「最壞的情況、做最好的打算」，北市宣布下週國、高中職實施線上教學演練

台北市長柯文哲今（22）日於防疫記者會上宣布，下週全市國高中生大規模進行線上教學演練，另考量到年紀較小的兒童在家多需父母照顧，因此本次演練範圍不包含國小生。

本次擴大實施線上教學演練的對象為台北市公私立國中、高中職，時間為4月25日（一）至4月29日（五）。各校的線上教學將以同步線上課程為主，非同步和混成模式為輔，另外也可搭配台北酷課雲線上影片或公播課程影片協助學生學習。

校方若欲辦理實體課程，則須召開課發會凝聚共識並研訂相關辦理措施。

截至昨（21）日為止，北市高中以下各級學校停課數量達到163所，教育機構則有4所，其中包含幼兒園40所、小學63所、國中22所、高中職38所。停課人數更從昨日的4.9萬上升至6萬1250人，粗估已有1/4到1/3的同學受到停課影響。

柯文哲表示現階段疫情很難預測，若未來像韓國一樣每天10幾萬人確診，且有相當程度的學生停課，以國高中生來說在家上課應該比較容易，不太需要家長照顧，因此決定實施這次的線上教學演練。

副市長蔡炳坤則是指出，此次線上演練是為了加強防疫減少群聚、預防危機的同時也停課不停學，並為五月即將到來的大型考試做好準備。

此外，柯文哲表示北市近幾年智慧基礎教育建設已經做得不錯，學校都有光纖網路、每間教室也有Free-Wifi、85吋觸控螢幕、一師擁有一平板等等，針對弱勢學生學校也能夠提供行動載具、網路設備支持。

柯文哲解釋過去北市學校一直有在做線上教學的相關演練，只是規模不大。下週的演練是為了因應日後遇到長期停課的狀況，可以事先審視缺點並予以補足，另外也能測試所有軟硬體系統是否有任何狀況。他同時補充若有相關問題仍需要被進一步處理，演練也可再延長一週。

五月國中會考即將登場，蔡炳坤強調學校需要做線上的學習或是維持實體課程，北市府都會尊重。另外會考也將使用很多學校教室，試場提早清消與相關防疫準備市府也在考慮當中。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範