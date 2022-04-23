快篩哪裡可以做？公費快篩試劑怎麼領？全台社區PCR篩檢站查詢、衛生局電話懶人包
我們想讓你知道的是
若是有出現呼吸道相關症狀者，民眾可以前往全台600多間指定醫院、診所掛號看診，並且在醫師的判斷下領用免費的「公費快篩試劑」。換句話說，公費快篩試劑必須要有症狀、經由醫師評估後才可以領取。
文：Zero圈圈
確診人數不斷上升，如果收到確診足跡重疊的細胞簡訊、又發生了呼吸道症狀的話，民眾可以選擇購買居家快篩試劑自行採檢，或是前往指定醫院診所看診，領用公費快篩試劑。
日前指揮中心宣布5月將實行「快篩實名制」，採實名制與市場機制併行的方式，舒緩如今快篩試劑缺貨的問題。在自行居家快篩之後，出現陽性怎麼辦？有哪些醫院診所提供公費快篩試劑？社區採檢站的位置又在哪裡？本篇都將一一解答。
公費快篩試劑怎麼領？合作醫療院所名單
如果民眾想要自行篩檢是否為COVID-19確診患者，可以選擇前往藥局、便利商店、量販店等地方購買「居家快篩試劑」自行採檢。如今因為疫情嚴峻，居家快篩試劑出現缺貨的狀況，因此沒有急需的民眾可等待後續「快篩實名制」上路之後再購買，也不需要囤貨。
若是有出現呼吸道相關症狀者，民眾可以前往全台600多間指定醫院、診所掛號看診，並且在醫師的判斷下領用免費的「公費快篩試劑」。換句話說，公費快篩試劑必須要有症狀、經由醫師評估後才可以領取，使用後也需上網填寫「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」表單，追蹤使用狀況。
公費快篩試劑領用注意事項：
- 需發生呼吸道症狀，掛號後經由醫師看診評估，始可領取。
- 篩檢陽性，前往採檢站進行PCR複驗。不可搭乘大眾運輸。
- 篩檢陰性，持續自我健康管理。
- 公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖
- 公費COVID-19家用快篩試劑發送社區定點診所名單
居家快篩出現陽性怎麼辦？前往社區篩檢站採檢
如果民眾不是居家隔離或居家檢疫者，而是自行購買快篩試劑並且成果為陽性，則需前往社區篩檢站進一步採檢。前往社區篩檢站時，不可搭乘大眾運輸工具，使用過後的快篩試劑也需密封好，攜帶至篩檢站交與相關人員處理。
而若是採檢陰性，則民眾同樣不可放鬆警戒，仍需維持自主健康管理，密切注意自身的健康狀況。使用後之採檢陰性的試劑則在密封好後，以一般垃圾處理即可。
全台各地篩檢站位置、衛生所電話整理
各縣市都設有社區篩檢站點，民眾可以電話或網路預約前往採檢，不過採檢站不一定接受現場掛號，建議事先電話詢問。在前往採檢站進行檢測之後，民眾返家等待成果，期間務必配戴口罩、做好相關防疫措施，後續可前往「健保快易通App」查詢篩檢結果。
台北市
- 篩檢站點查詢
- 台北市衛生局
- 台北市防疫專區
- 台北市衛生局、健康服務中心電話
- 台北市防疫專線(02)23753782
新北市
- 篩檢站點查詢
- 新北市衛生局
- 新北市衛生局與相關服務電話
- 新北市衛生局電話(02)22577155
基隆市
- 篩檢站查詢
- 基隆市衛生局
- 基隆市衛生局、衛生所電話
- 基隆市衛生局電話(02)24230181
- 基隆市快篩陽性專線(02)24565861
桃園市
新竹縣
- 篩檢站查詢
- 新竹縣防疫專區
- 新竹縣衛生局、衛生所電話
- 新竹縣衛生局電話(03)5518160
新竹市
- 篩檢站查詢
- 新竹縣防疫專區
- 新竹市衛生局
- 新竹市衛生局、衛生所電話
- 新竹市衛生局電話(03)5355191
- 新竹市篩檢專線(03)5355175
苗栗縣
- 篩檢站查詢
- 苗栗縣衛生局
- 苗栗縣衛生局、衛生所電話
- 苗栗縣衛生局電話(03)7558080
台中市
- 篩檢站查詢
- 台中市衛生局
- 台中市衛生局、衛生所電話
- 台中市衛生局電話(04)25265394
彰化縣
- 篩檢站查詢
- 彰化縣防疫專區
- 彰化縣衛生局
- 彰化縣衛生局、衛生所電話
- 彰化縣衛生局電話(04)7115141
南投縣
雲林縣
- 篩檢站查詢
- 雲林縣衛生局
- 雲林縣衛生局、衛生所電話
- 雲林縣衛生局電話(05)5373488
- 防疫專線(05)5345811
嘉義縣
- 篩檢站查詢
- 嘉義縣衛生局
- 嘉義縣衛生局與相關服務電話
- 嘉義縣衛生所電話
- 嘉義縣衛生局電話(05)3620600
嘉義市
- 篩檢站查詢
- 嘉義市防疫專區
- 嘉義市衛生局
- 嘉義市衛生局、衛生所電話
- 嘉義市衛生局電話(05)2338066
台南市
- 篩檢站查詢
- 台南市防疫專區
- 台南市衛生局
- 台南市衛生局、衛生所電話
- 台南市衛生局電話(06)6357716
- 台南市防疫專線(06)2880180
高雄市
- 篩檢站查詢
- 高雄市防疫專區
- 高雄市衛生局
- 高雄市衛生局、衛生所電話
- 高雄市衛生局電話(07)7134000
屏東縣
- 篩檢站查詢
- 屏東縣防疫專區
- 屏東縣衛生局
- 屏東縣衛生局、衛生所電話
- 屏東縣衛生局電話(08)7370002
宜蘭縣
- 篩檢站查詢
- 宜蘭縣防疫專區
- 宜蘭縣衛生局
- 宜蘭縣衛生局、衛生所電話
- 宜蘭縣衛生局電話(03)9322634
花蓮縣
- 篩檢站查詢
- 花蓮縣防疫專區
- 花蓮縣衛生局
- 花蓮縣衛生局、衛生所電話
- 花蓮縣衛生局電話(03)8227141
台東縣
- 篩檢站查詢
- 台東縣衛生局
- 台東縣衛生局、衛生所電話
- 台東縣衛生局電話(08)9331171
- 台東縣防疫專線0975288155
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航