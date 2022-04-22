3M嶄新上市全濾型空氣清淨機FA-S501打造良好呼吸環境，強效濾菌、呵護周全，空氣品質高標準者首選之一！

台灣近50%孩童在五歲前被醫生診斷出至少1種過敏疾病。除嬰幼兒外，抵抗力弱的長輩也易出現過敏症狀，因此選購好的空氣清淨機來有效減少環境中的過敏原，至關重要。而過敏者、呼吸道易敏感者、照護者等典型空氣品質高標準者，在選購時會更加在意機款的出風潔淨效率、特定有害過敏原的濾除、專業推薦信賴度，以及運作聲響是否影響生活等四大指標。3M長期專注耕耘空氣濾淨領域，本次推出專為良好呼吸環境而生的「呵護好眠款 FA-S501全濾型空氣清淨機」，應用3M獨特靜電空氣濾淨技術，不但可有效減少有害過敏源威脅，更可提供具備呼吸道敏感者及照護者的購機四大指標，「速淨氣」、「除病菌」、「靜悄悄」、「好信賴」 四大安心特色，成為空氣品質高標準者選購機款的新首選之一！

台灣過敏兒多！拒絕過敏原從維護居家空氣品質開始



衛生福利部統計指出，每100人就有15人因過敏症狀看診，導致過敏的原因多樣，而居家空間最常見的就是細菌、塵蟎、寵物毛髮、黴菌、花粉及病毒等最小至PM0.003粒徑的有害過敏原。對此，新光醫院權威胸腔內科主治醫師徐培菘也指出：「本身有氣喘或肺阻塞等呼吸道疾病的患者，更易因室內空氣品質不佳，加劇不適狀況。若要緩解，也需配合室內、外空氣品質改善，包含塵蟎、黴菌環境的控制，同時調整舒適的溫、濕度，才有機會真正改善過敏，也建議民眾可以選購具有專業認證的空氣清淨機，過濾懸浮微粒與煙塵等污染物質，改善室內空氣品質」。另外，長期觀察空氣清淨機市場， 3M消費產品事業群亞太區產品經理黃嬿蓁，也觀察分享：「促動民眾選購空氣清淨機的原因，除本身有敏感問題外，家中有新生兒、長輩或是寵物也是選購主因。本次3M新推出 「呵護好眠款 FA-S501全濾型空氣清淨機」，即是一款全方位滿足敏感呼吸道族群、新生兒家庭在挑選空氣清淨機時的絕佳首選之一！」。

3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」，使用雙向巨量進氣設計，潔淨風量值CADR高達407CFM(691CMH)，適用於14-33坪大空間，運轉不到1.8分鐘，就能產出20,000公升巨量乾淨空氣！photo credit : 3M

「呵護好眠款 FA-S501全濾型空氣清淨機」嶄新上市！

一機完備「速淨氣」、「除病菌」、「靜悄悄」、「好信賴」等四大安心特色



若要舒緩呼吸道敏感、過敏症狀，主動運用空氣清淨機改善居家空氣品質是一大重點。3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501，」四大安心亮點，一次滿足各項淨呼吸需求：

巨量潔淨「速淨氣」：嬰幼兒、學齡幼童的呼吸道肌肉不如成年人有力，呼吸較大人更費力且呼吸頻率快，同時對於潔淨空氣品質的要求也更高。3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」，使用雙向巨量進氣設計，潔淨風量值CADR高達407CFM(691CMH)，適用於14-33坪大空間。淨化最大的33坪空間，僅需不到23分鐘就可以完整淨化；運轉不到1.8分鐘，就能產出20,000公升巨量乾淨空氣，快速濾淨空氣，減低家人將看不見的空氣威脅吸入的可能性。

超細濾淨「除病菌」：3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」濾網同樣採用3M獨特靜電空氣濾淨技術，得以過濾病毒粒徑PM0.003達99.99%。此外，針對11種特定有害細菌、A型流感病毒H1N1/H3N2及腸病毒EV71則最高可在短短30分鐘內濾淨最高達99.99%，守護家人不遺餘力。

最高品質「靜悄悄」：3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」搭載靜謐睡眠模式，主打睡眠模式音量小於18分貝，比一般環境底噪還安靜，為容易被驚醒的寶寶或淺眠家人帶來絕佳寧靜睡眠。

專業認證「好信賴」：3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」特別得到美國過敏及哮喘基金會專業認證，在台灣也連續多年獲得讀者文摘信譽品牌空氣清淨機品類金獎，以及百位醫師專業推薦，認可3M在居家空氣品質領域所貢獻的努力。

全方位空氣濾淨專家3M專注空氣濾淨領域，並運用獨特靜電濾淨技術，致力於為消費者提供潔淨空氣體驗。本次嶄新上市的3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」提供全方位空氣濾淨方案，結合大風量快速淨氣、極小過濾有害病毒細菌最高達99.99%、小於18分貝靜謐睡眠模式與多項國內外專業認證推薦等四大安心亮點，主動濾除居家有害過敏源，提供呼吸道敏感族群，更一般成人、幼童、甚至毛小孩選擇。

自4月22日起，3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」將於momo購物網、PChome 24小時線上購物、3M官方旗艦店、Yahoo!購物中心、Shopee購物等線上通路；特力屋、3M百貨專櫃、全國電子等實體通路上架販售。產品及銷售詳情請洽3M 0800客服專線、3M Taiwan LINE官方帳號及各大銷售通路。

3M「呵護好眠款全濾型空氣清淨機FA-S501」特別得到美國過敏及哮喘基金會專業認證，認可3M在居家空氣品質領域所貢獻的努力，照護全家人呼吸健康。 photo credit : 3M

上市活動：

歡慶上市活動價$25,900(原價$28,900)再送3M淨巧型空氣清淨機FA-X50T(贈品價值$3,990)

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