「APEC未來之聲」培育下個世代亞太領袖，台灣青年有天生的優勢

文：陳宥喬（台灣經濟研究院APEC研究中心助理研究員）

自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，全球的跨境旅運受到不少的衝擊，連帶影響許多例行的國際交流活動，其中青年的國際參與比起以往受到更多的阻礙，舉凡交換學生計畫、短期夏令營、語言學校、打工度假等不同形式的交流管道。

小至私人基金會，大至主要的區域性國際組織，具有舉辦青年活動傳統的機構數不盡，皆面臨疫情帶來的跨境交流限制。國際組織的特點是，除了推行線上的交流形式，持續透過既有的制度網絡以維繫區域內青年穩定的交流，並確保青年和政策制定者間的對話平台維持通暢。

譬如歐洲聯盟（European Union）除了有眾人皆知的「Erasmas+」計畫，補助青年在歐洲求學、工作與志工服務等各類機會；歐盟更將2022年定為「歐洲的青年之年」（European Year of Youth），即便在Omicron變種病毒肆虐的情況下，仍不間斷推出多元的青年相關倡議。

東協（ASEAN）2018年透過授權非營利民間組織「ASEAN Youth Organization」，持續推動青年交流，其中最標誌性的活動為自2018年起在東協領袖峰會前夕舉行「東協青年領袖會議」（ASEAN Youth Leaders’ Conference），聚集上百名東協青年產出一份共同聲明（Joint Statement），呈交給東協秘書處作為未來制定政策的參考。

APEC未來之聲：培育下世代亞太地區領袖

在我們所屬的亞太地區，除了東協之外，亞太經濟合作組織（APEC）自創立以來亦注重區域內青年的發展。早在1996年於菲律賓發表的領袖宣言（Leaders’ Declaration）即表示，在發展APEC經濟合作議程，各經濟體須特別著重青年的全面性參與；APEC並於1998年在馬來西亞的領袖峰會，正式成立一個青年交流計畫：「APEC未來之聲」（APEC Voices of the Future, VOF）。

「APEC未來之聲」計畫至今已逾20年，與多數青年國際交流活動的不同之處在於，這更像是一個教育型的外交活動。

「APEC未來之聲」以培育下一世代的亞太區域領袖為核心目標，作為APEC年度領袖週（Leaders’ Week）的場邊活動，各經濟體選派的青年代表共同產出一份青年宣言（Youth Declaration），而主辦經濟體再呈現宣言內容於APEC經濟領袖峰會上，領袖們藉此瞭解青年在乎的議題與下世代願景。

另外，VOF也給予這些青年參與APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）的機會，近距離接觸來自全球的企業領袖。藉由引進青年的聲音，VOF反映了APEC長期注重包容性議題，凸顯各經濟體應強化婦女、青年、微中小企業、原住民等經濟弱勢族群參與亞太地區經貿體系的重要性。

今（2022）年主辦經濟體泰國在「開放、連結、平衡」（Open, Connect, Balance）的主題下，特別提及在疫後時期須增加青年國際參與和世代互動的機會，尤其在氣候變遷與永續性議題的討論，並且期望實體恢復2018年後中斷實體會面的VOF活動。

青年外交強化台灣與亞太區域的連結

APEC作為台灣少數能實際參與的國際組織，VOF活動自然也成為台灣青年接觸國際事務、施展公共外交、展現我國軟實力的重要場合；亦是台灣政府培養年輕一代國際事務人才的管道之一，我國每年都會透過營隊活動徵選青年代表與會。

國內較知名的「國際青年大使交流計畫」，是將青年派往亞太友邦與「新南向政策」國家進行雙邊的短期訪問，而青年在「APEC未來之聲」，是直接體驗大型國際場合中的多邊互動。

台灣青年的優勢在於，身在東亞的樞紐地帶，近年越來越多來自東南亞及其他周遭國家的新住民移入，只要用心觀察所在社區的居民樣貌，就是一個小型的國際社會；台灣內含東亞高度新聞自由的環境，青年得以從多元管道獲得國際的最新資訊；而由於我們知道台灣在國際上的外交困境，因此更加珍惜每次能與國際互動、發揚台灣的機會，積極性反映在國際交流的行動上。

比較可惜的是，APEC目前並沒有如歐盟的「EU Youth Strategy 2019-2027」、東協的「ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025」這種多年期培育青年的框架性計畫，僅以「APEC未來之聲」短期交流項目或各工作小組（Working groups）提出的計畫為培育主力。如何將現有的青年交流倡議整併成APEC全面制度化的培育機制，將多條分支彙集成一個主幹，是APEC領袖們值得省思的議題。畢竟亞太地區青年若能在不同領域建立更強韌的連結性，對於APEC長期推展跨經濟體、跨領域的合作將更有助益。

但總體而言，「APEC未來之聲」計畫能夠反映當前亞太區域重視的主要議題，體現APEC社群在乎的區域連結性和共識決精神，以及培養區域未來領袖的初衷；同時也是台灣能借此發揮我們青年的影響力，成為這些年輕人形塑國際移動力的養分。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航