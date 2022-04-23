2022/04/23,
醫療

快篩哪裡可以做？公費快篩試劑怎麼領？全台社區PCR篩檢站查詢、衛生局電話懶人包

快篩哪裡可以做？公費快篩試劑怎麼領？全台社區PCR篩檢站查詢、衛生局電話懶人包
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

若是有出現呼吸道相關症狀者，民眾可以前往全台600多間指定醫院、診所掛號看診，並且在醫師的判斷下領用免費的「公費快篩試劑」。換句話說，公費快篩試劑必須要有症狀、經由醫師評估後才可以領取。

文：Zero圈圈

確診人數不斷上升，如果收到確診足跡重疊的細胞簡訊、又發生了呼吸道症狀的話，民眾可以選擇購買居家快篩試劑自行採檢，或是前往指定醫院診所看診，領用公費快篩試劑。

日前指揮中心宣布5月將實行「快篩實名制」，採實名制與市場機制併行的方式，舒緩如今快篩試劑缺貨的問題。在自行居家快篩之後，出現陽性怎麼辦？有哪些醫院診所提供公費快篩試劑？社區採檢站的位置又在哪裡？本篇都將一一解答。

公費快篩試劑怎麼領？合作醫療院所名單

如果民眾想要自行篩檢是否為COVID-19確診患者，可以選擇前往藥局、便利商店、量販店等地方購買「居家快篩試劑」自行採檢。如今因為疫情嚴峻，居家快篩試劑出現缺貨的狀況，因此沒有急需的民眾可等待後續「快篩實名制」上路之後再購買，也不需要囤貨。

若是有出現呼吸道相關症狀者，民眾可以前往全台600多間指定醫院、診所掛號看診，並且在醫師的判斷下領用免費的「公費快篩試劑」。換句話說，公費快篩試劑必須要有症狀、經由醫師評估後才可以領取，使用後也需上網填寫「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」表單，追蹤使用狀況。

公費快篩試劑領用注意事項：

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公費快篩試劑將由合作醫療院所提供

居家快篩出現陽性怎麼辦？前往社區篩檢站採檢

如果民眾不是居家隔離或居家檢疫者，而是自行購買快篩試劑並且成果為陽性，則需前往社區篩檢站進一步採檢。前往社區篩檢站時，不可搭乘大眾運輸工具，使用過後的快篩試劑也需密封好，攜帶至篩檢站交與相關人員處理。

而若是採檢陰性，則民眾同樣不可放鬆警戒，仍需維持自主健康管理，密切注意自身的健康狀況。使用後之採檢陰性的試劑則在密封好後，以一般垃圾處理即可。

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如果是居家隔離者、居家檢疫者，快篩陽性後需聯絡衛生單位。但如果是一般民眾快篩陽性，則需要前往篩檢站進一步檢測

全台各地篩檢站位置、衛生所電話整理

各縣市都設有社區篩檢站點，民眾可以電話或網路預約前往採檢，不過採檢站不一定接受現場掛號，建議事先電話詢問。在前往採檢站進行檢測之後，民眾返家等待成果，期間務必配戴口罩、做好相關防疫措施，後續可前往「健保快易通App」查詢篩檢結果。

台北市

新北市

基隆市

桃園市

新竹縣

新竹市

苗栗縣

台中市

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嘉義市

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屏東縣

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花蓮縣

台東縣

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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