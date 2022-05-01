【小說】司馬遼太郎《王城的護衛者》導讀：反映幕末真實人物短暫而絢爛的人生

文：洪維揚（「幕末．維新史」系列作者）

《王城的護衛者》反映的短暫而絢爛的人生

以長篇歷史小說聞名的作家司馬遼太郎其實也留下等量齊觀的短篇小說，說到其短篇小說，讀者可能會先想到《幕末》《新選組血風錄》等幾部有譯成繁體中文的作品，相較於以事件為主角的《幕末》《新選組血風錄》等作品，本書《王城的護衛者》的主軸則為幕末的真實人物。

《王城的護衛者》於一九六八年由講談社推出單行本，然而單行本只收錄〈王城的護衛者〉和〈加茂之水〉兩部短篇，一九七一年推出講談社文庫本加進〈鬼謀之人〉〈英雄兒〉〈斬人以藏〉三部短篇，總計五篇的主人公依序為松平容保、玉松操、村田藏六（大村益次郎）、河井繼之助、岡田以藏。短篇小說因受到篇幅限制，無法暢所欲言，只能挑選主人公生涯中最璀璨的片刻，若其出生及其他事蹟對敘述內容沒有直接影響則予以割愛。

對松平容保而言，被任命為京都守護職上京赴任到會津戰爭結束的六年期間是他生涯中的吉光片羽，也是〈王城的護衛者〉主要的內容。不過，這六年也是其直轄組織新選組的活躍時期，為了不失焦，作者只談接受京都守護職的任命到文久三年八・一八政變前後，略過新選組揚名立萬的池田屋騷動。慶應二年孝明帝崩御，為討幕派控制的幼君祐宮睦仁親王先是與幕府作戰，繼而宣布慶喜、容保等人為朝敵，戰敗的容保退出歷史舞台，不為自己的行為辯解，帶著先帝的宸翰直到生命結束。

松平容保或許不是幕末時期一線人物，不過聽聞其名的讀者不在少數，而〈加茂之水〉主人公玉松操恐怕就真的沒有多少讀者聽聞過。這位活了六十多歲的公卿，只有慶應三年堪稱其人生中的亮點，之所以能登上歷史舞台是成為謀略家公卿岩倉具視的謀臣。玉松操偽造的討幕密敕和設計的錦之御旗不僅提昇討幕陣營的士氣，更將討幕派一舉推上官軍、幕府及佐幕派則淪為朝敵，幾乎左右了戊辰戰爭的勝負。可惜玉松操始終堅持攘夷，與新時代格格不入的他不得不在戊辰戰爭結束後與岩倉及新政府分道揚鑣，最終不知去向。

村田藏六出身長州村醫之家，及長就學於大坂適塾，非武士階級出身的他，儘管蘭學造詣深厚也得不到長州的關愛，被坐落在四國一隅的宇和島藩聘用為翻譯人員。黑船事件後諸藩對蘭學者需求孔急，村田甚至被幕府新成立的蕃書調所延攬為助教授，長州仍未向他表達關愛的眼神，直到慶應元年桂小五郎完全掌控藩政才硬是從幕府手中要回村田並由他負責藩的軍事，升格為武士並改名大村益次郎也在此時。桂禮遇大村有更迫切的理由：幕府有意再次征長，長州兵力在數量上絕對不敵幕府，只能透過配備新式武器以及接受西洋軍事訓練來彌補人力上的差距，桂正是將西洋軍事訓練賭在大村上。

桂萬萬沒想到大村的軍事才能超出他的想像，幕府的威望因此役徹底破滅。在整個戊辰戰爭中，大村只參與上野戰爭，以一天的時間用阿姆斯壯砲擊潰盤據上野的彰義隊。大村儘管有著驚人的軍事天賦，但缺乏與人應對的圓滑手腕，在戊辰戰爭結束前已與不少薩摩人和長州諸隊結怨，明治二年九月四日，太政官首位兵部大輔在幾乎與五年前佐久間象山遭暗殺的原地—三條木屋町—步上相同的結局。

即便在幕府時代出過兩位老中，讀者對於越後長岡藩的印象應不會太深，對於這個藩在戊辰戰爭期間對抗官軍的家老河井繼之助也是如此。河井早年曾遊學江戶，以豐富的閱歷說服藩主先後辭去京都所司代和老中職務，不僅提高河井在藩內的聲望，也得到藩主委以重任。藩主先試探性的向河井諮詢藩政方針，河井認為要先讓藩富裕起來，才能談得上充實軍備。

身兼郡奉行、町奉行、評定役數職的河井在兩年多的時間內不只還清藩債，還積存近十萬兩的積蓄，成為河井擴充軍備的資本。河井擴充軍備的目的並非要與已成為官軍的薩長諸藩對抗，而是要採取武裝中立不讓越後長岡藩受到官軍入侵，只是這樣的苦心最終仍不得不與官軍作戰，河井事先雖作足戰爭準備，最終仍沒能扭轉戰局，而且還賠上自己的性命。

岡田以藏的名氣比前述的玉松操、村田藏六、河井繼之助要來得大，但這並非是岡田以藏本身之故，而是以龍馬為主人公的戲劇一定會出現以藏，另外一提到「天誅」也一定會聯想到以藏的名字之故。和本書前四位主人公相較，以藏不僅沒有學問，也沒有堅持的中心思想，憑藉的只是他手中的劍。可惜的是，以藏並沒有憑藉手中的劍在亂世中開闢出自己的道路，而是淪為政治野心者殺人的工具。

殺人工具畢竟難容於法律，當指使以藏殺人的武市半平太失勢後，以藏也只能四處藏匿以躲避追捕，最終還是被捕送回土佐。半平太擔心以藏受不了刑求會供出真相，買通獄卒打算對以藏下毒。不料弄巧成拙，未被毒死的以藏選擇供出一切。

六○年代堪稱是司馬氏創作的巔峰期，綜觀這十年不難看出司馬氏的寫作習慣：先在報章雜誌連載短篇、連載結束後推出單行本、結合若干未發表的短篇集結成文庫本、以在報章雜誌連載的短篇為基礎擴大成長篇連載、連載結束後推出單行本、數年後再推出文庫本。

〈鬼謀之人〉、〈英雄兒〉、《王城的護衛者》、《花神》（以〈鬼謀之人〉為基礎的長篇於一九六九到七一年連載，一九七二年推出單行本）及《峠》（以〈英雄兒〉為基礎的長篇於一九六六到六八年連載，連載結束後同年推出單行本）。此外，《花神》於一九七七年被改編成大河劇，《峠》在再三延期後也預定於二○二二年上映，改編成戲劇也都再次為司馬氏的作品掀起高潮。