【圖輯】歷經二戰、蘇聯解體，烏克蘭老婦非常感謝她養的雞，陪伴她度過最近的苦難

經歷第二次世界大戰、蘇聯解體以及人生的大風大浪，烏克蘭婦人馬基莎娃（Zinaida Makishaiva）非常感謝她養的雞，陪伴她度過最近的苦難——俄羅斯軍隊短暫、但殘酷地佔領了她居住的城鎮。

3月初，俄羅斯坦克首次出現在烏克蘭首都基輔西北部的博羅江卡（Borodyanka），不久後俄羅斯導彈擊中了這位82歲老婦人的家，摧毀了她的雞舍。

馬基莎娃與她養的雞｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

而她隔壁的鄰居，很不幸被炮彈炸死，此後俄羅斯軍隊每天都會出現在鎮民們周圍。

「恐懼不足以形容我的感受。我覺得自己死了、失去了感知能力……大大小小的炮擊摧毀了所有的房屋……我只知道：一枚導彈落下，然後房子就沒有了。」

「我養雞是因為需要吃點東西。除了馬鈴薯，我什麼都沒有吃，沒有水、沒有煤氣，什麼都沒有。」

馬基莎娃在博羅江卡被摧殘的街上｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬基莎娃說，俄羅斯軍隊分三波進攻，第一波是最暴力的。有一天，幾個士兵衝進她的房子，要求她待在地窖裡。「士兵說：『到地窖裡去，妳這個老太婆！』我告訴他們：『就算你殺了我，我也不會去。』」

在被佔領的日子裡，馬基莎娃冒著被攻擊的危險，從附近的一口井裡取水。

馬基莎娃路過一台俄羅斯的廢棄坦克｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

當食物短缺時，她的雞仍然會下蛋。馬基莎娃的家人都住在很遠的地方，一個兒子和三個孫子分別住在烏克蘭的各個城市。

自從博羅江卡被烏克蘭軍隊奪回後，馬基莎娃每天要走三個多小時，經過被摧毀的建築物和毀壞的俄羅斯坦克，去鎮上的社區中心或教堂領取食物。

馬基莎娃在領取救援物資｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在纈草（Valerian）的輔助下，30天無法入眠的日子已經成為過去。纈草是一種草藥，常用來治療失眠或焦慮。

「現在平靜多了，又有了一台收音機。過去一個月來什麼都沒有，我覺得自己像個聾子，因為除了貓和狗，沒有人會跟我說話。」

籠子裡關著她養的狗｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬基莎娃表示：「現在當我聽收音機直到午夜時，就會吃些纈草，然後沉沉地睡去，直到清晨5點。如果做夢，夢境已變得更美好、更幸福，畢竟先前此地的情況很糟糕，死了很多人，這太可怕了。」

「上帝所決定的事，都會發生。我人生經歷了兩場戰爭，現在又再次陷入戰火。我祈禱這一切都過去了，戰爭不再發生。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航