行政院提修法「2050年淨零排放」、分階段徵收碳費，在野黨與環團批：給企業減碳優惠太多

今（22）日是世界地球日，行政院會昨天通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，並名稱修正為《氣候變遷因應法》，將國家長期減碳目標修改為「2050年淨零排放」規定由行政院國家永續發展委員會協調、分工與整合，地方政府也要設立「氣候變遷因應推動會」，同時也納入實施碳定價，並加強氣候變遷人才培育與技術發展。

不過在野黨和環團認為，該法案對於減碳目標不明確，母法中可以訂的又要留到子法訂定；尤其各界最為關注的碳費徵收，給企業減碳的優惠過多，恐怕失去誘因效果。

各界最關注的碳費要怎麼收？

修法草案中明定，將增訂徵收碳費做為經濟誘因工具，中央主管機關對國內排放源徵收碳費，及碳費優惠費率、減量額度扣除徵收碳費之排放量之規定。因應國際趨勢對進口產品實施碳邊境調整機制，代金、碳費納入溫室氣體管理基金，得支用於補助、獎勵執行溫室氣體減量工作事項、投資、研究及開發溫室氣體減量技術等用途。

關於徵收碳費，環保署在行政院會報告指出，徵收對象先大後小，並分階段徵收，根據被徵收對象的直接排放量及使用電力的間接排放量，電力業則扣除提供電力消費的排放量。修法草案也提到，若提出自主減量計畫能有效減少排放量達指定目標者，可適用優惠的費率。至於徵收費率、方式等，在母法通過後會以子法訂定。

環保署副署長蔡鴻德在行政院會後記者會表示，碳費徵收預計下半年啟動徵詢企業與民間意見。蔡鴻德表示，目前盤點出首波徵收碳費的企業287家，估計2024年至2025年之間實施徵收。

在野黨：碳費徵收不具體還打折，企業無所適從

不過民眾黨立委蔡壁如今天早上召開記者會表示，行政院昨天終於送出《氣候變遷因應法》修正草案，可是內容不僅沒有碳稅、碳費無下限，還提出多元打折方案，比週年慶還優惠，完全看不到產業升級視野、實質減碳效益。

蔡壁如說明，像是中油、台電持續虧損，8年8800億的淨零預算卻要讓國營事業負擔一半，「如何務實面對淨零轉型？」碳稅延到2024徵收，財政部就應該同步提出碳稅版本，才能支應8年8800億淨零預算，不要遇到選舉就碳費擺一邊，把爛攤子留給下一屆政府、欺騙下一代選票。

邱臣遠委員表示，渣打銀行2021年底公布零碳未來調查，發現57.1%台灣企業仍未規劃減碳轉型，更有78.6%的受訪企業坦承不知道如何計算碳足跡。經濟部目前除了上架「碳盤查計算器」讓中小企業自行操作之外毫無作為，除了碳盤查，後續的分析減碳熱點、媒合專家導入技術減碳等方式，協助產業建構減碳能力工作都有待加強。

邱臣遠指出，經濟部在全球碳價制訂與碳邊境制度擴張的背景下，對產業未來中長期面對的衝擊評估也不足， 只針對水泥、電力、肥料、鋼鐵、鋁五項產業提出影響因應措施，碳盤查與產業衝擊皆未落實盤點，難怪企業對於未來淨零路徑發展無所適從。

民眾黨認為，歐盟明年起實施CBAM，台灣企業勢必受影響，加強輔導與協助轉型刻不容緩，政府不應該一拖再拖，2050淨零目標也不應該只是口號，財源、具體規劃、落實措施都要說清楚、講明白。

時代力量黨團今天早上也召開記者會，認為過去減碳最大問題就是跨部會協調，行政院應該在這次修法，能夠明確協調各部會的具體目標，像是日本政府的淨零目標，就跨部會盤點了68項淨零項目，有具體目標才可能落實推動，否則恐怕淪為口號。

邱顯智也強調，碳定價是重要政策工具，在碳費、碳稅、碳拍賣的價格設定上，應該具體與減碳的目標連結；各界期盼的修法終於姍姍來遲，應該更加具體明確，才能達到減碳效果。

多個環保團體昨天也到行政院外表達意見，他們指出，過去台灣氣候治理最大困境是中央缺乏有效的跨部會協調機制，造成各部會相互推托權責，要解決應在母法內明訂各部會之權責，然目前政院版草案中，部會權責分工僅於說明欄中註明，應將部會分工寫入母法內。

環團也強調，不應該將碳費僅視為達成減碳的政策工具，而應落實污染者付費以及氣候正義之精神。排碳所造成的氣候變遷衝擊，除是直接的自然實體風險，如極端氣候、熱浪、糧食危機等造成生命、身體、財產等權利侵害外，邁向淨零過程中亦產生轉型風險，如高碳產業轉型的勞工權益、再生能源發展所造成的在地社群權利影響，都應是大排放源不容忽略的責任。

昨天國際環保組織綠色和平也表示，院版草案未設定碳費下限，這是無視國際推行有效碳定價的倡議，更提出自願減量享優惠費率、多元抵換等方式，開優惠給企業方便，將使減碳經濟誘因大減，綠色和平表示，國際貨幣基金組織及世界銀行認為，碳費若要有效誘使企業減碳，必須在2030年達每噸新台幣2000元，政院草案提供抵換專案、碳權抵減是降低排放源對外部成本內部化的責任，如此一來台灣減碳全靠「自願」，一次減碳多重優惠，完全本末倒置。

綠色和平表示，他們會持續遊說政府，條文內應該明確規定不低於每噸300元的碳費下限、積極的調升軌跡，並設計具公信力的監管機制，在目標嚴重落後時能適度加嚴管制力，才能將手段與目標進行掛勾，讓淨零台灣得以實現。

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核稿編輯：翁世航