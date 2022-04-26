先驅、顛覆、摩登：理解台灣第一位偶像巨星文夏的三個關鍵詞

文：陳培豐

十幾年前，我被朋友硬拉去參加日本「資深」青春偶像松田聖子的演唱會。表演過程中，年過半百的聖子突然換上她昔日的玉女招牌衣裳――背後有一對翅膀的天使裝出現。一瞬間，粉絲們大聲叫好、陶醉如狂。

體態依然輕盈的聖子則以略帶靦腆的微笑、自嘲但依舊可愛的口吻詢問：「我現在這樣穿，還可愛嗎？」底下「朝聖者」們齊聲高喊：「可愛。」。頓時，原本並非「聖子迷」且年齡又遠高於松田女士的我，也受到這股熱情的感染，成為她的「迷」了。

迷／粉絲文化

這種流行音樂並產製偶像明星的「迷文化」，是資本主義運作下的產物。做為一位巨星光芒四射，但「賞味期間」往往很短，而因為不紅便沒人崇拜你，即使你想再賣力演出歌迷也不一定買單，所以也就沒有「售後服務」的機會。

偶像明星們的任務是不斷餵養粉絲夢想、希望、勇氣，給予他們精神慰藉，並維持粉絲的美好記憶；而為了讓他們能持續「入迷」，必須不斷保持存在感，陪伴他們一起成長，直到天荒地老。

偶像明星往往被符號化、神格化，成為眾所矚目的對象或傳奇。唯有超越平凡的傳奇持續存在，他才能滋補大眾的心靈空缺、滿足粉絲精神共振的渴望，成為該時代許多人的精神食糧。

因此，粉絲可以蒼老，但無論歷經多少歲月與滄桑，偶像明星就是不能衰退或示弱，才能令粉絲維持其忠誠度。在日本藝能界，如松田聖子般能歌善舞、摩登可愛或陽剛帥氣的偶像不乏人在；反觀台灣流行樂界的「迷文化」現象，則出現得很晩。

Photo Credit: 中央社 第24屆台北文化獎頒獎典禮30日在台北舉行，台北市長柯文哲（右）出席頒發特別獎給寶島歌王文夏（左）。 中央社記者張皓安攝 109年10月30日

台灣第一位偶像

台灣的流行歌曲工業出現於1930年代。但不同於日本，當時還處在半封建農業社會的台灣，流行歌曲歌手的來源幾乎侷限於歌仔戲班或藝旦界。日治時期雖然有〈跳舞時代〉、〈速度時代〉等具前衛感的作品，可是當時市場的主流乃是歌仔戲、俗謠，或是以漢詩書寫的「閨怨」作品。

在沒有強大的資本主義市場和宣傳媒介做為支撐，並且缺乏符號化、神格化的行銷策略下，戰前做為台灣流行歌曲界翹楚的歌手純純，也只能擁有「一姐」的地位，從資料上我們看不到因她所萌生的「迷文化」現象。

而不論是國語或台語歌壇，在台灣堪稱第一位偶像巨星者，則非文夏莫屬。松田聖子和文夏都是常青型偶像，松田快60歳了仍在擔當「青春玉女」；文夏90歳在國父紀念館、92歳在鹽水的永成戲院開演唱會——他仍然在唱，而他的歌迷依舊熱烈地去捧場、朝聖。

松田聖子活躍於1980年代，當時日本正値泡沫經濟期，在紙醉金迷的社會氛圍下，青少年們嚮往美麗可愛、處處受寵的公主；所以即使有了年紀，她依然必須努力扮演天之驕女。而文夏並非如此，他走紅於悲困的時代，是台灣精神的象徴，演唱會上文夏瘦弱的身軀坐於輪椅，仍拿著麥克風昂首高歌，精神飽滿、自信十足。

他毋須像松田聖子般因年齡而靦腆撒嬌，穿著鮮豔的亮片西裝，頭戴時髦的帽子，面對台下的「文夏迷」開朗且志得意滿的說：「我這世人今天聲音最好」、「要聽我的歌有個條件，你們也得要長壽」。

文夏以他慣有的堅定、新潮、從容甚至有點桀驁不馴的性格高談闊論，彷彿宣稱著「既然我敢來和大家見面歌唱，我就是昔日那個天王巨星文夏，是你們崇拜的摩登偶像。」他的能量不減、熱情不衰，他不會老、他永遠是最好的。即便已經高齡92歳，但文夏自帶神格和符碼，他的光芒比永遠的青春玉女松田聖子更熾烈。

究竟是什麼樣的時代背景，讓文夏有如此強大的本事和能量？「先驅、顛覆、摩登」是我們理解「文夏迷」現象的三個關鍵詞。而這三個關鍵詞所折射出的，便是台灣近現代歷史文化的發展軌跡。

男性歌手的登場

戰前台灣的流行歌曲工業帶有濃厚的殖民現代性色彩。它表面光鮮亮麗但卻高度依賴日本，並不是台灣內部的音樂環境成熟而水到渠成的產物。而台語流行歌曲的前近代性，也反映在戰前歌手性別的分布——幾乎都是女性，很難找出具有存在感的男性歌手。但這種「重女輕男」的局面，到了戰後卻突然改變。

歷經二二八事件、國府遷台、白色恐怖等政治事件的衝撃，戰後台語流行歌曲工業直至1950年代初期，才有復甦機會。而由日本返台的許石、吳晉淮、楊三郎等音樂家，以及鄭日清、洪一峰、文夏等男性歌手的登場，使得台語歌壇的歌手性別瞬間翻轉。其中特別是文夏的竄紅，不僅給台語歌曲注入活水，同時也引領了歌壇風騒。

文夏的歌曲足有1000首以上，而且種類繁多，例如戰前的〈港邊惜別〉、〈月夜愁〉等台語歌曲的重新詮釋，〈飄浪之女〉（許丙丁作詞）等自創作品，〈苦戀歌〉、〈補破網〉、〈青春悲喜曲〉、〈我有一句話〉等戰後初期作品；以及1960年代以文夏或筆名「愁人」所大量填詞的〈流浪之歌〉、〈媽媽請妳也保重〉、〈黃昏的故鄉〉、〈星星知我心〉等日本翻唱曲。可以說若沒有文夏，做為資本主義市場的台語歌曲工業，必然是黯淡無光。

文夏的走紅和台灣社會變遷可謂相互依存。他出生於戰前台南富裕人家，在歌壇登場時，台灣社會政經文化各方面都處於悲困狀態。農村土地改革政策的倉卒實施，讓政府必須壓抑糧價、徵收多重稅賦、誘導農村人口外移；為此，當時6成以上的農民必須承受傳統農村面臨急速衰敗的嚴酷過程。

加上歷經二二八事件、白色恐怖、戒嚴令的施行，1950、60年代的本省勞農階層在政治上被迫疏離、在經濟上必須承受不平等的剝削，最終經常只能漂泊、聚集至都市「打拚」。對他們而言，離鄉漂泊、無依無助、抑鬱不安是內心深處的真實喟嘆。