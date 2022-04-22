曾為最堅定的盟友到最大軍火貿易國，從越南官方對「俄烏戰爭」的表態回顧越俄關係

文：曾偉林（南洋誌）

聯合國大會於4月8日表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會員資格，在聯合國193個會員國中，有93國投下贊成票、58國棄權、24國反對，而越南這個東南亞國家選擇投下反對票。早在3月24日，聯合國的第11次緊急特別會議對烏克蘭局勢決議進行投票，要求俄羅斯停止在烏克蘭的入侵並撤出所有部隊，越南選擇投下棄權票。

在4月8日的投票進行前，俄羅斯警告投下贊成票或棄權票的國家將要承受後果，也被解讀為，只有「朋友」與「敵人」，而不能兩邊都討好，明哲保身。因此在上一輪投下棄權票的國家，這次也要做出選擇，而越南的選擇便是改為反對票。實際上，在俄羅斯入侵烏克蘭領土以來，越南人在這議題上存在很大的分歧，不管在國際場合上或在網民論戰上都非常激烈，很值得探討。本文將試圖把這些分歧觀點呈現出來，解讀越南與俄羅斯的關係。

越南人對於俄烏戰爭的看法

越南軍事科學資訊院前院長Lê Thế Mẫu 在3月11日接受越南媒體《VietTimes》的專題採訪時表示，俄羅斯出兵烏克蘭是防衛戰，因為受到美國和北約的壓迫，嚴重侵害俄羅斯的利益。他預測烏克蘭將會投降接受俄羅斯的條件，包括：烏克蘭會成為中立國、不加入北約、承認頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立，以及承認克里米亞屬於俄羅斯。3月16日，該媒體亦針對俄烏戰爭訪問對外資訊局前局長Lê Nghiêm，他則持相反意見，認為俄羅斯的軍事行動是入侵烏克蘭，並引述國際法來做解釋這不是自我防衛，也嚴重違反《聯合國憲章》。

上述兩位越南前高級官員的發言，呈現越南人對俄烏戰爭的觀點有相當大的分歧。在1980年至1990年代，越南有相當多留學生到蘇聯與後來的俄國留學，其中一些人目前已成為越南非常有名的企業家，包括：Vingroup集團創辦人Phạm Nhật Vượng、Vietnam International Bank的主席Đặng Khắc Vỹ、越捷航空的執行長Nguyễn Thị Phương Thảo（阮氏芳草）等等。因此，許多越南人對於蘇聯或當前俄國的情懷非常深。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 越捷航空執行長阮氏芳草

自俄烏戰爭爆發以來，臉書上出現很多支持俄羅斯或宣揚俄羅斯大國主義的言論，並獲得大量的按讚和評論表示支持俄羅斯。而另一派，如《BBC越南語網》或《自由亞洲越南語網》報導有關俄烏戰爭的新聞，也獲得相當大的關注。《自由亞洲越南語網》的臉書粉專在4月16日上傳了一段烏克蘭總統的演說，獲得超過6800個按讚和1600個留言，大部分的網友評論都是支持烏克蘭政府，如果出現支持俄羅斯的留言，就會被其它網友反駁。這些分歧相當值得探討，或許可以從越南與俄羅斯的關係，找到部分的解答。

越南與俄羅斯的關係

對於越南共產黨，蘇聯或目前的俄羅斯一直以來是越南最值得信賴的友邦國家。在南北越戰爭時期，蘇聯是北越政府最堅定的盟友。根據越南歷史軍事院的研究，從1955年至1975年，蘇聯是繼中國之後軍援和金援北越最多的國家，軍援超過20多種類型武器，包括：槍支、反坦克步槍、火箭彈、坦克、戰機、運輸戰艦等等。在金援方面，1962年前俄羅斯援助給北越政府14億元盧幣，以及興建34間大型工廠、農場、學校和醫院等。

除了大量的物資援助，蘇聯也派遣超過1萬名軍事顧問與士兵到北越參戰，根據越南官方引用蘇聯參謀總部的資料，從1965年7月11日到1974年12月31日，蘇聯派遣了6359名將領與士官、4500名士兵到河內協助北越對抗美軍與南越政府。可想而知，無論在軍事上或在意識形態上，在1950年至1970年代，北越與蘇聯兩國存在著非一般的合作關係。

在越南統一後，世界進入冷戰時期，中國向美國靠攏並切斷對越南的援助，美國帶領的反共聯盟也對越南共產黨進行制裁，因此當時唯一能援助越南的只有蘇聯。1978年越南與蘇聯簽訂全面性的協議（The Soviet-Vietnam Treaty），越南也成為由社會主義國家成立的經濟互助委員會（The Council for Mutual Economic Assistance）的一員，雙方的關係更為緊密。

到蘇聯解體後，越南也已經實施改革開放，開始跟全世界建立友好關係，尤其與美國的關係具有突破性的發展。但越南與俄羅斯仍繼續維持緊密合作的關係，特別在軍事與能源方面，俄羅斯是越南非常重要的合作夥伴。軍事上，俄羅斯是越南最大的軍火貿易國，從1995年至2019年，越南從俄羅斯進口超過73億美元的軍火，並成為東南亞國家中購買最多俄羅斯軍火的國家。在能源方面，越南與俄羅斯有多項重大的合作項目，俄羅斯在越南的投資約9.53億美元，其中最大的一家越俄聯營石油公司Vietsovpetro，提供越南國內三分之一的石油。另外，多家俄羅斯大型石油集團如Novatek、Gazprom、Rosneft已經或準備在越南進行多項投資項目。

Photo Credit：AP/達志影像 2019年5月22日俄羅斯總統普亭和前越南總理阮春福在俄羅斯莫斯科的會面。

兩國關係顯然非常緊密與友好，也可以說越南與前蘇聯的關係被視為「侍從」（Patron-Client）關係。因此在俄烏戰爭剛開始的時候，越南官方媒體很明顯地只偏向提供俄羅斯方面的訊息，也稱之為「特別軍事行動」。不過官方的報導，讓越南國內的人民對於俄烏戰爭的態度有很大的分歧，甚至演變成激烈的網絡論戰，形成支持俄羅斯與支持烏克蘭的兩派人馬。