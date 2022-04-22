挪用2880元加菜金宴請軍眷遭重判，蔡英文特赦韓豫平、張淯森：落實罪刑相當的憲法原則

總統府今（22）日表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，總統蔡英文依據憲法規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑的宣告均無效。

總統府上午發布新聞稿說明這項特赦令，總統府發言人張惇涵表示，總統感念國軍官士兵保家衛國的貢獻，以及國軍眷屬的奉獻，考量本案情節的特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守的國軍。

韓豫平、張淯森做了什麼被判刑？

韓豫平、張淯森於2015年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反《國防部加菜金作業規定》，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯《貪污治罪條例》、《陸海空軍刑法》及《刑法》等罪刑。

兩人分別遭處4年6月、1年的有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於民國2022年2月9日駁回上訴確定；韓豫平的退除給與另依法減半。檢察官後續以案件有疑，主動為被告的利益，另向法院聲請再審中。

總統府：罪責與處罰不相當

張惇涵表示，韓豫平、張淯森所涉貪污等罪，依原確定判決所認定的事實，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊；餐會宴請3位民間人士皆為軍眷，以團體加菜金宴請，縱有行政作業的瑕疵，衡諸一般社會通念，無不合人情之處。

張惇涵進一步表示，本案支用的金額甚微，量處刑度極重，致生罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情。

張惇涵表示，蔡英文考量韓豫平、張淯森情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕。為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益的處罰，依《赦免法》第3條後段規定，均予以特赦，使其罪刑的宣告均為無效，以濟司法之窮，並彰顯政府重視國軍保家衛國的貢獻，以及保障軍眷安定生活的良意。

去年5月20日總統特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，為總統蔡英文任內首度特赦，此次為任內第二次特赦。

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核稿編輯：翁世航