2022/04/22,
經濟

經濟學人智庫：2022亞洲旅遊準備指數，香港排名包尾

經濟學人智庫：2022亞洲旅遊準備指數，香港排名包尾
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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經濟學人智庫就亞洲28個經濟體地區疫苗接種、當地公民出境自由度、當地公民入境隔離政策等3個主要條件，在今年3月底時進行評分。

經濟學人智庫（EIU）日前發佈「2022亞洲旅遊準備指數」報告，對亞洲28個經濟體的旅遊業復甦準備條件進行排名，當中香港位於名單的最後一名，中國大陸則排名21位，澳門排名19位。（編按：台灣在排行榜位列第25位）

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經濟學人智庫就亞洲28個經濟體地區疫苗接種、當地公民出境自由度、當地公民入境隔離政策等3個主要條件，在今年3月底時進行評分。當中，斐濟被評為最具備復甦條件的經濟體，位於28個經濟體榜首；馬來西亞及斯里蘭卡並列第二位；隨後依次為馬爾代夫、新加坡及澳洲。

至於香港，位於排名的最後一位，在本地公民返回原居地後的隔離政策方面最差。報告指出，中國堅持「動態清零」的政策，或會令香港失去與世界的聯繫。相比之下，澳門是最依賴旅遊業的經濟體，雖與香港同受制於「動態清零」政策，但由於澳門仍受惠於與內地的雙邊安排，內地遊客訪澳後可免隔離。

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報告指出，亞洲地區旅遊業須到2024年才有望全面復甦，屆時中國旅客將恢復國際旅遊，而消費者和商界的旅遊信心亦較大程度恢復。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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