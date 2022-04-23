2022/04/23,
國際

日本北海道外海觀光船進水求援後26人失聯，海上保安廳緊急搜救中

日本北海道外海觀光船進水求援後26人失聯，海上保安廳緊急搜救中
Photo Credit: KAZU遊覽船公司官方網站

我們想讓你知道的是

札幌氣象台此前已示警，當天上午知床岬附近海域會有強風大浪，事故現場水溫大約攝氏2至3度。

日本北海道一艘遊覽船航行至知床半島附近海域時，船頭突然開始進水下沉，船員隨即通報海上保安廳，救難隊雖然立刻派員前往附近海域搜索救援，但是該船卻就此失聯，目前仍在持續搜救中。據悉，船上有1名船長、1名船員以及24名乘客，一共26人。

《中央社》報導，《日本放送協會》（NHK）報導，已知KAZUⅠ位於北海道知床半島外海，船組員與乘客都有穿救生衣，海上保安廳派出巡邏船與航機前往事發海域救援。

KAZUⅠ船組員在通報時提到「船身已傾斜約30度」，之後就失去聯繫。

KAZUⅠ是知床遊覽船公司所擁有的一艘觀光船，公司方面表示，KAZUⅠ今天上午10時從北海道斜里町宇登呂的港口出港，抵達知床半島最頂端的知床岬後折返，預定下午1時返抵出發港口。

《ETtoday》報導，根據當地漁業協會表示，事故發生的海域海浪非常高，因此原本出海捕魚的漁船也在上午就臨時返港。

從下午6點10分左右《NHK》直升機拍攝的視頻中可以看到，日本海上保安廳的艦艇正在北海道附近海域進行搜索。可以看到日本海上保安廳的船在上下晃動，可能是因為海浪高，海面波濤洶湧。《蘋果日報》報導札幌氣象台此前已示警，當天上午知床岬附近海域會有強風大浪，事故現場水溫大約攝氏2至3度。

《NHK》報導，從知床遊覽船官網可以看到，KAZU 1是可以容納65人的小型遊覽船，該公司擁有兩艘觀光船，在知床半島宇登呂一側設有三個觀光路線，最長的路線約需3小時到達知床岬，可以看到野生動物如船頂上的棕熊和白尾鷹。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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