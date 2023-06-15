新北幼兒園餵藥案：29人受檢其中1幼童「苯二氮平類」較高，汐止也有幼童驗出安眠藥殘留
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國民黨這幾天接連反擊，認為新北幼兒園疑餵藥案持續檢調辦案中，新北市府也持續通過檢測與相關輔導，繼續協助家長釐清真相，可是民進黨不斷通過謊言與造謠，製造家長的恐慌。
新北市板橋某幼兒園日前發生幼兒遭餵食藥物事件，多名學童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應，引發社會譁然。不過衛福部部立台北醫院昨（15）日公布最新檢驗狀況，截至昨天，29人實際前往就醫，目前28人陰性、1人檢驗中，其中有1幼童檢體雖為陰性，但其中「苯二氮平類」（BZD）的殘留量較高。
另外有來自汐止的家長在臉書社團裡發文，說小孩有提到吃藥狀況，而在檢驗後也驗出微量安眠藥成份；引發熱議。而新北地檢署昨天則公布此案調查時序。
《中時》報導，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，截至昨天，累計29名兒童至小兒科就診並做尿液及理學檢查，其中有一名幼童巴比妥檢驗為陰性，但被驗到有殘留「苯二氮平類」（BZD），其尿液殘留量第一次驗到每毫升20奈克，「我們看到有一點疑慮，因此決定用定量方式，請委外的實驗室再做一次」，第二次結果則是驗出29奈克。
林慶豐說，「苯二氮平類」（BZD）要達到對身體有傷害的量標準值為200奈克，但因為其他幼童檢驗結果都低於1奈克，幾乎等於沒有，比較起來「這名幼童是比別人高」第一次20奈克、第二次29奈克，但林慶豐，「可能有其它因素干擾，會進一步調查。」目前也在調查這名幼童的雲端藥例，目前僅知道有感冒去看小兒科，吃了感冒藥。
新北汐止也傳出幼兒園餵藥
有名網友今日在臉書社團「內湖&松山&南港&汐止集團」中分享，當晚詢問小孩在校有沒有吃飯，結果小孩卻無意間說出「有吃藥藥」，且明確說出其他兩位用藥孩童的名字及前後順序。雖然學校提供單一監視器畫面，確認當時沒有所謂「吃藥藥」，但後來的檢驗結果讓她無法信任，只能選擇讓孩子停止到校上學。
立委賴品妤表示，這件事情發生在他的選區讓他感到非常焦慮不安，呼籲家長和他的辦公室聯絡。他也表示，不提劑量較高、用於特定癲癇或麻醉的單方苯巴比妥這類管制藥品，即使是這次很多「傳言」提到、日常生活中常見的「感冒藥」，依法，老師協助幼兒用藥時，都必須確認藥品及藥袋的指示、正確協助，不可擅自決定、隨意餵食。
新北地檢署公布調查時序
- 5月15日獲報，組專案小組並指揮警方偵辦
- 5月16日由檢察官訊問3名提告家長及2名幼童
- 5月17日向新北地方法院聲請搜索票獲准
- 5月18日指揮搜索幼兒園等處，查獲監視器主機、錄影紀錄與餵藥單等文件，並訊問趙姓被告
- 5月22日至5月26日，檢方完成後續告訴人的筆錄、採集5名幼童毛髮並送到法務部調查局鑑定，指揮警方調閱相關人醫療及用藥紀錄。
- 5月26日至6月7日，檢警陸續完成提告7名告訴人筆錄，並採集7名幼童毛髮送到法務部調查局鑑定。期間並與調查局聯繫檢驗時程、驗尿報告數值意義等，並發函詢問家長自行送驗醫療或檢驗機構釐清檢驗方法、報告數值解讀等相關事項。
- 6月7日，經專案小組勘驗錄影畫面，訊問證人並蒐集相關證據，再向法院聲請搜索票
- 6月8日發動第2波行動，搜索9處並查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，陸續通知8名被告到案說明。
- 6月9日起至今仍持續訊問告訴人及幼童，採集幼童檢體，發函相關機關，聯繫鑑定機構等偵查作為， 積極釐清案情中。
藍營批綠營抹黑：4月無通報紀錄，有數值不代表就是巴比妥
國民黨這幾天接連反擊，認為新北幼兒園疑餵藥案持續檢調辦案中，新北市府也持續通過檢測與相關輔導，繼續協助家長釐清真相，可是民進黨不斷通過謊言與造謠，製造家長的恐慌。
國民黨表示，新北市長信箱及1999在4月份「均無相關通報」，但多位民進黨立委卻聲稱有通報沒記錄，還說幼童被餵藥長達2年。現在家長最需要的是真相，希望民進黨提供真相而不是恐慌，民進黨未經查證亂放消息，已讓家長憂心忡忡。
另外國民黨團今天也開記者會表示，現在受新聞、社會氛圍影響，造成第一線幼教人員士氣低落，強調幼教業需充滿熱忱，盼檢調儘速查明，還從業人員公道。台灣僅60萬教保人員，若減少下去，也會造成國安問題，盼檢調儘速告訴藥物來源，還幼保員清白。
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室的發言人江怡臻則表示，賴清德發言人、民進黨議員戴瑋姍昨天拿出有檢驗巴比妥的單子，但根據台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業說，尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，因此驗到有數值，不代表有巴比妥存在，這就代表賴清德就是製造恐慌。
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核稿編輯：翁世航
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。