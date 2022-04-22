華視跑馬燈誤報「共軍飛彈」等不實資訊，董事長陳郁秀、總經理陳雅琳請辭，NCC：最重可罰200萬元

華視20日被發現於新聞畫面下方跑馬燈中誤報發生戰爭、台北下冰雹等不實資訊，除調查局出面調查外，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳也雙雙請辭。

跑馬燈出包，華視誤報「新北市遭共軍飛彈擊中」

《自由時報》報導，華視新聞在20日的晨間新聞中，跑馬燈出現「戰爭有爆發之虞，新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「新北市遭共軍飛彈擊中」、「總統發布緊急命令」等戰爭文字，華視新聞事後緊急更正並發出聲明道歉。

圖片來源：華視新聞畫面截圖 華視20日的晨間新聞跑馬燈出現發生戰爭、總統發布緊急命令等文字

華視表示，事發源自新北市政府函請各電視台製播之「民安八號防災演習公益影片」，華視新聞於上週接獲新北市消防局來函委託製播。華視新聞台製播部編輯中心，隨即與導播中心協調，於4月19日下午2點錄製新北市消防局所需之防災演習影片，影片中文稿內容及跑馬文字皆由新北市消防局提供。

然而當值導播在錄製此防災演習影片時，係使用新聞LIVE之橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影。錄影結束後，未將檔案路徑恢復，導致4月20日早上7點晨間新聞再次啟用橫式跑馬系統時，誤植為錯誤路徑。晨間新聞導播與編輯，於開播7分49秒時，發現此錯誤並進行修正。

《鏡新聞》報導，調查局台北市調查處為釐清該導播有無惡、假、害的假訊息散布故意，約談蔣姓導播與劉姓字幕人員到案查證，釐清2人供述與華視道歉聲明是否吻合，資通安全處綜合證人筆錄研判，初步認定無產製或散布假訊息故意，訊後請回。

《自由時報》報導，華視事後公布相關人員8人懲處，代理總經理陳雅琳21日也在公視董事會請辭代理總經理一職，但被董事長陳郁秀慰留。

同日再出包，跑馬燈出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」錯誤資訊

《蘋果新聞網》報導，21日華視又被發現，20日早上9時34分的新聞，底下快訊從本來藍色突然變成紅色底，由右滑左，寫下「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油 預估蘊藏量一百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」等錯誤資訊。

《中央社》報導，華視表示經調查是製播同仁為了緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。

先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9時34分、9時36分，出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等3條測試用無意義之錯誤文字。

國民黨團要求嚴辦，NCC：最重可罰200萬元

《中央社》報導，國民黨立法院20日召開記者會，曾銘宗和黨團副書記長鄭正鈐、洪孟楷，以及擔任立法院教育及文化委員會召委的立委林奕華出席，質疑華視內稽、內控出了問題，不能以一句作業疏失，就卸責了事。曾銘宗表示，從來沒有見過電視公司發生這麼誇張的錯誤，萬一明天選舉怎麼辦，要求NCC嚴辦、李永得公開道歉、華視董事長及總經理下台。

《中央社》報導，NCC表示，已收到7件檢舉，內容處官員20日下午已帶隊前往華視進行行政檢查，要求自律委員會即時開會、討論改善措施。NCC官員表示，目前初步看可能涉及違反《廣播電視法》第21條第一項第3款的妨害公共秩序或善良風俗，依廣電法第43條第1項可罰新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；不過，如果情節重大，可依廣電法第44條第1項第3款開罰40萬以上200萬元以下罰緩。

董事長陳郁秀、總經理陳雅琳雙雙請辭以示負責

《中央社》報導，對於20日新聞跑馬燈接連出錯，華視於今（22）日凌晨發出聲明，公廣集團董事長陳郁秀辭職，原獲慰留的華視代總經理陳雅琳也辭職，以表示負責。

《蘋果新聞網》報導，華視聲明表示，針對近日所引發的新聞事件，造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。華視將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航