本土新增4126例，高風險6縣市與中央達初步共識：簡化疫調和匡列，居家隔離7天

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4204例COVID-19確定病例，分別為4126例本土個案及78例境外移入（58例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。另外陳時中說明，增10例中症個案、1例重症個案。

新增4126例本土個案，10例新增中症有6位完全沒打過疫苗

指揮中心表示，今日新增之4126例本土病例，為2047例男性、2078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年4月7日至4月23日，其中包含2126例為無症狀感染。個案分佈為新北市（1563例），臺北市（945例），桃園市（527例），基隆市（219例），臺中市（171例），花蓮縣（138例），高雄市（98例），宜蘭縣（90例），新竹縣（57例），雲林縣（53例），新竹市及臺南市（各51例），彰化縣（34例），臺東縣（29例），苗栗縣（28例），南投縣（26例），屏東縣（24例），嘉義市（10例），嘉義縣（7例），金門縣及連江縣（各2例），澎湖縣（1例）。

陳時中也說明，今天新增的重度個案是名有高血壓病史的60多歲的女性，已經有打過3劑的疫苗，染疫後出現抽搐、低血鈉等症狀，疑似敗血症。目前正在加護病房是用氧氣面罩，另外也用瑞德西韋藥物治療中。

另外新增的10名中症患者，年齡分布從20歲至90多歲都有，其中有6人沒有打過任何疫苗。一名沒有慢性病史的20多歲的男性也未打疫苗，雖然他的胸部X光沒有明顯的肺炎症狀，不過因為血氧指數往下掉，所以也被列為中症；10名患者目前都用瑞德西韋藥物治療。

而從今年起本土病例共有2萬2256例，中症的部分目前共78人，占0.35%，而重症的部分有7人，其中4人死亡，占0.03%，中症累計解除隔離則有24人。

另外今日新增境外移入個案為35例男性、43例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自越南（2例），加拿大、泰國、美國及菲律賓（各1例）移入，另72例調查中。入境日介於今年3月23日至4月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計801萬1,272例相關通報（含795萬9488例排除），其中5萬1298例確診，分別為1萬267例境外移入，4萬977例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例（原本土病例案34815、案37575、案44227、案44925、案46703及案46898經疫調後為重複或陰性個案，改列空號），累計212例移除為空號。

與高風險縣市首長開會，初步共識簡化疫調

陳時中也說明，今天早上和台北、新北、基隆、桃園、高雄和花蓮6個高風險縣市首長開會，大家都對目前的疫情和防疫措施提出很多建議和討論。為了避免大量的確診和疫情調查使得公衛量能不足，大家都認為應該要調整並且簡化目前疫情調查和匡列的方式，才能更有效率的防疫；中央和地方達成共識的有以下：

以診者發病日或檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸之密切接觸者

密切接觸者包括同住親友；最多擴及同班同學、同辦公室或同工作場域同事，進行最小範圍的匡列，避免影響工作和正常生活

確診者應主動通知同住親友及校方、公司、機關（構）之防疫長，並提供防疫長之聯絡資料給衛生局

由衛生局發送正式通知及名冊格式給校方、公司、機關（構），請其協助匡列密切接觸者並回傳名冊，依名冊開立電子居隔單

另外陳時中也說明，將以篩檢降低居隔強度，居隔管理包含天數和執行強度，初步討論許多國家相關經驗，居隔天數以7天為主，也有相關科學根據。至於強度要如何調整，還沒有直接討論，是否7天都要用電子圍籬把人限制不能動，還是一定範圍內，就可以用快篩取代隔離都在討論中。

陳時中說，目前這樣的大方向大家認同，居家隔離天數或者強度也好，接下來將提出方案，各地方政府也可以提出想法來綜整，預計在下週25日召開第二次會議，再於下週召開專家會議。

昨天打16萬劑，新一批莫德納疫苗到貨

隨著確診人數增加，疫苗打氣回溫，昨天接種疫苗超過16萬人次，其中接種第1劑的人有1萬6259人，第2劑接種人數有1萬8784人，接種追加劑的有12萬4770人次。陳時中表示，希望疫苗接種的人數越多越好，也希望大家積極接種第3劑。目前第2劑疫苗涵蓋率來到79.71%，第3劑疫苗覆蓋率達57.42%。

指揮中心也說，今年第四批採購Moderna疫苗20.04萬劑，於今日晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年7月29日。

指揮中心說明，已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有434.19萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑及本批20.04萬劑。

至於現在許多民眾都買不到快篩試劑，今天記者會上也有媒體詢問，傳出有醫院快篩試劑只剩2天用量，廠商不供貨，庫存告急，是否有接到地方政府反正快篩不足問題，如何解決？對此陳時中回應，快篩試劑市場內基本契約、市場舖貨要求正常進行，這部分中央沒有徵用；中央也跟地方政府說，若供貨不及來跟中央調度，可因應時間需要提供，昨日也已經配發70萬劑快篩給各地方政府。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範