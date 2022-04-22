俄羅斯宣稱「解放」馬里烏波爾，普亭喝采：封鎖鋼鐵廠，讓一隻蒼蠅也飛不過去

（中央社）俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已告訴俄國總統普亭（Vladimir Putin），俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬里烏波爾（Mariupol），但不包括市內龐大的亞速鋼鐵廠（Azovstal），普亭21日為俄軍「解放」馬里烏波爾喝采。

法新社報導，蕭依古在電視轉播的一場會議上告訴普亭：「馬里烏波爾已經解放，殘餘的民族主義部隊躲藏在亞速鋼鐵廠工業區。」

蕭依古表示，約有2000名烏克蘭部隊仍守在亞速鋼鐵廠，那是烏軍殘餘的反抗力量，他們利用廠內地下隧道藏身。

普亭表示，馬里烏波爾「解放」是俄軍的「勝利」，但命令蕭依古取消攻占亞速鋼鐵廠工業區計畫，他認為那麼做「不切實際」。

路透社報導，普亭指出，他決定不攻占亞速鋼鐵廠，目的是為了保護俄國軍人性命。

他提到：「沒有必要爬進這些地下墓穴，在這些工業設施的地下到處爬行。封鎖這個工業區就可以了，讓一隻蒼蠅也飛不過去。」

普亭並呼籲在亞速鋼鐵廠負嵎頑抗的剩餘烏軍投降，宣稱俄方將尊重他們，為傷者提供醫療救助。

馬里烏波爾仍有12萬民眾受困，烏克蘭呼籲開設人道走廊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）21日表示，遭圍困多時的東南部港市馬里烏波爾仍有約12萬人無法撤離，當局呼籲立即開闢人道走廊，以容堅守在亞速鋼鐵廠的烏克蘭傷兵以及城內平民撤離。

稍早俄羅斯國防部長蕭依古宣稱，俄軍已「解放」馬里烏波爾除亞速鋼鐵廠以外的地區，對此澤倫斯基回應，俄軍確實已掌控馬里烏波爾多數範圍，但烏軍仍堅守市內部分地區。

馬里烏波爾的剩餘守軍如今都集中在亞速鋼鐵廠，繼續抵抗俄軍圍攻。

烏克蘭外交部透過社群網站發布聲明呼籲：「數百名平民、兒童及傷兵仍被困在工廠內。他們幾乎沒有食物、飲水和必須的藥品。亞速鋼鐵廠亟需1條人道走廊，以保障大家安全。」

馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boichenko）則說，21日約有200名平民等待撤離當地，但截至下午3時左右，人道巴士都沒有出現。

他並說，20日有一小隊巴士協助平民撤離馬里烏波爾，他們現在正前往尚未淪陷的札波利沙（Zaporizhzhia）避難。

西班牙、丹麥總理訪烏，宣布增加軍援

美國財政部官員21日說，美國將提供烏克蘭一筆新金援5億美元，以協助烏國政府支付薪資和退休金，以及提供服務。同時，訪問基輔的西班牙和丹麥總理都宣布擴大金援烏國。

法新社報導，這名美國財政部官員表示，隨著俄羅斯持續侵略，為了避免烏克蘭境內人道局勢惡化，必須提供這筆金援。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將在和烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）與財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）會面時宣布這項援助。

此外，路透社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）21日在基輔表示，西班牙已運送新的一批200噸彈藥和軍備給烏克蘭，是該國迄今運送給烏克蘭軍事援助量的兩倍以上。

桑傑士和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）聯袂前往基輔，拜訪烏克蘭總統澤倫斯基。

丹麥總理佛瑞德里克森也說，丹麥將進一步提供價值9000萬美元的軍援給烏克蘭，並支持對俄國祭出進一步制裁。

佛瑞德里克森在訪問基輔的簡報會上表示，丹麥軍援總金額約1億4600萬美元。

俄國擴大對美制裁名單，賀錦麗、祖克柏等禁止入境

俄羅斯政府21日針對美國官員下達的入境禁令擴大，以涵蓋美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及其他28名美國官員、商人和記者。

俄國外交部公布的制裁名單，包括臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）和美國國防部發言人柯比（John Kirby）等人。

俄國外交部發表聲明說：「這些人無限期禁止入境俄羅斯聯邦。」

俄國報復波海三國，關閉境內領事館

俄羅斯當局宣布，為回應波羅的海三國因俄軍入侵烏克蘭而關閉俄國領事館，決定採取報復措施，關閉拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞領事館，並要求相關人員離境。

俄羅斯外交部透過聲明宣布，俄國外交部決定關閉立陶宛在聖彼得堡（St Petersburg）的領事館，以及拉脫維亞和愛沙尼亞的聖彼得堡領事館與邊境城市北斯哥夫（Pskov）辦事處。

聲明中說：「愛沙尼亞和拉脫維亞領事館領事和其他官員皆被列為『不受歡迎人物』（persona non grata）。」

據俄國外交部，上述官員和非俄籍領事館人員必須在波羅的海三國要求俄方人員撤離的同個期限前離開俄國。

上月莫斯科也驅逐了來自拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞的10名外交官，以回應這3國因烏克蘭戰爭驅逐俄國外交官。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航