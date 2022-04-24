無貓不歡的六個「貓貓人家庭訪問」：貓派人說起貓有諸多抱怨，但通通都是帶著微笑說的

文：林特

有人把人類粗略分為貓派與狗派，依據這兩種寵物的特性，狗派人通常喜歡戶外，個性開朗、比較熱情直接，而貓派人就像貓一樣，愛宅在家，個性冷淡傲嬌。會選擇養貓養狗，或許都和個性有些關係吧。

而貓是貓派人的共同語言，如果今天的話題不是貓，我或許不會有機會到這些人家裡，和他們聊上一整個下午，然後還在他們平時給人的印象之外，意外發現這些貓派人有趣的地方。除了四位有趣的貓派人之外，這次，我們也從every little d的讀者裡找出兩位有趣的貓貓人，加入我們這次的「無貓不歡」家庭訪問：

#01：蔡宜芬——if&n仙氣服裝設計師

Photo Credit：林特

在台北時裝週甫發表完if&n 2020年的服裝系列，平時忙碌的設計師生活之外，蔡宜芬是出了名的愛貓人，他的社群帳號上，比起仙氣的美衣美裙照片，貓咪佔的版面遠遠更多。

如同在服裝設計上常常使用的色調，他的生活空間裡也佈滿了舒服的米白色與大地色調，在採光極佳的空間裡，大部分的空間都用在——你想得沒錯，是貓跳台。

牛奶和點點如果用人類的年齡來算，是高中生的年紀了，長毛的歪歪是家中自覺得最美的貓貓。而老么米漿、豆漿則是養在工作室的虎斑咪咪的小孩，身軀龐大但因為年紀小所以膽子也小，一直躲在床底下，當宜芬搬開床架想讓我拍照的時候，兩位弟弟竟然跟著床架一起移動了——結果還是拍不到。

身為五隻貓貓的媽媽，宜芬的生活空間只有小小的臥室與儲藏室，家裡的其他空間全都是五貓的天堂。在陽光灑進的窗台旁，宜芬抱著懷中從大學時期就養的17歲貓貓牛奶說：「傾家蕩產了，為了這些貓，賣衣服的錢都快不夠租房子給他們住，如果你正在想要不要養第二隻貓，問我意見，我一定會跟你說『不要再養了』。」

不只是花光積蓄的問題，每年過年要回南投老家的宜芬，為了要把貓貓們順利帶上高鐵，還得先把行李預先寄回南投，自己再提著大籠小籠搭車。

貓派人說起貓的時候，乍聽好像都有諸多抱怨，這隻怎樣怎樣，那隻又如何如何，不過當你仔細觀察，會發現這些抱怨，通通都是帶著微笑說的。

Photo Credit：林特

#02：Issa——叁拾選物主理人

Photo Credit：林特

對生活細節很講究的Issa，印象中話不太多，但是一聊到貓，話匣子合都合不上。

Issa和從事出版工作的太太有三隻貓貓，14歲的賓士BonBon、四歲的三花米乓，和三歲的黑貓沙瓦，一起生活在復興南路才剛搬好的住家兼工作室裡，叁拾選物在2020年從實體改為網路的緣故，Issa在家的時間也變多了，每天和貓貓在一起的生活，想必是很愜意的吧。

身為選物店主理人的Issa，空間裡的擺設與配置也非常舒服，客廳裡的一扇大窗，午後陽光灑進家裡，很適合貓咪曬太陽；一旁黑膠機上放了一張南方之星的唱片，封面是一張貓臉，這家中主人的喜好，也算是很明顯了。

一問之下，才發現Issa原本是狗派人，因為太太極愛貓，所以也因此轉性變成貓派人。Issa覺得貓就是要像貓，要高冷、優雅，纖細的身形和性格，「我反而不喜歡有些貓咪很卡通，太可愛或是太胖的貓，好像就沒有貓的樣子了。」

Issa的太太有時會與家中貓咪溝通，聽到他們對彼此的看法和怨言，實在無奈又好笑，例如BonBon和沙瓦都一致覺得三花的米乓「很香」，BonBon因為是老大，自然對兩隻小的存在很不予置評，「不過米乓很香，我覺得勉強可以接受。」

而米乓也像家中排行老二的孩子，夾在老大和老么中間，有時要幫老大一起欺負小的，一邊還要討好老大，非常忙碌。雖然貓貓彼此之間互有怨言，不過他們也有意見一致的時候——就是Issa是家裡的工具人無誤。

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#03：肚皮——旺福樂團鼓手

Photo Credit：林特

2017年喜獲貓兒，肚皮的貓貓Tora（トラ）是友人在台中撿到而領養的，雖然官方貓名叫做Tora（日文「老虎」的意思），但與太太在家以訛傳訛亂叫久了，變成「熊咪」，是一隻白底虎斑的貓咪。

平時下午才會出門練鼓的肚皮，和貓貓的相處時間也滿多，坐在沙發的時候，也會自己跑來討摸，「他想要的是那種摸成一頭亂髮、摸到爆的那種摸，他沒過癮前停下來，還會被念。」肚皮無奈又好笑的說。

熊咪白天喜歡泡在陽台，監視一樓巷子內的動靜，附近的鴿子麻雀，也都是熊咪負責追逐，追累了再找家裡最喜歡的角落呼呼大睡。「他喜歡的角落沒有一定，有時候是床、有時候是行李箱上，有時候他也會學我們在沙發上貴妃側躺，自以為是人勒。」

熊咪看起來眼睛圓圓咕嚕嚕轉，肚皮說：「你不要看他一副聰明的樣子，他超膽小又很呆。」好幾次家裡出現蒼蠅或是蟑螂，熊咪都只是在一旁喵喵叫，也不去抓。「有一次牆上有蟑螂，我拿了紙捲把蟑螂打下來，結果還掉在正在喵喵叫的熊咪頭上，他快嚇死，正常的貓不都會自己抓蟑螂嗎？」

肚皮有時表演用到的橡膠製尖叫雞玩具，壓下去會發出雞嘶吼的聲音，熊咪老是對那兩隻尖叫雞很有興趣，想去聞聞踩踩，「雞一發出聲音他就嚇跑，但過一陣子又跑回來想玩。」突然可以理解「Curiosity killed the cat」（好奇心致貓於死）這句話了。

問肚皮想不想再養一隻貓，他說再看看吧。據說寵物溝通師問貓咪願不願意讓主人再養一隻的時候，十之八九貓咪都拒絕，雖然聽起來挺好笑，但以貓咪的個性來說，這真的是很合理。

Photo Credit：林特

#04：Christ——攝影師與室內綠手指