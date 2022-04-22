俄羅斯「假新聞法」下的傳媒人

文：TaJ

俄羅斯於今年3月通過「假新聞法」，違者最高刑罰判監15年。數日後，過百名俄羅斯傳媒工作者陸續帶同細軟奔向邊境，有的去了拉脫維亞、愛沙尼亞或芬蘭，能購得僅餘少量航班機位的，則前往伊斯坦布爾、格魯吉亞等地，但調查報道記者米哈伊爾·阿法納西耶夫（Mikhail Afanasyev）選擇留下，繼續他的報道。4月13日，他被捕了。

導致阿法納西耶夫被抓的是他報道了所住地區西伯利亞中南部哈卡斯共和國（Khakassia）的俄羅斯聯邦國家近衛軍，當中有11名成員拒絕前往烏克蘭參戰（按當地法律，應稱為「特別軍事行動」），而當地軍方一直隱瞞軍隊的死傷數字。

阿法納西耶夫的報道也不算什麼新鮮事，很多外國媒體已報道了俄國其他地區也有類似情況，有的更指拒絕上戰場的多達千人。只是對於俄國當局，這是不能說的「謊言」，必須抓捕報道者及消息來源。跟很多選擇留在鐵幕國度的傳媒工作者一樣，阿法納西耶夫作了最壞打算，在他被捕前幾天，他向外界表示，自己是「邊寫邊等著警察上門。」

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 示意圖，俄羅斯警員。

13日，俄國警方以「假新聞法」之名在三個城市展開抓捕行動，《衛報》駐莫斯科記者Andrew Roth在Twitter表示，其中一人是週報《LIStok》創辦人謝爾蓋·米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）。另一人是埃利斯塔市一名市長助理，協助管理一個Telegram賬戶。

在西伯利亞，警察於晚上手執搜查令到阿法納西耶夫的住所，他隨即被戴上手銬，阿法納西耶夫的妻子Elena上前緊緊抱著丈夫，受驚的小兒子哭喊著爸爸，警方要求帶孩子去另一房間，理由是妨礙警方搜屋。

阿法納西耶夫是當地享負盛名的調查報道記者，多年來頂著被黑幫追打，以至政治檢控的壓力，也要堅持報道。曾經有犯罪集團致電給他並發出死亡威脅，阿法納西耶夫把對話錄音並公開事件，令該犯罪集團的頭目被判監10年。Elena直言，最初以為丈夫的名氣多少能給他一點保護，只是，他這次的對手是國家，面臨多達十年以上的刑期。

He’d also survived beatings and regularly taken to court for his articles. And he often won. When the head of a criminal organization threatened him by phone, he recorded the call and managed to get the gang leader sentenced to prison for 10 years. https://t.co/84iZApSV6G — Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 21, 2022

The chilling effect from these new “fakes” laws is obvious. Nobody knows how to defend against them. “There is only one way for journalists to defend themselves from these accusations and laws and that is to quit journalism,” his lawyer told me. “Or to shut up.” — Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 21, 2022

慣對龐大壓力的阿法納西耶夫不禁沮喪起來，他的代表律師弗拉基米爾·瓦辛（Vladimir Vasin）說，被捕當日，阿法納西耶夫很迷惘，雖然早已有心理準備，但當事情發生時，還是難以接受「不單因為自己的文字，也因為報道新聞而可能被監禁」。

阿法納西耶夫的案件有4名調查員在處理，意味法庭審訊的機會很大。被拘留超過一星期的他在這段期間三度被審問，其住所也被三度搜查，但他看來心神稍定，向律師瓦辛說：「我的立場就是，我盡了自己的職責，除此之外，我不能幹其他事情。」

「假新聞法」立法不足一個月，至今最少有28宗案件，暫時沒有一宗成功抗辯的例子。瓦辛說，記者只有一種方法可以令自己免受這些指控和法律的侵害，那就是退出新聞業，或者閉嘴。

2021年諾貝爾和平獎得主之一的俄羅斯傳媒人穆拉托夫（Dmitry Muratov）創辦的獨立報章《新報》（Novaya Gazeta），於3月28日宣布暫時停止運作，副總編輯Nadezhda Prusenkova說，如今在俄羅斯已不能再直言不諱，為保障員工安全，管理層決定將《新報》暫時關閉，不出版報章，網站及社交媒體停止更新：「我們絕對沒打算離開讓報社流亡海外......希望數個月後或秋季可以重新營運，我不肯定，但我們一定會再報道的。」

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 俄羅斯傳媒人穆拉托夫（Dmitry Muratov）。

俄羅斯通信監管機構Roskomnadzor曾向《新報》兩度發出警告信，指該報未能釐清「外國代理人」的疑問。《新報》停運前，3月份的周五版都會刊出兩大頁「天窗」，沒有新聞，也沒有圖片的白紙上只有一句附註: 「因為除了俄羅斯政府的官方版本之外，報章不得發表任何關於目前在烏克蘭發生的事情的任何內容，《新報》寧願不發表任何內容。」

4月7日，《新報》變陣，歐洲版宣布開始營運，部分員工已離開俄羅斯，身在歐洲。歐洲版總編Kirill Martynov表示，該報並不正式隸屬於俄羅斯《新報》，「我們將為閱讀俄語的讀者及分享歐洲價值觀的人報導俄羅斯及國際新聞。」他重申，希望俄羅斯《新報》在不久將來再次出版。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex