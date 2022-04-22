CEO品牌公關學，提供4大黃金學程 「品牌」、「公關」、「數位」、「企業文化」 扭轉業界由製造出發思維 建立新時代企業品牌力

投資大師巴菲特曾說：「建立良好信譽要20年，而毀掉它只要5分鐘」，面對數位時代，品牌的經營與維護更是挑戰。由資深公關人丁菱娟創辦，希望轉變台灣一直以來懂得製造與技術的人多、懂得品牌公關人少的窘境，因而開發設計出一套針對新創事業負責人、企業內品牌行銷資深人員以及中小企業負責人的品牌公關課程，藉由跨領域將「品牌」、「公關」、「數位」、「企業文化」四大面向，由內而外，打造出市場獨一無二的黃金學程，透過「大師親授」、「實戰工作坊」、「品牌戰情室」，培養企業主全方位品牌經營思維與行動。

第三期課程快速額滿，顯見台灣新世代中小企業主具備品牌學習的渴望

即使疫情壟罩，台灣中小企業主對於學習的欲望及行動卻不曾停歇，讓影響力品牌學院的學員人數，從疫情初期至後疫時代，不斷逆勢成長。去年疫情嚴重時，影響力品牌學院的課程改為線上課程，即使居家工作也可延續先前學習的軌跡，而疫情趨緩後，則恢復正常實體授課；然而無論線上或線下，學員們參與的熱情不因疫情而抹滅。2020年成立的影響力品牌學院，透過小班制的教學模式，讓台灣中小企業與業界大師們零距離學習，在學員們的口耳相傳的擴散威力下，擁有出乎意料的超高人氣，第二期課程結束之際，第三期已額滿截止招收並將於今年5月中開課。

在完成了近一年的CEO品牌公關學程後，學員與老師們在結業典禮上逐一上台接獲結業證書、發表心得，六月初一執行長沈劭蘭表示：「學院的課程內容十分豐富，其中最有收穫的是在學習寶貴的理論與觀念後，能再透過工作坊實際練習，最後將這些經驗帶回團隊執行落實。」

小寶優居創辦人王韋舜穿上畢業袍與知名廣播節目主持人與作家夏韻芬老師上台分享結業心得。

小寶優居創辦人王韋舜也表示：「在每一堂課程當中，透過不同老師、不同企業學員之間的互相交流分享，除了可以激盪出更多火花，更讓我發現，原來各行各業都有機會發展自己的品牌，而學院正帶著我們打造自己的品牌。」

影響力品牌學院創辦人丁菱娟老師，聽完學員於第二期結業式中的分享後有感：「現在人重視個人獨特的風格，新世代企業經營者與接班二代也多對『品牌』有期望，希望透過自有品牌展現風格、把核心理念傳遞出去，而我相信品牌的力量可以使世界更美好，因此希望影響力品牌學院能陪伴學員，走一條屬於自己的品牌之旅。」

以品牌全方位思維所量身設計的四大黃金學程：「品牌」、「公關」、「數位」、「企業文化」

品牌絕對是裡外合一，內外兼修的行動，除了在廣告、公關、視覺、數位化等工具策略的學習之外，最重要的還是要從品牌核心精神、願景著手思考，並檢視品牌在各個利益關係人，和組織企業文化面的落實，才能夠真正擁有優秀人才，共同打造堅而不摧的品牌力，為消費者創造更美好的未來。所以品牌力是一個從內到外都必須表裡一致的思維和行動。

面對社群媒體興起、媒體分眾化，碎片化時代下的策略發展成為一大挑戰，影響力品牌學院結合理論與實務，從品牌宏觀的角度開發出一整套系統性的課程，囊括內、外部的管理與策略，課程安排從品牌形象經營、公關訊息發展，延伸到企業文化、公司治理、股權治理及領導統御，除了邀請各專業領域CEO級的大師深度分享近身指導，讓學員在不同經營議題、情境中學習探討，同時運用品牌工具與工作坊，幫助學員架構出有影響的品牌力。