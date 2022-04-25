答不出1872年西班牙殖民時期遭處決的3位神父名字，菲律賓學生上真人秀引起歷史教育討論

（中央社）菲律賓真人秀節目近日舉辦歷史問答，參加學生竟回答不出1872年遭西班牙殖民者以煽動叛亂罪處決的3位神父如何稱呼，引發菲國社會討論年輕一代不懂國家歷史的教育危機。

菲律賓版真人秀《菲律賓老大哥》（Pinoy Big Brother）開播至今近17年。《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）報導，這部熱門真人秀有數百萬觀眾，不少在菲國家喻戶曉的藝人都曾在這部節目出現。

在4月9日播出的真人秀中，參加節目學生在歷史問答環節被問到1872年被西班牙殖民當局指控煽動叛亂，而遭處決的3位神父葛梅茲（Mariano Gomez）、柏戈斯（Jose Burgos）和薩莫拉（Jacinto Zamora）在歷史上被合稱為什麼。

在菲律賓，這3名神父被以「姓氏」首字母合稱為GomBurZa，但參加節目學生卻回答以「名字」首字母組成的MaJoHa。

另外，被問到菲律賓「夏都」是哪裡時，學生誤答「西班牙古王城」（Intramuros），而非避暑勝地碧瑤市（Baguio）。

《ABS-CBN新聞網》報導，一名參加學生說：「我完全沒希望。我沒上過菲律賓歷史課程。我真的對菲律賓歷史幾乎一無所知。」

由於3位神父遭處決歷史過去是菲律賓小學課本內容，節目播出後，學生誤答的影片和梗圖在社群媒體瘋傳。馬尼拉公報形容，這段影片「震驚了全世界的菲律賓人。 它讓我們看到關於年輕人令人警覺的現實，以及他們對我們的歷史缺乏興趣與知識」。

一名推特網友製作同樣遭西班牙殖民者處決的菲律賓國父黎薩（Jose Rizal）梗圖，寫道：「黎薩現在在天堂的心情：『不敢相信我為此而死。』」

民間團體「中學菲律賓歷史運動」呼籲，重新把菲律賓歷史帶入中學課程。

這個團體表示，菲國7到10年級學生過去在「社會研究」課程會學到菲律賓歷史與政府、亞洲研究、世界史和經濟學，但2014年修改課綱後，在「社會研究」科目加入當代研究，但將菲律賓歷史與政府從課程移除。

菲律賓教育部長布里歐尼斯（Leonor Briones）於2016年上任。她19日說，教育部只是奉行現行課綱，而課綱是前任政府制定，不應責怪如今的執政當局，但「我們確實被要求為遺留給我們的問題找到解決方案」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒