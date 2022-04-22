2022/04/22,
印太

馬來西亞網路湧現#Justiceforbella，福利中心虐唐氏兒引公憤

馬來西亞網路湧現#Justiceforbella，福利中心虐唐氏兒引公憤
唐氏兒貝拉在福利中心遭受院長凌虐，影片也在社交媒體上廣傳。圖為示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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一名志工意外發現福利中心一名唐氏女孩貝拉身上多處傷痕，經過詢問才發現貝拉在「Rumah Bonda」被虐待，目前院長正在經歷一系列官司，各界也發起「#justiceforbella」運動，為貝拉討回公道。

馬來西亞社群媒體推特及Instagram於4月起至今充斥著「為貝拉伸張正義（#Justiceforbella）」標籤，民眾共同發起對這名14歲患有唐氏綜合症女孩在福利中心被虐待事件的關注，柔佛州王儲東姑伊斯邁（Tunku Ismail）甚至委任4名律師給予貝拉法庭協助。

2021年8月20日，大馬媒體《星洲日報》報導福利中心「Rumah Bonda」創辦人西蒂·拜農（Siti Bainun）虐待當年只有13歲的貝拉。拜農以《2001年兒童法令》第31（1）條文，虐待、忽略、遺棄、疏忽行事或將兒童暴露在可能致使其遭受肢體或情緒首創，被提控。若罪成，將被判處監禁最高不超過20年，或罰款4萬令吉（約新台幣33萬9831元）或兩者兼施。

爆料者蘇利安蒂．蘇丁（Zurianty Sudin）在2015至2019期間曾是該福利中心的志工，也是拜農的好朋友。她在得知貝拉被虐待之後兩次向警方報案，並將貝拉身上傷口的影片上傳到臉書引起社會對此案的關注。根據《馬來郵報》報導，貝拉在送往醫院的途中告訴蘇丁，有人在她身上擦辣椒，淋熱水及被綑綁。

在蘇丁上傳的影片可以看出貝拉手上有被綑綁留下的傷口，背部及身上其他部位多處也有燒傷、舊傷痕跡。在影片流傳出去後，陸續有目擊者向法庭供出貝拉受虐經過。福利中心工作人員雅絲敏．瑪穆德（Yasmin Mahmood）在法院受問證時表示，「西蒂叫我用熱水潑她，但她看起來並不疼痛令西蒂更生氣了，她再指使我咬她。」瑪穆德也說明，這樣的事情每天都在發生。

瑪穆德也補充，這名13歲的少女性情開朗，但一見到西蒂，態度就會改變。她繼續透露，西蒂會叫另一名工作人員一個禮拜至少4天，數20條朝天椒餵食貝拉，令貝拉吃到嘴巴紅腫，也不允許她喝水。瑪穆德說：「若貝拉不聽話，西蒂就會叫我和另一名工作人員抓住貝拉讓她跪下，讓西蒂踢她的腹部。」

柔佛王儲東姑伊斯邁於19日接見婦女、家庭及社會發展部部長麗娜．哈倫（Rina Harun），並向她提出建議三項建議，即立法修正案、執法與立即研究托兒中心的條件，並公開成果。他也強調，「我注重的是兒童的福利，尤其是那些在福利中心的兒童，應該得到保護和照顧。」

馬來西亞非營利組織「秋杰基金會（Yayasan Chow Kit）」聯合創辦人哈提尼．再努丁（Hartini Zainudin）在推特上狠批哈倫日前到醫院探訪貝拉的舉動是在作秀，只是為了證明自己關心唐氏兒童。她寫：「突然忙碌起來，但其實對兒童保護毫無頭緒，只因為柔佛王儲生氣了。」

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒


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