8000公里之外的自由民主共同價值觀友好國家──用古典音樂拉近台灣與東歐與波海國家的距離

文：陳永昌

旗下有台北兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營以及國家交響樂團三館一團的國家表演藝術中心換屆，由本身是資深古典樂迷的義美食品董事長高志尚接任董事長，他在接任致詞中提到：將致力國家表演藝術中心與國際網絡的連結。近期與台灣互動密切的東歐與波羅的海國家是十分合適的連結對象，音樂是進一步拉近彼此距離的橋樑。

分別援贈台灣40萬劑武肺疫苗的波蘭與3萬劑的捷克，是台灣遠在8000公里之外的自由民主共同價值觀友好國家，近期又攜手出錢出力援助烏克蘭難民，兩國皆為古典音樂發達先進大國。

捷克國民樂派三巨匠——史麥塔納（Bedřich Smetana）、德弗札克（Antonín Dvořák）與楊納傑克（Leoš Janáček），留下豐富音樂遺產，20世紀則是波蘭現代作曲家大放異彩的年代，波羅的海三國合唱音樂發達程度更是領先全球。

捷克三大音樂巨匠

捷克音樂之父史麥塔納交響詩作品《我的祖國》，是古典音樂史上最知名標題音樂交響詩之一。六樂章充滿波希米亞民謡曲風，描述歌頌山河風貌、民族英雄以及歷史傳說，第二樂章《莫爾道河》讓波希米亞平原母親之河揚名千里，同樣寫景的第四樂章《波希米亞的森林與草原》毫無保留抒發作曲家對祖國大地的愛。

每年於史麥塔納忌日5月12日展開的「布拉格之春」國際音樂節，開幕音樂會固定曲目即是《我的祖國》，地位等同捷克第二國歌。德弗札克第九號交響曲《新世界》和楊納傑克歌劇《顏奴花》，也都是源自捷克的膾炙人口曲目，後者又以忠於作曲家故鄉摩拉維亞語言旋律為主要特色。

德弗札克親自指揮首演音樂會的捷克愛樂管弦樂團，名列全球前10大交響樂團，多次應邀來台演出。相較於前者百年名門，成立於1993年的布拉格愛樂PKF則是活力十足新興樂團，遭中國抵制取消音樂會後，籌備已久的台灣行程可惜因疫情一再順延。

除了優秀交響樂團，捷克也盛產指揮家，其中又以庫貝力克（R. Kubelik）最具代表性，他曾經於1942至48年間擔任捷克愛樂音樂總監，是史上第一位完成馬勒交響曲全集錄音的指揮家，曾留下六個不同版本史麥塔納《我的祖國》錄音。其中最後版本是1990年5月12日「布拉格之春」開幕音樂會實況錄音，由於唾棄納粹與共產政權長期滯留異鄉，1989年捷克天鵝絨革命後，庫貝力克時隔42年後重返祖國，再度拿起指揮棒留下名垂青史《我的祖國》絕唱。

波蘭鋼琴家不絕如縷

波蘭最出名的音樂家非鋼琴詩人蕭邦莫屬，以其為名的「蕭邦國際鋼琴大賽」，每隔五年舉辦一次，是全世界最受矚目鋼琴賽事之一。波蘭人以蕭邦與蕭邦大賽為榮，賽事期間相關消息報導，比起熱門足球賽事不遑多讓。

眾多蕭邦後人中，既有聲望崇隆的老將齊瑪曼（K. Zimerman），更有受其贊助提攜的新生代接棒人布雷查茲（R. Blechacz），江山代有人才出。波蘭還出現過一位絕無僅有的鋼琴家總理帕德雷夫斯基（I. Paderewski）。第一次世界大戰期間，成名已久的他積極投身波蘭獨立運動，後來出任獨立後第三任總理兼外交部長。

當代音樂作品往往曲高和寡，難尋知音。波蘭作曲家盧托斯瓦夫斯基（W. Lutosławski）與曾經來台指揮國家交響樂團演出自己作品的潘德瑞茨基（K. Penderecki）屬於少數例外，都有代表性作品發行商業錄音並在各地音樂廳持續演出。

葛瑞茲基（H. Górecki）第三號交響曲《悲歌》更是暢銷百萬張金唱片，創下現代音樂空前絕後紀錄。女力當道，女性作曲家作品越來越受重視，巴切維茨（G. Bacewicz）是當代最傑出的其中一位。台灣音樂愛好者值得有更多機會現場聆聽來自波蘭的陌生作品。

波羅的海三國聲樂處處聞

至於波羅的海三國——愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛，合唱音樂深深融入當地民眾生活，透過非暴力優美歌聲凝聚民心，表達人民草根力量，在掙脫前蘇聯鐵幕枷鎖過程中，曾經留下「歌唱革命」佳話。

以立陶宛為例，立陶宛人一直是愛唱歌的民族，世代傳唱的傳統歌謠多達數百首，四年舉辦一次的超大型歌舞節（SONG CELEBRATIONS）是表彰國家自由獨立的嘉年華會，數以萬計歌者與舞者齊聚首都維爾紐斯，活動參與聽眾更是超過百萬人。近年來有不少機會在台灣聽到來自波羅的海美聲合唱，兩地合唱團體在後疫情時代一定會加強合作深度與廣度。

加強邀請來自東歐與波羅的海三國藝術表演團隊來台演出，鼓勵台灣音樂家與樂團擴展東歐與波羅的海三國作曲家曲目，有待國家表演藝術中心長期系統性規劃耕耘。在此同時，國家交響樂團等優秀團隊帶著獨奏音樂家，前進東歐與波羅的海國家巡迴演出，扮演展現台灣軟實力的文化大使，更需要跨部會共同協力促成。

2020年底捷克國寶級佩卓夫PETROF鋼琴遭中國取消訂單後，曾經擔任台灣無任所大使的楊黃美幸女士自掏腰包購買一架，以向捷克前總統哈維爾致敬的名義，回贈給捷克愛樂常駐的布拉格魯道夫音樂廳。期待有一天，來自台灣的音樂家在魯道夫音樂廳用台灣人贈送的捷克鋼琴，演出蕭泰然等台灣作曲家的音樂作品。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航