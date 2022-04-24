本土新增5092人、包含11名中重症，國衛院模型推估疫情高峰每日新增4.5萬人

本日國內確診突破5000人，並新增11名中重症患者。指揮中心指揮官陳時中表示，實名制快篩實施時間會由指揮中心公布，網傳的25日是不正確資訊。另外，台北市長柯文哲受訪時提到，疫情高峰時會每日新增5萬例確診，陳時中認為是根據國衛院推估的模型，而市長也想要了解疫情推估的狀況。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增5172例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5092例本土個案及80例境外移入（72例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之5,092例本土病例，為2446例男性、2641例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年2月23日至4月24日，其中包含2957例為無症狀感染。

個案分佈為新北市（1731例），桃園市（1071例），台北市（1027例），基隆市（301例），花蓮縣（182例），台中市（150例），高雄市（147例），宜蘭縣（122例），新竹縣（57例），彰化縣（56例），台南市（47例），屏東縣（40例），雲林縣（38例），台東縣（29例），苗栗縣（24例），新竹市（20例），嘉義市（17例），嘉義縣（15例），南投縣（11例），金門縣（4例），連江縣（2例），澎湖縣（1例）。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為40例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（1例），另79例調查中。入境日介於今年4月6日至4月23日。

目前國內第一劑疫苗覆蓋率是84.5％、第二季79.77％，追加劑57.75％。

新增1名重症，打過3劑疫苗、有慢性病史

今日中症從78人增加10人，重症從7人增加1人，中重症解隔離者總共24人，中症率0.33％、重症率0.03％。

陳時中表示，重症是50多歲男性，打過3劑疫苗，有糖尿病病史，目前在加護病房使用呼吸器。其餘中症沒打疫苗者4位、打過3劑也是4位，總共11名中重症患者都是男性。中症者多多少少有慢性病史，有一位是癌症病史，只有一位沒有慢性病史。

Photo Credit：指揮中心

近日網路流傳下週一開始實名制購買快篩，陳時中嚴正澄清是不正確資訊，實施時間應由指揮中心公布，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

陳時中表示，快篩實名制確切上路的時間抓在5月初，可以的話也希望能儘早。基本的準備工作都差不多了，能夠確定的是，衛福部至少會提供5000萬劑快篩給5月份快篩實名制，每一份是5劑，所以會有1000萬人可以在5月份購買實名制快篩。

有記者問到，柯文哲受訪時指出，全台疫情高峰會每天5萬例、並維持100天，陳時中回應，昨（23）日開會的時候，市長想要了解疫情推估的狀況，根據國衛院推估的模型，最高點有4.5萬確診，但指的是單日最高、不會一直在最高點。

陳時中表示，推估疫情時會料敵從寬，因此用最高10萬來做整體疫情的推估，這樣總人數可能有到350萬人，從寬推估的話最多可能有20％需要藥物，才會先購買藥物開口合約35萬、總共70萬。

此外，今日有1萬5000份藥物到貨，第一批到貨的35萬加2萬份會全部到位。

有記者詢問這波疫情的致死率，綜觀國外經驗，陳時中表示韓國致死率較高、是0.7-0.9％，香港是0.7％。香港致死率高是因為疫苗第一劑和第二劑接種與疫情爆發間隔時間長，保護力往下降，第三劑的施打率也非常低、大概30％左右。

陳時中指出，我國的情況跟紐西蘭比較像，他們疫情剛爆發的時候，疫苗施打率和我們類似，且紐西蘭的封城比較嚴格，要推估的話，以國家以前的經驗來看，紐西蘭0.05％的致死率是可以努力的方向。

高中以下學校員工應接種3劑，若否則每週採檢

（中央社）教育部近日發函，請高中以下學校工作人員儘速接種3劑COVID-19疫苗，如醫師不建議施打或因個人因素無法施打，須每週1次快篩或PCR陰性，才能提供服務。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心日前公告，強化教育部、經濟部、勞動部、衛福部管理的24類場域人員COVID-19疫苗接種規範。

教育部發函給高中以下學校，為確保學校工作人員符合指揮中心的疫苗接種規範，請未完整施打3劑COVID-19疫苗的學校工作人員儘速接種，5月9日起，學校工作人員皆應接種3劑疫苗，新進人員首次服務前如未接種3劑疫苗，應提供自費3天內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

學校工作人員若曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，但於解除隔離滿3個月後，應依時程儘速接種3劑疫苗。

教育部提到，學校工作人員如經醫師評估且開立不建議施打疫苗的證明或因個人因素無法施打，須每週進行1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性後，才可提供服務；如經醫師評估不適合施打疫苗者，快篩試劑費用由政府補助；因個人因素無法施打者，快篩試劑費用自行負擔。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航