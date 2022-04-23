【東南亞週報】翁山蘇姬罕見發言籲緬甸人民團結、雅加達再現抗議人潮、柬埔寨迎高棉族傳統新年

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第167期，為讀者挑選2022年4月16日至4月22日期間，有關新加坡、印尼、緬甸、越南、馬來西亞與柬埔寨的六則東協區域大事。

新加坡｜紐西蘭總理訪星 聚焦俄烏戰爭與綠色經濟合作

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）4月18日抵達新加坡，展開為期三天的正式訪問，這是她自新冠疫情爆發以來首度出訪，也是第二次以總理身份訪問星國。她於19日拜會新加坡總理李顯龍，兩人於會後發表聯合聲明，重申譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求俄軍立即撤退。阿爾登也表示，紐國在各層面鼓勵中國持續認知俄烏戰事對全球的影響。

此外，雙方在阿爾登到訪期間簽署了一系列新的合作協議，旨在實現雙邊夥伴關係第五大支柱「氣候變遷和綠色經濟」的相關領域。星國和紐西蘭在2019年締結「增進夥伴關係」（Enhanced Partnership），目前的四大支柱是「貿易與經濟」、「安全與防衛」、「科技與創新」，以及「民間交流」。李顯龍在聯合記者會上指出，「氣候變遷和綠色經濟」將成為兩國夥伴關係的第五大支柱，兩國將率先進行能源轉型科技、碳交易市場、永續交通工具，以及垃圾管理方面的合作。

有鑒於疫情及俄烏戰事對全球供應鏈造成衝擊，兩人也同意啟動新加坡與紐西蘭供應鏈工作小組，結合公、私部門，合作強化供應鏈韌性。在區域經濟合作方面，星紐皆支持建立以東協為核心的開放式、包容性區域架構，也支持國際法與「聯合國憲章」的基本原則。雙方均樂見美國與夥伴合作建立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework），也期盼美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。

（新加坡總理李顯龍4月19日與紐西蘭總理阿爾登會面。）

印尼｜印雅加達再現抗議人潮 反對延後總統選舉

印尼雅加達4月21日出現 示威抗議 ，以學生為主的團體集結近千名民眾上街抗議，反對印尼國內出現破壞民主體制、擬 延後2024年總統大選 的聲浪。

根據1999年的憲法增修條文，印尼總統一任5年，可競選連任1次，已連任1次的總統佐科威將於2024年卸任，依法不得再競逐總統一職。然而自3月起，印尼國內政治人物開始出現修憲呼籲，讓佐科威能再度連任，或提出延後舉辦2024年大選的聲浪，現任內閣海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）、經濟部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）亦在此列，認為應給予佐科威更多時間，復甦遭疫情打擊的經濟。

本週，學生、勞工、農業團體等上街抗議，反對延後2024年大選，表示將破壞印尼的民主體制；示威隊伍亦提出對近期食物與油價上漲、勞工法案的不滿。4月10日，雅加達國會大廈前與其他城市也曾出現抗議人潮，警察更出動 水柱車和催淚瓦斯 驅離示威民眾。

對於修改憲法或延後大選的聲浪，佐科威曾出面反駁，澄清並無推動修憲或延期的意圖，絕對會遵行憲法規定。他更下令內閣確認2024年大選將於2月14日舉行，責成中央選舉委員會在今年6月14日起 開始準備選舉事宜 。2024年，印尼不只將舉行總統大選，還有國會議員選舉與地方首長選舉。

Photo Credit：AP/達志影像 4月21日在印尼雅加達出現的示威抗議

緬甸｜翁山蘇姬罕見發言 籲緬甸人民團結

根據《路透社》4月18日報導，目前被扣押的緬甸原民選政府領導人翁山蘇姬呼籲緬甸人民團結。這是翁山蘇姬在緬甸政變後的罕見發言。

根據一名熟悉翁山蘇姬審訊的消息人士表示：「翁山蘇姬呼籲人們要團結，開誠佈公地展開對話。大家觀點不同，應該耐心地討論」。這名消息人士並未進一步解釋為什麼她會這麼說，但表示她不是在呼籲人民和軍政府對話。

翁山蘇姬在緬甸軍方去年2月發動政變後被迫下台，隨後軍方指控她超過10項罪行。她目前正面臨違反國家機密法、貪汙等罪名的審訊，若所有罪名成立，她可被囚禁超過150年。翁山蘇姬則是否認所有指控。

該名消息人士透露，法院將於下週針對翁山蘇姬涉嫌貪汙的指控作出判決。法院先前已裁定翁山蘇姬煽動叛亂、違反防疫規定和電信法，罪名成立，共被判處6年監禁。外界並不清楚她目前囚於何處。翁山蘇姬的案件在法院閉門受審，而她的辯護律師也被禁與媒體交談。

Photo Credit: Reuters / TPG Images 2021年2月13日，示威者在仰光抗議軍事政變，並要求釋放翁山蘇姬。

越南｜越政府擬修法 要求社群平台24小時內下架非法內容

《路透社》本週 報導 ，越南政府擬進行修法，要求社群媒體公司在24小時內刪除平台上的「非法」內容。

《路透社》報導，不具名的多個消息來源指出，越南政府擬進行修法，未來將可依法要求社群媒體公司必須在24小時內刪除「危害國家安全」的非法貼文；若直播內容觸法，則必須在3小時內被下架影片。若社群媒體公司未能在期限內刪除或下架內容，最嚴重將被禁止使用。法案預計在下個月由總理簽署， 最快於7月開始生效 。

社群媒體Facebook和YouTube目前並未針對此消息進行回應，而TikTok的越南代表Nguyen Lam Thanh則表示，TikTok會遵守當地法律，並會刪除違反平台規範的內容。《路透社》進一步指出，印尼政府近期也擬實施類似政策，要求平台在24小時內下架非法內容。

根據2021年數據，越南9800萬人口中，約有6000萬至7000萬人擁有Facebook帳戶，為Facebook用戶數前10大市場，估計每年替Facebook創造10億美元營收。 而YouTube在越南約有6000萬用戶、TikTok則有2000萬。