顏清標連任鎮瀾宮董事長、承諾不再參與選舉及政黨事務，林靜儀呼籲「把鎮瀾宮還給大甲」

前立委顏清標在第4任立委任期期間，因為擔任台中縣議會議長時所發生的貪污事件，以及喝花酒報公帳等案件，而陸續被判褫奪公權、拔除立委職位，甚至入監服刑。不過，從民國88年起就一路擔任鎮瀾宮董事長的他，今（24）日在第12屆信徒代表大會中，繼續連任董事長。

（中央社）大甲鎮瀾宮今天召開第12屆信徒代表大會後改選董事長，顏清標以最高票獲選董事後再獲支持連任董事長，他隨後發表聲明，今後不再參與任何選舉，以及政黨事務和活動。

大甲鎮瀾宮上午天召開第12屆信徒代表大會，在選出董監事後，並接著改選董事長及副董事長，會場不開放媒體進入，入口管制森嚴，在完成改選後，廟方才公布改選結果。

根據廟方提供的資料，鎮瀾宮信徒代表共116人，這次董事候選人19人，要選出14人，信徒代表以無記名限制連記法，每人7票，採各區保障名額制，分別選任之。監事候選人8人，要選出5人，並由當選人決議召開財團法人台中市大甲鎮瀾宮第12屆臨時董監事會，改選董事長及副董事長等職務。

在董事選舉中，共有19人參選，投票結果，尋求連任的顏清標以106票最高票當選董事，次高票則是尋求連任的副董事長鄭銘坤的66票。兩人最後也順利連任董事長與副董事長。

顏清標連任董事長後發表書面聲明指出，為避免部分人士不必要的誤解，並全心專注奉獻實現媽祖庇佑弱勢、貧困者的無邊愛心，他身為鎮瀾宮終身義工，從今天開始，將不再參與任何選舉，以及政黨事務和活動，即使是他的親人，也只會協助服務地方鄉親非政治性工作。

顏清標表示，自民國88年擔任鎮瀾宮董事長以來，他秉持媽祖的慈悲心與大愛精神，始終堅信鎮瀾宮是屬於全體信眾及台灣社會的，沒有黨派之分，沒有人心的隔閡，只有人與人之間的相互關懷憐憫扶持。他身為鎮瀾宮終身義工，藉由今天這個公開場合，在媽祖婆面前敬謹承諾，將盡一切所能，實踐以上誓言，也請各方明鑒。

綠委批顏清標欺騙神明，「要參與政治就不要謀取私利」

對此，民進黨立委林楚茵在臉書上指出，顏清標是以無黨籍身份選上立委，因此根本不需要參與政黨運作，「顏清標可沒說，年底女兒不選議員，也沒說全家退出政黨運作！」林楚茵表示，顏清標承諾中的「主詞」並沒有問仔細，質疑這項承諾「是要欺騙神明？還是欺騙選民？」

台中市第二選區立委林靜儀，在立委補選中擊敗顏清標之子顏寬恒。她在臉書上呼籲「把鎮瀾宮還給大甲」，並引述副總統賴清德在補選期間對顏家的喊話，「要參與政治就不要謀取私利」。她也恭喜顏清標再次連任，但針對過去資格不符以及鎮瀾宮財務問題，林靜儀認為台中市政府和鎮瀾宮董事長，都必須給信徒和民眾一個交代。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航