票對16票的投票結果，廢除了迪士尼樂園的特殊稅區地位；幾接著在週四，佛州眾議院則以68票對38票通過了該法案。這項法案現在交由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署生效。

Florida lawmakers voted to revoke Disney World’s special tax status, a move seen as retaliation after Disney, Florida’s largest private employer, criticized the “Don’t Say Gay” law. Gov. Ron DeSantis will almost certainly sign the measure. https://t.co/3XvCb20f7m pic.twitter.com/fVHfWv5EJq — The New York Times (@nytimes) April 21, 2022

支持該法案的共和黨眾議員費恩（ Randy Fine）在投票前推文說，「迪士尼是佛羅里達州的客人，今天，讓我們來提醒他們。」

迪士尼樂園自1967年以來就是特別稅區，這是當年佛州政府說服迪士尼來到佛州中部偏遠地區，興建2萬5000英畝的主題樂園的誘因，迪士尼樂園目前擁有6萬多個工作機會，是佛羅里達州最大的私營企業之一。

當年華特與羅伊．迪士尼兄弟打算在美國東海岸再蓋一間主題樂園時，他們從之前的經驗得到教訓， 處理當地法規和政府建築檢查是一件麻煩事，他們希望主題樂園不受市政官僚機構的阻礙，於是與佛州立法機構合作 建立了蘆葦溪改善區（Reedy Creek Improvement District）。1967年5月，佛州通過了《蘆葦溪改善法案》（Reedy Creek Improvement Act），迪士尼提供蘆葦溪改善區的 電力、水、道路和消防等市政服務費用，但也 憑藉這一特殊地位，迪士尼擁有 收取稅款和發行債券 的權力，也 無需當地規劃委員會批准就能自行建造建築或修繕 道路。

On this date in 1967, the Walt Disney Company broke ground in Florida for @WaltDisneyWorld! Here are some images of Walt and Roy Disney with Florida Governor, William Haydon Burns, announcing the new “Florida Project” and some aerial photos of the Magic Kingdom being built! pic.twitter.com/nwaSOWUu3X — Walt Disney Archives (@TWDCArchives) May 30, 2020

不過現在，迪士尼長達55年的特殊稅收地位恐被取消。

迪士尼怎麼惹怒佛州政府？

佛州政府之所以與迪士尼槓上，起源是因為 共和黨州長 迪尚特上個月簽署了 《家長教育權利法》，禁止在課堂上向 9歲以下學生談論 性傾向及性別認同，也被稱為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，引發全國性爭議。雖然迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）第一時間沒有立刻表態，但在員工集體罷工抗議後，查佩克公開譴責該法案有歧視同性戀之嫌，迪士尼公司將暫停對州內政治人物的捐款 ，反過來支持反對該法案的組織。

Disney will pause its political donations in Florida after coming under fire for not opposing legislation critics dubbed the “Don’t Say Gay” bill and for past donations to the bills’ sponsors, CEO Bob Chapek told employees in a letter Friday. pic.twitter.com/qio0oTvJev — Forbes (@Forbes) March 13, 2022

不過 佛州州長迪尚特 堅稱法案是合理的，並表示向孩子們提出性傾向和性別認同話題的人，應該是父母而不是老師。他也 猛烈 抨擊迪士尼：

迪士尼和那些「覺醒」（woke）企業不會再因他們這些施壓運動不受約束了，如果我們想要 讓民主黨機器和他們的公司走狗負責，我們必須站在一起。

佛州參眾議院接力通過的這項法案，將在2023年6月之前取消迪士尼樂園所在的蘆葦溪改善區，以及少數類似地區的特殊地位，但是它們可以重新申請再次被承認為特殊地區， 為未來重新協商保留一條後路。

民主黨人批評該法案是對迪士尼的明顯報復。民主黨眾議員Andrew Learned表示，「 佛羅里達州共和黨剛剛一致向世界表明，即使是米老鼠也不能免受他們的取消文化的影響」。 佛州第一位拉丁裔的性少數（ LGBTQ）眾議員史密斯（Rep. Carlos G Smith）則痛批，共和黨廢除 蘆葦溪改善區地位是下意識、報復性、 未經研究和魯莽的計劃。

迪士尼特殊地位被取消會如何？

民主黨人指出，如果迪尚特成功取消迪士尼的特殊地位，蘆葦溪改善區所在地橙縣（Orange）和 奧西歐拉縣（Osceola） 的居民將背負巨額債務。根據蘆葦溪改善區2021年的財務報告，它背負了近10億美元的債務，如果債務從迪士尼樂園轉移到橙縣和 奧西歐拉縣上，每個家庭可能會支付超過2200 美元（新台幣約6.3萬元）的費用。

不過要取消這項特殊地區可能不是那麼容易。根據法規，就算佛州 參眾議院通過法案、州長也簽名生效，法案還是要交由當地居民投票 贊不贊成解散該地區，由於大多數住在蘆葦溪改善區的的人都受僱於迪士尼，因此不太可能通過。

但這已經替佛州州長再次打響知名度。《美聯社》指出，對於 迪尚特來說，攻擊迪士尼是他 在針對種族、性別和COVID-19等政策 中最新的一擊，將使他成為該國最受歡迎的共和黨政治人物之一，並可能成為2024年的總統候選人。

Florida Governor Ron DeSantis – seen as a strong contender for the 2024 presidential election – could benefit politically from his dispute with the Walt Disney Company.



To read more, visit https://t.co/1KUdPxh272. pic.twitter.com/xtyYbqDxUM — Newsweek (@Newsweek) April 21, 2022

佛州近來在性別議題上屢遭自由派攻擊， 迪尚特 14日正式簽署法令，禁止懷孕15週後墮胎成為法律，被認為再次縮緊佛州的墮胎權；佛州教育局上週五（15日）宣布，拒絕將54本申請審查的數學教科書，列入下學年的學校教科書採用清單，因為它們不符合該州的新標準或包含被禁的題材，例如「批判性種族理論」（CRT，批判種族理論是一種研究方法，旨在研究種族主義在美國法律和社會中的運作方式），這是佛州歷史上拒絕批准送審教科書數量最多的一次。

推特上有網友就反諷，佛州禁止了墮胎、書本、歷史課和迪士尼，「因為他們真的非常，非常，非常討厭取消文化。」

"The Florida Department of Education rejected 54 math textbooks from its curriculum on Friday, saying the books were an attempt to 'indoctrinate' students - with more than half of them banned for referencing Critical Race Theory (CRT)" #nced #ncgahttps://t.co/TujkRW8KtJ — Resolute Mama (@ResoluteMama) April 16, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元