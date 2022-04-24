民進黨選對會徵召蔡其昌帶職參選台中市長、劉建國選雲林、徐定禎選苗栗

（中央社）民進黨選對會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業；另外，基隆市、新竹市也建請採徵召。

民進黨選舉對策委員會於今天上午召開會議，黨主席蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，國內疫情也有所變化；因此，維持國內政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也在會中表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求。因此，面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。

另外，今天選對會一致同意，建議徵召徐定禎為苗栗縣長參選人、劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

蔡英文並認為，民進黨肩負人民殷切期待，被黨徵召參選的責任深重，期盼3人承擔使命，整合黨內團結一致，扛起綠色執政的招牌，爭取更多人民支持，全力以赴拚得勝選。

此外，選對會認為，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第7條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

今天會議除高雄市長陳其邁透過視訊外，其餘選對會成員皆出席與會。

蔡其昌面臨帶職參選問題，徐定禎憂時力分散選票

根據《中廣》報導，受到徵召參選台中市長的蔡其昌，下午在台中洲際棒球場接受媒體訪問，面對帶職參選的疑慮，他認為這都是選戰策略，相關幹部會決定出一個最好方法。他也強調全台不是只有他一人帶職參選，這是每個參選人都要面對的問題，對各界意見都會予以尊重。

蔡其昌認為，市長應該讓城市有更大能見度，只可惜市長盧秀燕執政3年多來，台中市政是停止的，因此需要更有能力的人來當市長，而他自己就是認真做實事的人。

即將參選苗栗縣長的徐定禎接受《中央社》電訪時指出，2018年以無黨籍身分受民進黨支持參選苗栗縣長時，因為公投案、加上國民黨的「韓流」，造成民進黨在各縣市選戰都打得辛苦，這次選舉他將全力以赴。徐定禎認為民進黨近年執政有成，讓地方選舉較好衝刺，因此很有機會能翻轉苗栗。

談到時代力量傳出派人角逐苗栗縣長，徐定禎表示擔心泛綠選票因此分散，尤其是年輕選票，但除了自我努力，也希望能讓本土政黨能分進合擊，避免兄弟鬩牆。

根據《聯合新聞網》的報導，參選雲林縣長的劉建國長期耕耘地方、基層實力雄厚，他指出黨內大老都是他請益的對象，而對雲林而言，目前局勢處在五五波，他有要加倍努力的決心。他的經歷從監督公所、縣政府到現在監督國家施政，因此了解地方與國家的需求。

劉建國的對手是現任縣長張麗善，對此，他表示自己在立委任內所爭取的前瞻預算，以雲林比例最高，也可以說服人民，相信她多年努力會讓人民有所感受。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航