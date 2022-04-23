記錄上海封城短片《四月之聲》遭中國官方封禁，網友瘋傳不讓影片「被清零」

一部記錄上海因應疫情現況的短片《四月之聲》，在中國網路平台商掀起波瀾。這部6分多鐘的短片，內容平實記錄了政策的轉變、人民無法取得物資、與家人分開隔離、請求送醫、方艙醫院的情況等，最後表示上海疫情已獲得控制並祝福上海。影片被中國網友大量轉傳後，中國官方隨即啟動審查機制並將所有相關畫面、討論都下架封禁處理。

上海疫情目前尚未平穩，昨（22）日新增超過2萬例，但多數都是無症狀的感染者。許多網友認為，這部影片如實呈現了上海的狀況，透過各種方式希望能保存分享影片讓更多人看到，不能讓影片和病毒一樣「被清零」。

《四月之聲》說了什麼故事？

這部影片約6分鐘，以上海空拍畫面為背景，配上近3週來各種因疫情封城產生各種狀況的對話錄音。影片一開頭，是上海官方3月疫情記者會上強調，上海不會封城，因這座城市乘載中國社會經濟的重要功能。但後來政策急轉彎，3月28日啟動「分區封控」措施，直到今天都還未解封。

影片當中也收錄了疾病控制中心的醫生和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死、居民集體怒喊「發物資」、嬰兒與父母分開隔離、救援物資貨車司機無人對接、方艙醫院條件差以及老先生請求送醫但求助無門等。

影片也記錄居民對防疫和醫護人員道謝，和民眾為遭困的裝修師傅送餐並稱「我原來昨天就想送的，因為我怕交互感染，但今天我想，病毒倒不會死人，餓要餓死人」的善舉；最後指當地疫情的社區擴散已經獲得遏制，並且祝上海「早日康復」。

中國網友狂轉發，全部遭官方下架

雖然影片中並未特別批評當局政策，僅是如實呈現上海封城生活的種種片段，也沒有任何創作者的個人評論；不過官方審查機制很快就出動，綜合《中央社》和《新頭殼》報導，網路上流傳一份官方聲明，要求各平台全面清理《四月之聲》相關影片與截圖，再製畫面也不能多留。根據聲明內容表示，要在今（23）日0時30分前回報清理數據，並於當日7時再次回報。對於聲明來源，中國數字時代編輯劉力朋在推特上指出，是來自廣東網信辦和北京網信辦。

中國網友則在推特、微博和YouTube等平台大量將該影片轉發到自己的頻道和動態牆上，試圖對抗政府對言論的打壓。隨後，網友們發現在微信和微信轉發或重新發布的短影片已經無法觀看。同時《四月之聲》也被微博封禁，連「四月」二字也遭審查。於是微博網友們又自創了熱搜話題「上海靜默」，同樣很快被封禁。

還有網友把《四月之聲》作成海報，片名改為「四月之申」，「申」字的設計是兩條膠帶貼在「口」字上控訴上海禁言；還有網友們貼出一些古裝劇和「愛國」歷史劇片段，透過片中人物對當時政治腐敗的評論以古諷今。另外還有透過在電影海報嵌入QR碼或引導其他人上雲端服務下載等方式，讓《四月之聲》繼續在網路傳播。

中國官媒《環球時報》特約評論員胡錫進在微博發文指出，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。全國其他地方的人們也有焦慮，同樣需要釋放出來，大家在互聯網上做表達，這真的不奇怪」。

他也強調，管理者刪文不意味地方政府不重視意見，而且剛好相反，中國政府常常是一邊刪文，一邊就看大家的意見然後做出改進；西方國家反而是可以在網路上抱怨，但抱怨完了也沒人理會。他認為一定程度的網路言論管理還是必要的，否則網路就會在政治上改變中國。

上海目前疫情狀況如何？

（中央社）據通報，22日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2736例和無症狀感染者2萬634例，總計2萬3370例。另新增12例死亡病例。

由於連續數日通報病例數低於2萬，外界一度認為上海疫情出現拐點，然而22日新增病例數再次突破2萬，顯示上海疫情仍然嚴峻、反覆。

根據上海衛健委通報，22日新增本土確診病例2736例和無症狀感染者2萬634例，總計2萬3370例。繼本月18日後，通報數字再次突破2萬。

除了通報病例數增加，22日新增12名死亡病例，平均年齡88.2歲，最大年齡99歲。12名患者均有慢性疾病，入院後病情惡化迅速，經搶救無效死亡，死亡的直接原因均為自身疾病。

上海本輪疫情累積48人病故。

為了盡速達到社會面清零目標，上海官方宣布從22日起進行9大攻堅行動，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」等措施。

官方強調，如果上海實現社會面清零，並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範