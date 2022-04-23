「面對不愛的工作，我到底該不該離職？」多數人30歲就已經死亡、70歲才下葬

文：武敬凱 Jing Wu

面對不愛的工作，我到底該不該離職？

我們先來講講，大部分人不願意離職的原因；再來聊一聊，如何判斷自己是否勝任這份工作。

容我舉個例子，就讀大學時，有非常多的學生認為自己選錯科系，對吧？

進入學校後，才發現現實跟想像總有落差，但多數人卻不敢因此而轉學。就如同你現在或許強烈的感知到，自己不適合或不喜歡這份工作，但在行為上，仍然不肯離職。

我個人認為常見的原因有三個：

1. 狀態依賴偏差

這是行為經濟學上的一個詞，意思是人們有保持現狀的傾向。

而我自己的解讀是這樣的，即便人們意識到自己做了錯誤抉擇，但只要這個錯誤不足以在當下，立即對你造成毀滅性的傷害，人們就會傾向以「好像也沒差」來維持現狀。

原因很簡單，因為「改變」需要成本，但「抱怨」不需要。

2. 認知一致性失調

我們難以做正確的選擇或是改變現況，有很大一部份是擔心認知一致性失調。

因為人們有保持正確的傾向，又或者說，不喜歡承認自己做錯了。

依照這個傾向來看，假使我們轉換了跑道，其實就是變相的證明自己做錯了，這也是為什麼我們往往不願意改變的原因。

3. 對沉沒成本的惋惜

在經濟學上有個概念叫做「沉沒成本」，指的是過去所支付的成本。

而人們往往會因為惋惜沉沒成本，導致不願做出改變。

舉例來說，假設你當初進入這家公司，面試了三關，然後這份工作百家爭鳴，1000人中只取10個，那麼你就會認為，離職對你來說有點「可惜」，從而降低離職的意願，但離職很有可能是你的正確選擇。

倘若這三個人類的傾向對你發揮作用，並持續影響你做決策，那麼你的人生就很有可能得過且過。因為你明明知道什麼是正確答案，卻因為這些外部因素，而選擇放棄走向正途。

也推薦你看一看我之前寫過的，跟職場相關的文章〈你必須用隨時準備離職的態度工作〉。

以上是大部分人不願意離職的原因，並不是工作本身，而是人類的傾向導致的。而為了避免這樣的偏差行為，你或許可以想想，10年之後，你會不會因為這個決定而懊悔？

又或者這麼說，你覺得這樣的狀態，你可否忍受10年？

多數人在30歲的時候就已經死亡，70歲的時候才下葬，有很大部分的原因是社會體制給的種種限制，導致我們無法做自己想做的事。這時候你再限制自己的意志，那麼憂鬱就成了理所當然的事。

你如果不理解我在說什麼，你可以試著去搭一次捷運，然後數一下身邊有多少人，接著再數一下有多少人臉上是開心的，你就會知道我在說什麼了。

不過要特別注意的是，就如同你說的，常態性的更換工作，確實會造成用人主管觀感不佳。所以你得想像一下，假設你下個工作的用人主管，對你問上一句：「你上一份工作為什麼離職？」你要能有一個足以說服人的理由。如果沒辦法的話，那麼為了往後的發展，只能先緩緩。

接著是關於如何判別自己勝不勝任，這牽扯到太多的細節，例如工作前瞻性，還有你和主管跟同事的相處狀況等等。所以非當事者，我不大能夠輕易的給出建議，

不過有一個方式，或許你能夠參考，你可以拿一張紙、一支筆，把你「離職」和「不離職」的優缺點寫下來。

「書寫」是一個迫使自己理性的好方法，它可以讓你把腦海中網狀的跳躍思考，用線性的方式呈現出來，這麼對比之後，你或許可以從中找到答案。

成功的人有一個共性，就是他知道自己在做什麼，也知道自己想成為什麼樣的人，而但凡出現跟自己目標或理念相左的狀況，他們會立即採取行動。

本文經武敬凱 Jing Wu授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航