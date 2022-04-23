俄烏戰爭讓阿根廷啟動40年來最大天然氣管線建設，完工後預計夠用200年

烏克蘭戰爭導致全球天然氣供應短缺和價格飆漲，世界各國無不急破頭找尋替代供應國。南美大國阿根廷週四（22日）正式宣布，將斥資34.7億美元啟動一項大型天然氣工程計畫，為該國內烏肯省（Neuquén）的「死牛油田」（Vaca Muerta）興建天然氣管線，這將是阿根廷40年來最大的天然氣建設，預計完工後天然氣將足夠該國使用200年。

「在死牛油田，我們擁有200年的天然氣存量，幫助我們過渡到再生能源。」阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）週四出席天然氣工程啟動儀式上，強調管線建設的急迫性：「 阿根廷需要它，因為每條輸送天然氣的管道越早到達布宜諾斯艾利斯市中心，它就會給阿根廷更多的發展機會」， 他補充說：「不僅讓阿根廷人可以在冬天取暖，而且讓這個行業能夠繼續成長。」

阿根廷最大的悖論是，雖然該國擁有全球天然氣存量第二的頁岩油田「死牛油田」（美國能源部將死牛油田評為世界第二大天然氣儲量和世界第四大石油儲量），但由於缺乏相關建設，該油田大部份的天然氣無法運出，每年仍須花費數十億美元向玻利維亞進口天然氣。

顧問公司Ecolatina估計，阿根廷今年的能源赤字可能達到50億美元，高於去年的16億美元，這突顯出該國持續依賴進口的窘況。 阿國政府向死牛油田採購的國產天然氣價格為每單位4美元，但進口天然氣價格卻高出2倍，2021年平均價格為8美元，俄烏衝突後價格更是飆漲，最近一次的平均價格為每單位40美元。

阿根廷經濟部長 古茲曼（Martín Guzmán）週四於啟動儀式上表示，「今天地緣政治的局勢讓阿根廷加速能源產業的發展。我們面臨需要增加基礎設施能力的機會，例如這條新管線。」

阿根廷能源部長馬丁 尼茲 （ Dario Martinez） 指出， 死牛油田3月份的產量飆升10%，創下單月新紀錄，他強調天然氣管線若完工，能讓阿根廷政府節省超過34億美元的液態天然氣進口，並更滿足國內需求。

全長558公里的 新管線將分兩階段執行，第一階段的管線 以已故前總統 基西納（ Nestor Kirchne）命名，於今年5月招標、8月動工，預計2023年中完成，管線從內烏肯省連接到布宜諾斯艾利斯省，主要為供應國內天然氣需求；第二階段則將天然氣帶到 該國東北角的聖達菲省（Santa Fe）， 除了能供應該國中部和北部的主要城市和工業中心，也有機會出口到巴西和智利。兩階段 完工後，將使阿根廷的天然氣每天增加4000萬立方公尺的供應能力。

不過專家提醒政府不要被喜悅沖昏頭，因為這個建設案，存在著兩個不確定性 ：考慮到阿根廷已承諾與國際貨幣基金組織（IMF）進行債務重組， 融資方面會不會出現問題，被打上一個問號；另外天然氣管線能否在2023年投入使用也仍定，取決於招標、決標能否如期進行，施工效率，還有一些不可控的因素。

有趣的是，昨日阿根廷各地都刮起了每小時70公里的強風，總統與陪同官員在狂風中談話不斷被打斷，面露痛苦。布宜諾斯艾利斯省長 Axel Kicillof打趣的說，「強風、沙土、雨都不會讓我們畏縮或改變主意。」

📢🌪️El presidente Alberto Fernández y otros funcionarios fueron sorprendidos por una temporal de viento y tierra en Vaca Muerta, antes de iniciar un encuentro por el lanzamiento de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.#viento #temporal #vacamuerta #energia #gobierno pic.twitter.com/BiV6g5ZuFP — Radio Mitre (@radiomitre) April 21, 2022

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：吳象元