空污不該是高雄這個活力城市的宿命，而是考驗城市治理能力的試金石

文：施佳良（台灣環境規劃協會常務理事）、王敏玲 （地球公民基金會副執行長）

三月或四月的高雄，天氣很好，但空氣常常不太好。

高雄空污問題很嚴重，而且已經很多年了，是各種因素交織而成的結果。產業源有石化、鋼鐵等污染；能源有火力電廠；移動源有穿梭在城市中的大小柴油貨車與大小機動車；大型船舶頻繁進出的高雄港，再加上三不五時出現的高壓迴流等不利於擴散的天氣型態。日積月累。高雄幾乎成了空污的大沙拉缽。

空污治理不是只抓一個戰犯

要談空污治理，不能只看單一問題，只抓一個「戰犯」，問題無法全部解決。高雄的空污治理，需要有系統性的應對方式，也需要不遺漏任何一個來源。

在城市的交通端，要有「污染集中、污染轉換」的轉型策略，例如將交通廢氣的污染減量，鼓勵在人口較為稠密區的都會區民眾搭乘大眾運輸工具，或者使用共享的單車與機車。如實在無法做到的，則鼓勵將燃油汽機車汰換為電動車，將四散於道路的燃油廢氣汙染，以能源轉換的方式漸漸集中到設有高煙囪、離人群較遠的電廠上，並且將電力需求盡可能轉換，改由綠能或較燃煤污染量低的的燃氣電廠來供應。

另外，以市場機制及管理工具，促使柴油車輛汰換為低污染、能源效率高的車輛，以及船舶停靠改用岸電等等。

在產業端，則要透過產業升級與產業轉型，讓附加價值提升、能源效率提升，以最低的能源消耗與污染排放等內外部成本，來達到最大的產值效益。以及改正過往「以工業為中心，人們居住和生活如衛星般圍繞在旁」的空間型態紋理，以減少污染鄰近與安全風險的問題。

更進一步，則要導入「循環經濟」的思維，替代長期以來「線性經濟」的發展模式。地球資源非常有限，各種產業都應積極研發、改變，從源頭減少原物料的開採與消耗，而廣大的消費者更應努力減少不必要的消費，於此同時，無論產業端或消費端都要致力於減少廢棄物的產生。

空污避難可行嗎？

此外，空污問題很重要的是，民眾要有「空污避難」的風險意識，以及能擁有、也看得懂的即時空污數據資訊。至少，注意到自己所身處的地方空氣污染（如細懸浮微粒）濃度已經開始飆高了，就要盡快移動到污染濃度較低（有空氣濾清設備）的室內去「避難」，以降低對健康的傷害。

然而，必須強調的事實是，對各種型態的戶外工作者來說，談「避難」何其沉重與不易。例如：沿路開單的停車收費員、街道上的清掃人員、建築工地的各種操作人員與工人、農地上揮汗耕種的農民，乃至於市場或路邊的攤販等等，工作上的限制，豈能說想移動到室內就移動呢？也因此，我們知道，空氣污染的源頭防制與減量，仍是根本之道。

今年初高雄舉辦了美好亮麗的燈節，展現出一個城市欣欣向榮的希望。但空污一直如同薄紗般，籠罩在這令人欣喜的盛世之景上，儘管高雄民眾熬過了「所謂」的空污季，到了4月份，高雄各地空品監測資料仍不時出現橘色的燈號——那是對敏感族群不健康的空氣品質，偶爾還會出現紅燈——對所有族群不健康。人們的目光穿過這層薄紗，落在一片美好上，但多少人能看透這翳於其上的潛在危機？

空污不該是高雄這個活力城市的宿命。面對空污的策略，不光是環保部門的事情而已，而是足以檢視政治領導人的眼光及願景，以及考驗著市政府的城市治理施政能力的一塊試金石。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範