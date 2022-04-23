侵略行動不止烏克蘭：俄羅斯曝下一階段將解放東歐摩爾多瓦分離地區「德涅斯特河沿岸」

俄羅斯週四（21日）才宣稱解放烏克蘭馬里烏波爾，一名俄羅斯高級將領週五（22日）表示，俄軍接下來將「完全控制」烏克蘭南部與東部頓巴斯地區，進而打出一條通往烏克蘭鄰國摩爾多瓦（Moldova）由親俄分離主義份子掌握的「德涅斯特河沿岸」（Transnistria）地區的陸上通道，烏克蘭的戰事範圍再度擴大。

「自從兩天前開始特別行動的第二階段以來，俄羅斯軍隊的任務之一是完全控制頓巴斯和烏克蘭南部地區。這將提供（俄方）一條通往克里米亞的陸上走廊。」俄羅斯中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekaev）表示。俄羅斯於2014年已兼併克里米亞，儘管克里米亞與俄羅斯領土並不相連。

這次俄軍說法更受矚目的是提到德涅斯特河沿岸。米聶凱夫說 ，對烏克蘭南部的控制將使俄軍得以進入與烏克蘭西部接壤、 摩爾多瓦的 德涅斯特河沿岸地區 ，他聲稱有證據顯示，在那裡說俄語的人正被壓迫。

雖然米聶凱夫沒有說明預計將掌握哪個烏克蘭南部城市，但俄羅斯新的進攻路線已經讓外界擔憂，要到達德涅斯特河沿岸地區，意味著俄羅斯將南部地區取得巨大的進展才能向西推進數百英里，越過烏克蘭南部主要城市梅科萊夫（Mykolayiv）和奧德薩（Odesa），並進入摩爾多瓦（Moldova）。

Russian military says its new goals include "control over southern Ukraine" & "access to Transnistria, where there's also persecution of the Russian-speaking population."

Which paints a big target on Mykolaiv & Odesa... https://t.co/5JerpVITdM pic.twitter.com/jXVmGqJeNA — Alec Luhn (@ASLuhn) April 22, 2022

梅科萊夫和奧德薩 目前都由烏克蘭軍隊掌握， 奧德薩 是烏克蘭南部最大的城市，也是全國第三大城市。這座城市於1794年由俄羅斯女皇凱瑟琳大帝創立，對烏克蘭人和俄羅斯人都具有巨大的文化意義。它位於 德涅斯特河沿岸 東南部不到50英里。

烏克蘭國防部在推特說，「他們不再掩飾了。今天，俄羅斯承認戰爭第二階段的目標不是戰勝什麼神秘的納粹，而是要佔領烏克蘭東部和南部！這就是帝國主義。」克里姆林宮此前一直強調，出兵烏克蘭的「特殊軍事行動」是為了幫助烏克蘭「去納粹化」。

目前尚不清楚米聶凱夫週五的言論是否得到克里姆林宮的正式批准。摩爾多瓦已就這些評論召見了莫斯科大使，摩爾多瓦外交部在一份聲明中說：「摩爾多瓦認為這些言論毫無根據，與俄羅斯在國際公認邊界支持我國主權和領土完整的立場互相矛盾。」

德涅斯特河沿岸在哪裡？

德涅斯特河沿岸是烏克蘭與 摩爾多瓦 之間一個由 分離主義份子掌握的地區，在1992年軍事衝突後從摩爾多瓦分離出去， 分離主義者稱該地區為「德涅斯特河沿岸共和國」（PMR），2006年該地區舉行獨立公投，但未得到國際社會的認可，即使俄羅斯也不承認它是一個主權國家。

不過，俄羅斯軍隊自1990年代就 一直駐兵在那裡，據信 俄羅斯仍有約2000名士兵和約300名維和人員駐紮在該地區，並定期在那裡進行軍事演習。

The Russian Army just declared that one of their goals in the new phase of the war is to take all of Ukraine’s coastal regions & create a land bridge to Transnistria (de jure part of Moldova).



They also claim that Russian-speakers are persecuted in Transnistria.



Moldova next? pic.twitter.com/Z52CamDY53 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 22, 2022

米聶凱夫提到 德涅斯特河沿岸 講俄語的人正受到壓迫，不過該地區自1990年代以來一直由親俄政權統治。 德涅斯特河沿岸當地說俄語、羅馬尼亞語和烏克蘭語，但俄語是那裡的主要語言。 根據2015年當地人口普查，俄羅斯人佔總人口的29.1%，摩爾多瓦人佔28.6%，烏克蘭人佔22.9%。

新的戰爭路線意味著什麼？

一位歐盟高級官員告訴 《路透社》，俄羅斯接下來可能會增加在烏克蘭東部和該國沿海的軍事襲擊，未來幾週被視為「對這場戰爭具有決定性意義」。 該名官員警告說， 「這 不會是一個即將迎來美好結局的童話故事」。

另一方面，烏克蘭當局警告，俄羅斯正計劃在被佔領地區舉行一系列假的獨立公投，以建立一系列親俄分離國家。這與俄羅斯2014年併吞克里米亞、扶持頓巴斯地區的 頓內次克與 盧漢斯克共和國的方式雷同，當時俄方也聲稱他們已經得到了當地居民的支持。

「 如果他們要求你填寫一些問卷，把你的護照資料留在某個地方，你應該知道這對你沒有幫助」， 烏克蘭總統澤倫斯基對與頓巴斯地區接壤的刻松市（Kherson）與札波利沙（Zaporizhzhia）的居民喊話， 俄軍聲稱要進行人口普查，實際上是要進行一場假公投，宣布成立所謂的共和國，他呼籲當地居民要 非常小心向俄羅斯軍隊和官員提供的訊息。

英首相強森：烏克蘭戰爭可能持續到2023年

英國首相強森目前人在印度訪問，當被問及他是否同意國防情報局關於戰鬥可能會持續到明年年底的評估時，他告訴記者： 「可悲的是，這是一個實際的可能。」該評估也顯示， 俄羅斯可能在這場戰爭中獲勝。

強森表示，普亭有非常龐大的軍隊，他犯了一個災難性的錯誤，所以他現在唯一的選擇就是繼續以 駭人聽聞的、輾壓的方式，繼續輾壓烏克蘭人。他表示，無論普亭在未來幾個月內能夠取得什麼樣的軍事優勢，他將無法征服烏克蘭人民的精神。

他宣布英國將在下週重新開放英國在基輔的大使館，並建議更多部長可以效仿他，在未來幾週內訪問基輔。

Russia, Ukraine Conflict Could Drag On Till End Of 2023 - UK Prime Minister



The Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson told reporters, "The sad thing is that is a realistic possibility" because of the stiff resistance to #Russia's offensive.https://t.co/cQYdhT2IfX — Voiceofnaija.ng (@voiceofnaijang) April 22, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元