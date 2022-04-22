馬來西亞網路湧現#Justiceforbella，福利中心虐唐氏兒引公憤

馬來西亞社群媒體推特及Instagram於4月起至今充斥著「為貝拉伸張正義（#Justiceforbella）」標籤，民眾共同發起對這名14歲患有唐氏綜合症女孩在福利中心被虐待事件的關注，柔佛州王儲東姑伊斯邁（Tunku Ismail）甚至委任4名律師給予貝拉法庭協助。

2021年8月20日，大馬媒體《星洲日報》報導福利中心「Rumah Bonda」創辦人西蒂·拜農（Siti Bainun）虐待當年只有13歲的貝拉。拜農以《2001年兒童法令》第31（1）條文，虐待、忽略、遺棄、疏忽行事或將兒童暴露在可能致使其遭受肢體或情緒首創，被提控。若罪成，將被判處監禁最高不超過20年，或罰款4萬令吉（約新台幣33萬9831元）或兩者兼施。

爆料者蘇利安蒂．蘇丁（Zurianty Sudin）在2015至2019期間曾是該福利中心的志工，也是拜農的好朋友。她在得知貝拉被虐待之後兩次向警方報案，並將貝拉身上傷口的影片上傳到臉書引起社會對此案的關注。根據《馬來郵報》報導，貝拉在送往醫院的途中告訴蘇丁，有人在她身上擦辣椒，淋熱水及被綑綁。

在蘇丁上傳的影片可以看出貝拉手上有被綑綁留下的傷口，背部及身上其他部位多處也有燒傷、舊傷痕跡。在影片流傳出去後，陸續有目擊者向法庭供出貝拉受虐經過。福利中心工作人員雅絲敏．瑪穆德（Yasmin Mahmood）在法院受問證時表示，「西蒂叫我用熱水潑她，但她看起來並不疼痛令西蒂更生氣了，她再指使我咬她。」瑪穆德也說明，這樣的事情每天都在發生。

瑪穆德也補充，這名13歲的少女性情開朗，但一見到西蒂，態度就會改變。她繼續透露，西蒂會叫另一名工作人員一個禮拜至少4天，數20條朝天椒餵食貝拉，令貝拉吃到嘴巴紅腫，也不允許她喝水。瑪穆德說：「若貝拉不聽話，西蒂就會叫我和另一名工作人員抓住貝拉讓她跪下，讓西蒂踢她的腹部。」

柔佛王儲東姑伊斯邁於19日接見婦女、家庭及社會發展部部長麗娜．哈倫（Rina Harun），並向她提出建議三項建議，即立法修正案、執法與立即研究托兒中心的條件，並公開成果。他也強調，「我注重的是兒童的福利，尤其是那些在福利中心的兒童，應該得到保護和照顧。」

馬來西亞非營利組織「秋杰基金會（Yayasan Chow Kit）」聯合創辦人哈提尼．再努丁（Hartini Zainudin）在推特上狠批哈倫日前到醫院探訪貝拉的舉動是在作秀，只是為了證明自己關心唐氏兒童。她寫：「突然忙碌起來，但其實對兒童保護毫無頭緒，只因為柔佛王儲生氣了。」

Stop with photo ops @RinaMohdHarun . It’s not about you documenting proof that you care. It’s not about you putting on an act to buat kerja. Suddenly! Waah sibuk. Insensitive and clueless on child protection. Sebab TMJ murka. https://t.co/hhBs1x0If5 — Tini z (@tiniz) April 18, 2022

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒