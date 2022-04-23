2022/04/23,
拉美

阿根廷法院裁決一個男孩可以有3個父母，法官引述《哈利波特》對白：強烈的愛提供永遠的保護

阿根廷法院裁決一個男孩可以有3個父母，法官引述《哈利波特》對白：強烈的愛提供永遠的保護
電影《哈利波特》中鄧不利多劇照。Photo Credit: AP/達志影像

我們想讓你知道的是

阿根廷《民商法典》第558條規定，任何人不得擁有多於兩個父母，但在2020年到2021年期間，阿根廷許多地方都有裁決558條不適用、允許孩子能擁有3個父母的案例。

阿根廷薩爾塔省奧蘭市地方法院去年做出一項判決，授予案例中的孩子除了母親以外，能同時有生父和養父兩個父親的權利，這是阿根廷「三重親子關係」的最新案例。不過這項裁決近日在當地重新造成轟動，是因為法官給這個孩子的一封信被公開在推特上，引用了知名小說《哈利波特》中阿不思．鄧不利多對主角哈利．波特說的一段話，暖心的內容感動了許多人。

故事始於去（2021）年8月的一項判決。一個男孩的生父在生母去世前不久得知兒子的存在，孩子的母親告訴他，孩子有可能是他的，但因為她從懷孕開始時就和現在的伴侶在一起，同居者將他登記為自己的兒子。生父後來接受了DNA鑑定，證實了他的親子關係。

孩子的母親去世後，生父要求撫養孩子。在家事法庭審判中，他遇到了孩子的養父，養父要求法院不要將兒子從他身邊帶走，以免這個孩子失去他從出生起就叫爸爸的人。

生父也同意這個決定。雙方同意分擔孩子的照養，孩子繼續住在養父的家裡，生父得以去探訪，此外還決定孩子的姓氏​​與兩人同姓。

法官安娜（Ana María Carriquiry）在一項裁決中授予了「三親」的權利，她指出，在這起案件中，她看到兩個心碎的男人，但他們都將自己的驕傲和男子氣概放在口袋裡，為他們都認為是兒子的孩子著想。法官說，這讓她去分析訴訟陳述的各個方面

安娜表示，現在的家庭概念超越了傳統的姻親、男女之間的家庭概念，應該是開放性的，家庭概念不應該排除那些形成於情感，具有幸福主義的動機。她也說明這次的判決，「不是要將任何人剔除（家庭之外），而是基於人權，要讓愛倍增。」

溫柔的解釋與哈利波特

最近在社群平台上瘋傳的，是法官安娜給案件中的男孩寫了一封信，內容感動了所有人。

我是安娜．瑪麗亞，我做出的判決讓你有權擁有一個媽媽和兩個爸爸。我寫信給你是因為你有權被告知我的決定以及我為什麼這樣做。關於你的媽媽，不幸的是她不再與我們同在......

我想給你留下阿不思．鄧布利多對小哈利波特說的那句話：「像你母親對你那樣強烈的愛，是會在你身上留下自己的印記的。不是疤痕，不是看得見的痕跡……被一個人這樣深深地愛過，儘管那個愛我們的人走了，它也提供了永遠的保護。」

除了你媽媽，你還有兩個爸爸，這怎麼可能？這也是出於愛。他們都一樣的愛著你，他們都是你的爸爸。其中一個是你的基因，親生父親。另一個父親是那個在你生命的頭幾年專門照顧你。

我唯一做的就是承認你有權利讓兩個爸爸撫養你，照顧你，因為最終，唯一重要的是讓愛倍增。

我希望你很幸福，永遠自豪命運賦予你一個媽媽，和兩個爸爸。

《阿根廷民商法典》第558條規定，任何人不得擁有多於兩個父母，但在2020年到2021年期間，阿根廷一些地方法院都有裁決558條不適用、允許孩子能擁有三個父母的案例。最近一次是今（2022）年2月，在奧加耶戈斯（Río Gallegos）一名8歲的男孩被授予登記在一名母親、兩名父親的名下。法官考慮到的是，該名孩子完全了解他的生父的存在和身份，並且想開始與他建立聯繫，但另一方面，他與養父建立的情感也是不可否認的，他告訴法官，必須在生父和養父之間做選擇讓他感到「不舒服」。

法官認為多親制能解決這個問題，孩子不必在兩個選項中擇一，兩個父親也無需放棄他們對孩子的渴望、親緣以及隨之而來的權利和義務。

法官表示，這樣的判決是一個新的家庭結構，從父權的家庭模式轉變，且來自一個渴望更平等、更多元、更民主的社會。

三重親緣關係第一次被承認是在加拿大安大略省。

新聞來源

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核稿編輯：吳象元


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