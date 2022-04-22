2022/04/22,
美加

共和黨議員力促、肯塔基州墮胎禁令通過生效，地方法官判決讓禁令暫停實施

共和黨議員力促、肯塔基州墮胎禁令通過生效，地方法官判決讓禁令暫停實施
肯塔基州墮胎支持者在議會外抗議｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國計劃生育聯盟等團體對此提出質疑，認為根本不可能會有合於規定的墮胎，因為這項法案在新的模式和流程都還沒有確立的情況下，就馬上生效了。

隨著美國密西西比州、佛羅里達州等多州通過嚴格的墮胎禁令，肯塔基州也在3月通過禁止懷孕15週後墮胎，該法案在由共和黨控制的議會中順利生效。不過，由於法案在未明定詳細方針的情況下就立即實施，地方法院判決暫時停止法案、恢復診所墮胎服務，成為墮胎支持者的初步勝利。

美國肯塔基州議會3月通過的墮胎法案，禁止大多數懷孕15週者墮胎、限制取得藥物，且加重未成年人在該州墮胎的難度。

這項法案原本被民主黨籍的州長否決，認為必須要排除強暴或亂倫導致的懷孕，同時質疑法案會如同德州和路易斯安那州的類似規定一樣違憲。不過，根據《CNN》的報導，肯塔基州由共和黨佔多數的州議會推翻了州長的否決，且由於屬於緊急條款，墮胎法案於4月13日立即在該州生效。

這項法案要求肯塔基州的衛生機構提供墮胎相關文件、以及藥物流產前的知情同意文件，並透過認證計畫來管理藥物流產，規定藥物只能由合格醫師提供，但卻沒有詳細說明如何登記成為合格醫師。

隨後，美國計劃生育聯盟（Planned Parenthood）等團體對此提出質疑，認為根本不可能會有合於規定的墮胎，因為這項法案在新的模式和流程都還沒有確立的情況下，就馬上生效了。計劃生育聯盟等兩家診所的訴狀中指出：「（該法）立即實施刑事處罰與民事責任，若不遵守規定可能失去設備和醫療執照」。

《CNN》的報導指出，診所提告的對象、該州共和黨籍總檢察長卡麥倫（David Cameron）辯稱，法案生效後不用立即提交資料，但可以透過「簡單報告需要的資料」來遵守法規。

就這個問題，肯塔基州美國地方法院法官詹寧斯（Rebecca Grady Jennings）並非從墮胎法案是否合憲這個層次更高的問題出發進行判決，而是同意計劃生育聯盟的觀點，認為需要額外的時間來確認具體方針。

詹寧斯的裁決意味著診所可以再次提供墮胎服務，根據《信使日報》的報導，這項臨時命令會在14天後到期，不過詹寧斯表示，他會考慮在到期之前，提出對墮胎法案的臨時禁令。

雖然恢復墮胎服務只是暫時的，但計劃生育協會的首席執行長吉布倫（Rebecca Gibron）認為這是勝利的第一步，「我們準備在法院為病患的基本健康權利而戰，繼續做所有我們能做的，來確保墮胎在肯塔基州獲得永久保障。」

卡麥倫則對判決感到失望，並認為墮胎法案合憲，因此未來會繼續捍衛法案。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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