逾500羅興亞人馬來西亞集體逃亡，人權組織批拘留營環境惡劣

4月20日凌晨，馬來西亞吉打州發生一起羅興亞非法移民集體逃亡事件。移民局局長發文聲明，共有528名羅興亞拘留者從位於檳城州及吉打州邊境的萬拉峇魯（Bandar Baharu）臨時拘留營破門逃出，其中6人在越過高速公路時被車輛撞死，死者包括4名成人及2名小孩。

根據《新海峽時報》報導，當地居民在開車送孩子上學時目睹交通事故，他告訴媒體：「屍體散落在高速公路上，那是一個悲傷的場景，生命就這樣消失了。」該名目擊者也說，他對當地治安表示擔心，「他們應該逃不遠，希望趕快將他們逮捕讓治安恢復清靜。」社交媒體上也流傳相關影片，多名婦女及兒童沿路逃跑，也有被警察逮捕的另一群人蹲在公路邊。

移民局局長凱魯（Khairul Dzamee）說明，「他們打破拘留營的門與柵欄逃離，值班人員已經聯繫皇家警察、志工及民眾尋求援助。」吉打州警察局局長旺哈山（Wan Hassan）在新聞發佈會上也表示，當局未確定事發原因，「事發當時只有23名警衛值班，數量不足以控制這樣的暴亂。」他補充，警衛人員都沒有受傷。

旺哈山也於22日發文告說明，截至今早6時，警方已經尋獲432名逃犯，仍有96名尚未被逮捕，其中76名男子、9名女子、7名女童和4名男童。他促請知情的民眾向警方提供線索，協助警方採取行動。根據文告，目前拘留營仍扣留23人。

內政部長韓沙．再努丁（Hamzah Zainudin）說明，這些羅興亞難民在2020年因非法進入馬來西亞而被逮捕，「他們被拘留兩年多，因緬甸政府不接受和承認他們的公民身分，所以無法完成遣返程序。」他更稱，警方不排除正在逃亡且沒有衣食供應的羅興亞人會在近期內投降，「他們能活多久，加上這個月是齋戒月，他們很可能會放棄。」

《光明日報》報導指出，一名成功被捕的羅興亞人表示，製造逃獄騷亂者是沒有聯合國難民署簽證的難民。他向警方吐露，一開始他並沒有想要逃跑，但他因此被其他難民毆打。由於沒證件難民人數佔多數，有證件的難民被逼隨著大隊逃離。

拘留行為遭人權組織譴責

吉打州羅興亞人協會主席尤索夫（Yusof Ali）告訴媒體，「他們已經被扣留太久，而當局沒有做出適當安排才造成這種事發生。」他指出，部分羅興亞人持有信件或難民卡，但仍然沒被釋放，因為執法人員懷疑他們造假文件。「我希望非政府組織可以幫我們羅興亞人發聲，因為其他國家也還未接受我們。」他表示。

事件爆發之後，不少人權組織皆公開聲援逃亡者。捍衛自由律師團（Lawyers For Liberty）對執法單位對羅興亞難民的拘留行為提出質疑，認為這樣的拘留有損馬來西亞作為聯合國人權理事會成員的形象。文告強調，政府應該樹立榜樣，把羅興亞人視為受害者，而不是犯人。

《路透社》馬來西亞及汶萊局長阿南塔（Anantha）發文表示，拘留所環境惡劣，逃亡羅興亞人沒有獲得足夠食物與水源，很多甚至染上皮膚疾病及肺部感染。檳城州民政黨主席胡棟強指出，目前安頓在馬來西亞拘留營的的羅興亞難民人數人已超過20萬人，是全東南亞人数最多的國家。他表示，拘留營保安措施若毫無改善，則會對國家安全造成威脅。

Rohingya refugees who fled from persecution in Myanmar are now fleeing Malaysia’s detention centres. The prisons are known to have brutal conditions -- detainees don’t get enough food or water, and many develop skin and lung infections. https://t.co/f92jxSJnJq — Anantha (@AnanthalakshmiA) April 20, 2022

2017年爆發羅興亞難民危機，緬甸政府發起「清巢行動」，在短短幾個月內造成70多萬羅興亞人流離失所，被迫撤離自己國家尋求庇護。根據聯合國難民署數據，馬來西亞境內有10萬3000名來自緬甸的羅興亞難民。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒