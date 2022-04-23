原民狩獵如何規範？從對立到聆聽，原住民與動保團體在對話中逐漸找到共識
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「我有聽懂，也覺得很感動。」經過長達三個半小時的會議，原民團體和動保團體的場內氣氛從激昂對立，到彼此聆聽，甚至釋出理解善意，可說是台灣狩獵議題的一大進展。
環境資訊中心記者 鄭雅云報導
原民團體和動保團體在狩獵議題上超過10年的對峙，終於出現對話曙光。林務局昨（20）日召開原住民族狩獵辦法修正說明座談會，會前雙方各自召開記者會，劍拔弩張、互不相讓。場外衝突還一度延燒到會場內，但隨著三個多小時的會議進行，氣氛逐漸從激昂對立，到彼此聆聽。
「我從2011年到現在，第一次感覺到和台灣動物社會研究會開始有一點點共識。」「我有聽懂，也覺得很感動。」雙方釋出理解善意，儘管修法還要持續搜集各界意見，卻是狩獵議題公共討論的一大步。
配合803釋憲，林務局召開「狩獵辦法」修法座談
原住民狩獵受到《原基法》及《野保法》保障，然而部分法令與傳統禁忌衝突，導致族人經常因狩獵蒙受刑罰。去年大法官釋字803號作出解釋，認可包含非營利自用在內的狩獵行為，是原住民文化權的內涵，除特殊狀況外不應利用保育類。
大法官解釋指出，現行《原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法》（下稱狩獵辦法）有關「非定期性」的狩獵申請程序、以及申請書格式皆已違憲，應自即日起不再適用。
為此，林務局委託台北大學法律系張惠東助理教授草擬「狩獵辦法」之修正，花費一年半的時間搜集部落意見，並於今年3月開始，密集在各地原鄉舉辦說明會。
動團、原團各持立場，舉牌對峙一度混亂
昨日林務局舉辦狩獵辦法修正說明會，持正反意見的團體在林務局大門口前召開記者會，各自劍拔弩張。
動物保護立法運動聯盟批評，林務局為原民大開後門，違背大法官釋字803號解釋，並抨擊修法過程不公開，直到現在才徵詢動保團體意見。原民團體則肯定林務局積極溝通、依據釋憲結果修法，並呼籲動保團體理性討論、不應無理阻擋。
警方派出十數名警力、部署圍欄，以免衝突發生。場外衝突一路延燒到會場內，會議還沒開始，動保團體便發難指程序不當，抗議林務局遲至此刻才徵詢他們的意見，更在林務局簡報修法內容時，離開座位至台前舉牌，場內一度混亂。
林務局副局長林澔貞表示，將搜集各界意見，完成草案修訂後才會進行法案預告，強調不會貿然進入公告程序，並回應動保團體：「今天的討論絕對不是唯一的溝通，會持續聽取大家的意見。」
草案納狩獵自主管理，分三類型、享不同權利義務
「狩獵辦法」草案除修正違憲、與傳統禁忌衝突的條文，簡化繁複的申請流程、增加電子化等多元回報機制，也將納入狩獵自主管理計畫。
草案將原住民狩獵分為三種類型，各有不同的權利義務。第一種「一般狩獵」，比照現行《野保法》規範，獵人每次事前向地方主管機關申請即可，但不可獵捕保育類動物；第二種「試行自主管理」則針對參與自主管理試辦計劃的狩獵團體，部落必須先自我組織、訂定公約，並申請試辦計畫、配合獵場資源監測。目前全台灣有12個部落組織屬於這類。
若部落參與試辦計畫順利，則屬第三種，將與林務局簽訂行政契約，真正進入自主管理。目前全台還沒有案例。林務局保育科科長鄭伊娟補充，自主管理是雙方積極合作，若未依約履行，仍可終止契約，收回自主管理權限。
自主管理狩獵，科學監測證實不影響生態，動團仍擔憂
狩獵管理規範有條件放寬，會不會危及野生動物族群存續？屏東科技大學野保所副教授翁國精分享，他自2017年起在阿里山獵區進行生物監測，分析獵區和非獵區的野生動物族群數量趨勢。結果顯示，主要的四種狩獵物種（水鹿、山羌、山羊、野豬） 數量趨勢都持平或者上升，與全台監測數據趨勢相同。
「我也有原住民朋友，他們說晚上山上（槍聲）就像放煙火一樣，看到眼睛就打。」台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如質疑，一旦放寬狩獵門檻，將更難遏止這類情形。
原住民族青年陣線成員Savungaz（撒丰安）表示，確實有具備原住民身份的人不受傳統約束的亂打，「但那也是我們想要防堵的對象，在這一點上我們是一樣的。」
Savungaz指出，現行的法律讓原民傳統難以運作，對內約束的力道減弱，她強調，「我們在爭取的是『狩獵文化』而不是無限制的狩獵。」其他與會代表則指出，濫獵問題不僅限於原住民，提醒動保團體不應以偏概全，將刻板印象套在特定族群身上。
保育類分級應檢討，原團、學者籲配合國際修正
目前參與狩獵自主管理計畫，可提報獵捕二、三級保育類，引發動保團體質疑。屏科大森林系助理教授吳幸如表示，大家都以為保育類一定是數量很少，其實不然，「目前台灣的保育類的確是很氾濫。」
她指出，國際上都是以族群滅絕風險作為分級標準，但台灣的保育名錄，除了第一級「瀕臨絕種」以外，其他二、三級名單過於寬泛，常造成大眾誤解。
例如台灣水鹿、台灣野山羊這兩種主要狩獵物種，目前都屬於保育類第三級，為「其他應予保育野生動物」。
「瀕危動物不能打，這是大家都有共識的。但是為什麼我們在山上看到、到處都是的動物也是保育類？」Savungaz指出，保育類名錄應儘速檢討，不要讓原住民再背負「原住民都打保育類」的污名。
從對立到聆聽，原民狩獵公共討論一大進展
在座談會尾聲，Savungaz說道，「我從2011年到現在，第一次感覺到和台灣動物社會研究會開始有一點點共識。」而台灣動物社會研究會執行長朱增宏也回應，「不要以偏概全，我同意。」並表示在會中聽原民朋友述說山上的故事，「我有聽懂，也覺得很感動。」
經過長達三個半小時的會議，場內氣氛從激昂對立，到彼此聆聽，甚至釋出理解善意，可說是台灣狩獵議題的一大進展。