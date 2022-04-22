巴勒斯坦向以色列南部發射飛彈，以國派戰機轟炸加薩走廊予以回擊

文：梅緣緣

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，以色列空軍於昨（21）日晚間，針對從加薩走廊（Gaza Strip）射向位於以色列南部的城市斯德洛特（Sderot）的火箭攻擊，予以反擊。

炮襲發生在斯德洛特當地的晚上10:30，此次攻擊未造成人員死亡，但仍傳出6名民眾在試圖躲避時受傷，其中4人轉送至亞實基倫（Ashkelon）的巴茨萊（Barzilai）醫院收治。同時也有高齡民眾受到驚嚇，以及部分建築物及車輛遭到砲火波及。

支撐以色列防禦的「鐵穹飛彈系統」今卻誤判槍擊成砲擊

針對近日巴勒斯坦武裝份子的攻擊，以色列國防軍表示，已在事件發生的3小時內派出噴射機回防，並對控制加薩的伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）旗下，一座存放火箭發動機化學原料的軍事基地展開轟炸。而以色列國防軍這次的行動，也是繼去（2021）年5月爆發的以巴衝突以來，加薩走廊局勢最緊張的一晚。

不過根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，21日晚間國防軍說在雙方交火時，因以色列的鐵穹飛彈系統將槍擊誤認為是火箭齊發，而以為以巴情勢再度升溫。只是後續以國軍方才發現，持續了一個晚上的雙方對峙，實際上卻只有一發火箭成功射至以色列的領土，軍方仍在調查系統故障的原因。

不過，雖當下沒有任何加薩武力集團承認犯行，但有部分媒體報導指出，以色列官方將這次的攻擊與武裝團體哈瑪斯掛鉤。對此，哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qasim）也做出回應，加薩走廊若出現砲擊，「將會使支持哈瑪斯群眾的意志更為堅定」。

《英國廣播公司》（BBC）報導指出，以色列所使用的鐵穹飛彈，是一項專為防止敵軍短程攻擊的防禦系統。2006年7月，以色列與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）爆發嚴重武力衝突，當時真主黨軍隊向以色列發射約數千枚飛彈，釀成北以色列及戈蘭高地（Golan Heights）地區大規模破壞，並造成數十人不幸罹難。

以巴衝突數十年難解

以色列與巴勒斯坦之間的衝突（簡稱以巴衝突）可追溯回19世紀，而雙方在加薩走廊交火則主要以2000年至今為主。2006年6月，8名巴勒斯坦軍人潛入加薩走廊南部的以色列軍事基地，發射飛彈造成2名士兵身亡及裝甲車毀損，而以色列對此宣布展開夏雨行動，對激進武裝團體哈瑪斯及其相關地區進行轟炸。

2008年12月哈瑪斯向以色列境內發射約數百枚迫擊彈及飛彈，以色列對此也進行反攻，朝加薩走廊實施空襲，並在隔（2009）年發動地面攻擊；2014年7月以色列國防部發動「保護邊緣行動」，針對哈瑪斯長期的長期入侵持續反擊，最終兩方在同年的8月27日達成停火協議，當時的以巴衝突暫時告一個段落。只是後續2015年10月，以色列國防軍（IDF）在加薩走廊邊界與參與示威遊行的巴勒斯坦民眾爆發流血衝突，釀6死50多人受傷。

在2018年5月，美國駐以色列耶路撒冷大使館建成，也使得加薩走廊地區出現另一波示威反美及反以的浪潮。當時不少巴勒斯坦民眾批評，美以兩國將耶路撒冷視為以色列首都，有侵害巴勒斯坦主權之疑，民眾抗議現場也因警方開槍鎮壓而導致50多人死亡，逾2000多人受傷。只是，美國對於這場多人死傷的事件，則強調是因哈瑪斯蓄意挑起所致。

2019年5月初，傳出有2名以色列軍人在加薩走廊與以色列邊境的抗議活動中，遭人狙擊。此事也引發以色列空軍對該地區展開空襲行動，造成4名巴勒斯坦人死亡。對此以色列也被加薩走廊的敵軍發射數百枚火箭回擊，兩國的衝突後來在埃及的調停下，於5月6日完成停火協議。

不過根據先前《半島電視台》（Al Jazeera）報導，2020年5月時巴勒斯坦總統公開表示，巴國與以色列及美國簽訂的協議皆屬無效，但於同年11月，巴勒斯坦又再度恢復雙邊的合作關係。

2021年5月兩方再次爆發衝突，因以色列警政單位以防疫為由，限制巴勒斯坦民眾於齋戒月（4月13日至5月12日）期間外出祈禱等因素，使得武力衝突一觸即發。

根據《CNN》報導，自衝突升溫後，雙方在加薩走廊已發射超過數百枚火箭，當時甚至有聯合國代表警告該次的武力交火，有可能演變成「全面開戰」。不過，以色列則透過其由雷達及攔截導彈組成的「鐵穹飛彈防禦系統」（Iron Dome missile defense system），成功攔截大量來自巴勒斯坦的攻擊。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範