台灣政府修法放寬「就業港人」定居，預計5月生效

台灣政府正修法放寬在台就業港人可以申請定居，未來港澳白領專業人才在台連續居留滿五年，且最近一年收入達基本工資兩倍的門檻，便可申請定居，亦取得當地身分證。

（中央社）台灣政府正修法放寬在台就業港人可申請定居。台灣陸委會發言人邱垂正昨（21）日指出，主管機關內政部暫定將於5月1日發布相關修正生效。

邱垂正昨日在大陸委員會例行記者會中，做上述表示。

為解決來台就業港人只可居留、無法定居的問題，陸委會日前指出，政府正修正「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，未來港澳白領專業人才在台連續居留滿5年，最近一年每月收入達基本工資2倍，可申請定居，取得身分證。

邱垂正昨日進一步指出，主管機關內政部暫定將於5月1日發布上述法規，使其生效。

而相關就業港人連續居留5年的時間，由法規修正後起算。

此外，針對就業港人申請定居的收入門檻，邱垂正進一步解釋，並非每月薪資都要達基本工資2倍（現約為5萬500台幣元，即約13,500港幣），而是只要年收入達60萬6000元（即約162,000港幣），每月平均收入超過基本工資2倍即可，且可加計兼職等其他收入。

而有關修法涉及的「專業人才」範疇，將準用「外國專業人才延攬及僱用法」和「就業服務法」相關規定。

政府也強化相關行政措施。邱垂正指，包括國家發展委員會已積極強化國際人才來台措施，適用對象包括香港的青創人士、高階專業及金融人才。陸委會也在行政院新住民協調會報，爭取放寬新住民發展基金適用到其他事由來台的新住民，以協助港人早日適應跟融入台灣社會。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex