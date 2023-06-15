新北幼兒園餵藥案：29人受檢其中1幼童「苯二氮平類」較高，汐止也有幼童驗出安眠藥殘留

新北市板橋某幼兒園日前發生幼兒遭餵食藥物事件，多名學童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應，引發社會譁然。不過衛福部部立台北醫院昨（15）日公布最新檢驗狀況，截至昨天，29人實際前往就醫，目前28人陰性、1人檢驗中，其中有1幼童檢體雖為陰性，但其中「苯二氮平類」（BZD）的殘留量較高。

另外有來自汐止的家長在臉書社團裡發文，說小孩有提到吃藥狀況，而在檢驗後也驗出微量安眠藥成份；引發熱議。而新北地檢署昨天則公布此案調查時序。

《中時》報導，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，截至昨天，累計29名兒童至小兒科就診並做尿液及理學檢查，其中有一名幼童巴比妥檢驗為陰性，但被驗到有殘留「苯二氮平類」（BZD），其尿液殘留量第一次驗到每毫升20奈克，「我們看到有一點疑慮，因此決定用定量方式，請委外的實驗室再做一次」，第二次結果則是驗出29奈克。

林慶豐說，「苯二氮平類」（BZD）要達到對身體有傷害的量標準值為200奈克，但因為其他幼童檢驗結果都低於1奈克，幾乎等於沒有，比較起來「這名幼童是比別人高」第一次20奈克、第二次29奈克，但林慶豐，「可能有其它因素干擾，會進一步調查。」目前也在調查這名幼童的雲端藥例，目前僅知道有感冒去看小兒科，吃了感冒藥。

新北汐止也傳出幼兒園餵藥

有名網友今日在臉書社團「內湖&松山&南港&汐止集團」中分享，當晚詢問小孩在校有沒有吃飯，結果小孩卻無意間說出「有吃藥藥」，且明確說出其他兩位用藥孩童的名字及前後順序。雖然學校提供單一監視器畫面，確認當時沒有所謂「吃藥藥」，但後來的檢驗結果讓她無法信任，只能選擇讓孩子停止到校上學。

立委賴品妤表示，這件事情發生在他的選區讓他感到非常焦慮不安，呼籲家長和他的辦公室聯絡。他也表示，不提劑量較高、用於特定癲癇或麻醉的單方苯巴比妥這類管制藥品，即使是這次很多「傳言」提到、日常生活中常見的「感冒藥」，依法，老師協助幼兒用藥時，都必須確認藥品及藥袋的指示、正確協助，不可擅自決定、隨意餵食。

新北地檢署公布調查時序

5月15日獲報，組專案小組並指揮警方偵辦

5月16日由檢察官訊問3名提告家長及2名幼童

5月17日向新北地方法院聲請搜索票獲准

5月18日指揮搜索幼兒園等處，查獲監視器主機、錄影紀錄與餵藥單等文件，並訊問趙姓被告

5月22日至5月26日，檢方完成後續告訴人的筆錄、採集5名幼童毛髮並送到法務部調查局鑑定，指揮警方調閱相關人醫療及用藥紀錄。

5月26日至6月7日，檢警陸續完成提告7名告訴人筆錄，並採集7名幼童毛髮送到法務部調查局鑑定。期間並與調查局聯繫檢驗時程、驗尿報告數值意義等，並發函詢問家長自行送驗醫療或檢驗機構釐清檢驗方法、報告數值解讀等相關事項。

6月7日，經專案小組勘驗錄影畫面，訊問證人並蒐集相關證據，再向法院聲請搜索票

6月8日發動第2波行動，搜索9處並查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，陸續通知8名被告到案說明。

6月9日起至今仍持續訊問告訴人及幼童，採集幼童檢體，發函相關機關，聯繫鑑定機構等偵查作為， 積極釐清案情中。

藍營批綠營抹黑：4月無通報紀錄，有數值不代表就是巴比妥

國民黨這幾天接連反擊，認為新北幼兒園疑餵藥案持續檢調辦案中，新北市府也持續通過檢測與相關輔導，繼續協助家長釐清真相，可是民進黨不斷通過謊言與造謠，製造家長的恐慌。

國民黨表示，新北市長信箱及1999在4月份「均無相關通報」，但多位民進黨立委卻聲稱有通報沒記錄，還說幼童被餵藥長達2年。現在家長最需要的是真相，希望民進黨提供真相而不是恐慌，民進黨未經查證亂放消息，已讓家長憂心忡忡。

另外國民黨團今天也開記者會表示，現在受新聞、社會氛圍影響，造成第一線幼教人員士氣低落，強調幼教業需充滿熱忱，盼檢調儘速查明，還從業人員公道。台灣僅60萬教保人員，若減少下去，也會造成國安問題，盼檢調儘速告訴藥物來源，還幼保員清白。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室的發言人江怡臻則表示，賴清德發言人、民進黨議員戴瑋姍昨天拿出有檢驗巴比妥的單子，但根據台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業說，尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，因此驗到有數值，不代表有巴比妥存在，這就代表賴清德就是製造恐慌。

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核稿編輯：翁世航