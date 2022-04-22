2022/04/22,
社會

香港晚報：殯儀館處理量見頂，1千遺體滯留衛生署凍櫃

香港晚報：殯儀館處理量見頂，1千遺體滯留衛生署凍櫃
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

繼衛生署前日指有1,100具已認領的遺體儲存在署方設施內，今日殯儀業商會理事長郭凱邦於《港台》表示，全港殯儀館每日處理遺體的上限為約120具，目前殯儀館服務的預約已至5月底，處理量見頂，預計需2至3星期處理剩餘遺體。

1）1千遺體滯留凍櫃

香港第五波疫情逐步回落，但遺體處理出現滯後。繼衛生署前日指有1,100具已認領的遺體儲存在署方設施內，今日殯儀業商會理事長郭凱邦於《港台》表示，全港殯儀館每日處理遺體上限約120具，目前殯儀館服務的預約已至5月底，處理量見頂，預計需2至3星期處理剩餘遺體。

郭凱邦透露，因港府加建的臨時凍櫃「日曬雨淋」影響溫度，大部份遺體出殯時已經開始腐化。他呼籲港府增建一間殯儀館、增加凍櫃數量及在凍櫃頂加設帳篷。

2）港鐵去年車務營運虧蝕逾45億元

港鐵香港客運服務總監楊美珍在立法會匯報2022年港鐵票價調整，表示根據「負擔能力上限機制」，今年不會調整票價，但將延後實施2.85%加價。楊美珍透露去年虧蝕超過45億港元，即使加上非票務收入仍屬虧蝕。

她指出，疫情衝擊下2月底至3月客量跌超一半，加上通關日期未明、高鐵「零客量」，港鐵財務面臨很大挑戰。不過，有議員認為港鐵過去「加多減少」，提出取消累積加幅，與市民共度時艱。運房局副秘書長黃珮玟表示，會在下半年與港鐵檢討「可加可減」機制，包括延後加幅安排。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）洪為民生日宴餐廳被罰6千

今年1月3日超過200人出席的港區人大洪為民生日宴會，涉事餐廳Reserva Iberica公司代表今承認1項違反防疫條例傳票控罪，被判罰6千港元。

案情指餐廳當時未張貼正確的「特定範圍D區」平面圖，及每小時換氣量告示。辯方求情指新措施對餐廳來說是新挑戰，在短期內難完全理解。惟暫委裁判官朱文瀚認為公告至案發當日有近10日時間，不接納不夠時間理解的說法。

15名港府高官出席生日宴，其中時任民政事務局長徐英偉已辭職，入境處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤曾道歉，但至今沒有任何官員因出席派對遭票控。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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