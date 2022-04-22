新增3766例本土確診＋1重症：6高風險縣市醫院暫停探病、入住型長照機構暫停訪視

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增3859例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3766例本土個案及93例境外移入（83例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，相較於昨天2969例，今日新增之本土病例增加26％，包含1855例男性、1910例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月20日至4月22日，其中包含2077例為無症狀感染。

境外移入新增個案為47例男性、45例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南（3例），馬來西亞及印尼（各2例），菲律賓及新加坡（各1例）移入，另84例調查中。入境日介於今年3月18日至4月21日。

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指揮官陳時中表示，今年至昨天為止本土案例共有1萬8510人，當中輕症／無症狀者佔99.6％，中症增加11人，佔整體比例0.37％；重症增加1人，佔整體比例0.03％。

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陳時中表示，今日新增的重症者為年齡92歲的女性，目前使用氧氣面罩，胸部X光有肺炎合併呼吸窘迫。目前中重症患者皆使用瑞德西韋藥物。今日新增之11名中度患者年紀也都偏大，90幾歲1位，80幾歲有6位，70幾歲有2位，60幾歲2位。當中有一半皆未打疫苗，陳時中也呼籲高齡長輩應盡快施打疫苗。

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醫療應變組副組長羅一鈞補充，目前確診者主要分布的年齡層為20-40多歲，佔比約六成五。年齡不到10歲的確診者佔約一成左右，10幾歲的年齡層也大約佔一成左右。70歲以上的確診者則佔3.5％。

對於目前醫療資源狀況，指揮中心也將數字整理如下：

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由於這兩日居家隔離等相關措施常有變化，指揮中心也特地整理表格，供民眾參考：

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輝瑞COVID-19口服藥物陸續到貨

陳時中表示，日前向輝瑞採購的70萬人份COVID-19口服藥物Paxlovid這幾天陸續到貨，已經有18萬人份的藥物抵台。希望能在兩季內完成整體70萬人份的交貨。

疫苗部分，目前國內第一劑涵蓋率為84.37％，第二劑79.63％，基礎加強劑0.86％，追加劑56.86。

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有關維持社會機能正常運作的機關及事業單位，在疫情下的應變處置措施建議，陳時中表示，經認定為維持社會機能正常運作的機關及事業單位，在一定的條件下，有設防疫長，有人力的備援計畫，可以與目前的醫療機構一樣，提前返回工作單位。詳細建議如下：

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即日起6高風險縣市，醫院暫停探病、入住型長照機構暫停訪視

指揮中心今日宣布，為因應疫情、防範疾病於醫療機構傳播、保全醫療量能，台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣這6個高風險縣市，即日起調整醫院探病管制措施如下。

探病規定：

台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣之醫院，除例外情形外，暫停探病。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意等情形。

其餘縣市之醫院除例外情形外，維持加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

其他規定：

所有探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。

若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。

探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

另外為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日起也調整全國住宿式長照機構訪客管理措施，台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣，除例外情形暫停探視。例外情形包括：

住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。

其他經機構評估有必要探視者。

除上述6縣市以外之地區，則依以下規定有條件開放探視：

訪客未完成COVID-19疫苗追加劑達14 天（含）以上者，應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）陰性證明。曾經確診COVID-19，解除隔離且距發病日未滿3個月者，可免除篩檢。

一般訪客優先安排在公共區域會面；不具備活動能力無法自行下床行動或單人房室之住民，可進入住民住房探視。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範