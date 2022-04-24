國產快篩龍頭泰博宣布25日起第一階段降價至每劑195元，未來一週供應約200萬劑

為了降低快篩售價，行政院日前宣布從14日起徵用COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩試劑，目標是讓價格可以降至每劑100元以下。目前國產快篩試劑已經在各大通路販售，配合政府政策與因應民眾迫切需求，國產龍頭泰博今（24）日宣布，快篩第一階段降價將拉大降幅。

泰博科技在官網指出，與各大通路協商後再次拉大快篩降幅。日前該公司公告將於4月25日起，進行「福爾威創抗原快篩」第一階段降價，原本規劃終端售價為5入裝每劑220元、1入裝每劑230元，如今再降價後，5入裝每劑195元、1入裝每劑200元。

福爾威創第二階段跟第三階段的調降維持不變，5月5日起5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25日起五入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

泰博科技表示，為了擴增產能，未來一週會暫停其他多數品項的生產線，全力支援生產快篩，從4月23日起可每日供應20到30萬劑，翁世航

至於能買到降價後福爾威創快篩的通路，包含統一超商、康是美、屈臣氏、杏一連鎖醫療器材、維康連鎖醫療器材、大樹連鎖藥局、丁丁連鎖藥局、啄木鳥連鎖藥局、佑全連鎖藥局、健康人生連鎖藥局、躍獅連鎖藥局、新高橋連鎖藥局，以及全台各區域的連鎖藥局。

根據《中央社》日前報導，衛福部核准的5家快篩專案製造廠商包括泰博、寶齡富錦、台塑生醫、凌越生醫、安特羅，每月最大產能約490萬劑，國軍支援後5月可提升至1280萬劑，設備更新後可再提升至1580萬劑。

其中，台塑生醫指出，快篩試劑的成本取決於產量、運送和通路費用，過去國產快篩每劑價格約250至300元，如果要降到200元或100元，就需要廠商和政府一起努力。

另外，寶齡富錦原本供貨的對象就以公家機關為主，所以價格比一般通路更低，即使未來每劑快篩降價到100元，對業績影響也有限。

至於國產快篩價格最終可以降到多低，根據《上報》報導，衛福部採購快篩的最低價格為每劑59元，經濟部長王美花日前備詢時，被問到國產快篩價格是否可能低於這個數字，她表示快篩除了生產還要配送，對廠商來說完全不划算，需更高價格才能符合成本。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航