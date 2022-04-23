聯準會放鷹5月可能再升息2碼：美股暴跌，新台幣重挫再創19個月新低

（中央社）美國聯準會鷹派立場愈來愈堅定，熱錢一去不回頭，台灣昨（22）日再次上演股匯齊跌戲碼，台股跌逾百點，新台幣收盤則收在29.26元，貶值5.1分，再創近19個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則為13.555億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等官員指出，5月初開會將討論升息2碼，市場預期聯準會加速升息並擴大幅度，美股4大指數下挫，美元指數則再次飛越101。

受到美股下跌影響，台股昨天開盤下跌超過百點，盤中更一度大跌逾200點，不過航運股和金融股回神，跌幅收斂，終場收在17025.09點，下跌102.86點，守住萬七大關。

外匯交易員指出，國際美元強勢，加上外資昨天賣超台股逾200億元且於匯市匯出，使得新台幣延續偏弱格局，但時序接近月底，已經有零星出口商進場拋匯，跌幅得以稍微收斂；新台幣兌美元昨天開盤價為29.250元，最高29.240元、最低29.282元。

新台幣昨天同步收週線，本週累計貶值1.42角或0.49%，週線連5貶。

外匯交易員分析，市場普遍預期美元走強，加上出口商仍多有惜售心態，使得新台幣依舊緩步走貶，不排除持續向29.5元重要關卡靠攏，短線可先關注月底出口商的拋匯動能能為台幣帶來多少支撐力道。

央行會跟進嗎？

（中央社）今年全球主要央行貨幣政策均走向緊縮，美國聯準會3月已經宣布升息1碼，市場預期今年還會升息6次；央行總裁楊金龍4月13日時表示，台灣沒有必要跟進美國等幅升息。

美國通膨率居高不墜，美國聯準會也釋出更為鷹派的立場，市場預期5月將升息2碼，且今年還會升息6次。而台灣央行今年3月罕見地同日等幅跟進聯準會升息腳步，外界關注央行後續是否也將啟動升息循環，持續升息。

楊金龍日前出席立法院財委會時，國民黨立委林德福詢問，聯準會下次可能升息2碼、全年升6次，台灣有沒有必要跟進等幅升息；楊金龍回答沒有必要，隨後再次重申「確實沒有必要」。

至於後續要升息多少，楊金龍說明，央行後續將密切關注國內疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。

楊金龍補充，一般認為，今年第3季過後通膨率會慢慢下降，但實際情況還要看全球經濟情勢以及通膨狀況，央行將每季舉行理監事會議檢討貨幣政策步調。

立委進一步詢問，近期理事會議央行有沒有討論今年預計升息幾碼，楊金龍表示，沒有做相關討論，全年要升幾碼得視經濟情況而定。

《央廣》報導，儘管台灣央行強調，不一定得跟著美國腳步，不過全球央行對貨幣加速緊縮的氛圍，已經影響台灣民眾在生活支出的安排。

根據國泰金控公布的4月國民經濟信心調查結果，台灣央行在今年第1季理監事會議決定升息1碼，有62.7%民眾認為升息後房貸或租金支出增加，且有32%民眾會因此排擠生活支出。另外，在房屋交易調查部分，買房意願指數持續下降至-52.1，為2019年5月以來新低，且買賣意願差距再擴大，創下近7年新高，顯示國內不動產市場成交時間恐再進一步拉長。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範