競爭對手仍是睡眠與閱讀？Neflix首季重挫可能是串流媒體產業的一項警告

Netflix近日公布財報指出第一季流失20萬名訂閱用戶，是Netflix近10年來首次於單一季度流失訂閱用戶。Netflix股價週三暴跌35%過後，市值也縮水約500億美元，整個串流媒體產業都受到影響，迪士尼、華納兄弟、Discovery和派拉蒙（Paramount）等公司的股價也出現下跌。

隨著越來越多的傳統媒體公司以Netflix創建的訂閱服務做為藍本搶分串流市場大餅，Netflix此次的挫敗也引發了這項產業的一系列問題。是否有太多串流媒體可以做為選項？多少人願意為它們付費？比起過去，這項產業的獲利能力以及可靠度是否下降？這些警訊在未來幾個月中勢必會成為焦點。

市場越趨擁擠、原創內容競爭激烈

Netflix在致股東的信件中指出過去三年，隨著傳統娛樂公司意識到串流媒體的未來，便陸續推出相關服務。

除此之外，Netflix還必須面對商業巨頭們的緊緊相逼，迪士尼已然投資數十億美元、Discovery與華納媒體於本（4）月完成合併（不過旗下新聞台CNN的新聞串流服務CNN+則於本月底中止服務），種種現象顯示串流市場已經越來越擁擠。

一名科技、媒體及電信公司的分析師格林菲德（Rich Greenfield）向《紐約時報》提到，以長遠角度來看，串流媒體可能還會是一個巨大的市場，但未來幾年會走得比較艱難。

他表示無論如何這個市場的盈利能力看似都將下降，這對所有人來說都是一個問題。訂閱戶減少加上原創內容的競爭加劇，成本增加意味著每個人的利潤都將減少。

Netflix如今面臨的問題也將增加迪士尼的壓力，該公司有可能會在5月11日公佈財報時也透露Disney+的訂閱戶數量。若數據未​​達預期，串流媒體產業陷入困境的信號將會越來越明顯。

Netflix也承認激烈的競爭也是公司成長停滯原因。好萊塢經理人也擔心該公司為好劇本和人才付出鉅額代價的意願也可能會消失。

這也是製片人所憂慮的，電影製作人雪恩伯格（Michael Shamberg）表示自己做為電影製作人，一直認為Netflix是宣傳原創創意的第一站。「如果訂閱戶成長趨於平緩最後削減節目，它們是否會不再為了奧斯卡獎或電視節目的創新做出冒險？」

面臨Apple TV+的節目持續受到好評、亞馬遜也為購買《魔戒》前傳花費超過4.5億美元，Netflix的原創內容是否強大到使其與眾不同，將會是該公司需要面臨的考驗。

消費者需求逐漸持平、選擇多元

事實上，消費者對於Netflix海量內容的興趣已經出現停滯狀態。一名研究機構的應用分析師向《紐約時報》提到，當大眾對於Netflix的需求逐漸持平，HBO Max與Disney+正在以兩位數成長，呈現很大的差別。

娛樂記者阿默德（Tufayel Ahmed）向《BBC》提到，Netflix起初之所以受歡迎是因為它提供了許多從其他製作公司授權的節目，如六人行，不過現在各大公司都把節目收回自己的串流媒體平台上，Netflix則需要用大量原創內容填補缺口。

然而串流市場競爭激烈，Netflix無可避免地還是會失去一些地盤。

德勤（Deloitte）副董事長韋斯考特（Kevin Westcott）也提到，現在的消費者對於價格的上漲也變得十分敏感，若是遇到自己喜歡的節目被下架也有極大的可能因此取消訂閱。

亡羊補牢是否又會弄巧成拙？

為了持續增加獲利，向來反對在串流平台中出現「廣告」的Netflix，也鬆口表示未來對於廣告的開放態度。Netflix預計將在一、兩年內確定廣告服務的政策，未來將願意提供較為便宜但含有廣告的訂閱套餐。

與其他集團旗下都有廣告經驗的媒體公司的競爭對手，如：迪士尼、華納兄弟、Discovery和派拉蒙等相比，Netflix並沒有任何廣告銷售經驗。過去常說自己的競爭對手是睡眠與閱讀，而非其他流媒體服務的Netflix，可能無法再那麼游刃有餘。

Netflix聯合執行長里德哈斯汀（Reed Hastings）試圖向所有人保證，公司曾經有過艱難的時刻也會試圖解決問題。他表示Netflix現在正極力專注於重新贏得投資者的好感。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範