2022/04/22,
醫療

沒打第三劑旅遊團、健身房通通不行去，疫苗新制QA一次看

沒打第三劑旅遊團、健身房通通不行去，疫苗新制QA一次看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

指揮中心強化特定區域第三劑疫苗接種新規定上路，未施打第三劑疫苗者，不得參與旅行團、繞境活動，亦不能進入健身房運動。屬於第1、2、3、7類公費疫苗接種對象、矯正機關、殯葬場所工作人員、24類場所之工作人員也必須完成第三劑疫苗施打。

本土疫情持續延燒，昨（21）日確診數直逼3000人。指揮中心強化特定區域、族群的疫苗接種新規於今（22）日上路。包含繞境、團體旅遊、健身房等活動範圍，如果三劑疫苗未打好打滿，皆不得參與、進入。

哪些人需要打滿三劑疫苗

  • COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象，即屬於維持醫療量能、維持防疫量能及高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者
  • 矯正機關、殯葬場所工作人員等
  • 24類場所之工作人員，如下圖
042222_24類場域接種新規

指揮中心規定，已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑。新進人員於首次服務前倘未完整接種3劑疫苗者，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

若我是上述工作人員，目前確診後已康復，未打第三劑也會被限制嗎？

倘若曾為確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明。

不過，指揮中心規定應於解除隔離滿3個月後，依時程儘速完成接種3劑疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

身體狀況不佳，不能打疫苗怎麼辦？

倘人員經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

那些場所要打滿三劑疫苗才能進出？

指揮中心公布以下場域，因為會接觸不特定人士、或無法保持社交距離，經評估有較高傳染風者險，都需要打滿3劑疫苗才能進入。其中包含：

  • 遶境、進香團等宗教活動參與成員
  • 團體旅遊由旅行社承攬，參加成員屬於不特定人士的旅遊
  • 健身房
  • 八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等）

參加旅遊團該注意什麼甚麼？

自今日起凡是參與不特定對象組成的旅遊團，旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種。

關於退費處理規則，交通部觀光局也指出未符合完整3劑接種的民眾，適用「國內旅遊定型化契約第13條規定」，旅行社應提出已代繳之行政規費或已支付之必要費用之單據（如航空公司退票手續費、旅宿之取消費用等），核實扣除後將餘款退還旅客。

有哪些情況沒有打滿三劑也能參加旅行團？

  1. 未滿12歲之旅客
  2. 12歲以上未滿18歲完成第2劑接種
  3. 18歲以上已打完兩劑，但「未滿」間隔期12週者，出示施打兩劑證明即可參團
  4. 有醫師開立證明，不能施打「所有」疫苗者，旅客提供參團前一天或當天的「快篩」陰性證明，即可參團。
  5. 特定團體之認定：指成員間彼此特定（例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等）

適用第三劑疫苗才能進入的健身房範圍為何？全程都要戴口罩嗎？

體育署規定健身房包含：

  • 目前有設置健身器材（如重訓、跑步有氧器材等），並有對外開放經營者
  • 學校設置之健身房，如採自主或委外，並對外經營者
  • 國民運動中心，規範範圍僅為內置之健身房，其他空間不屬於本次施打3劑疫苗規範對象。

至於已施打3劑疫苗的民眾，運動時不用全程佩戴口罩。

新聞來源

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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