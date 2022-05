引介西方思想、帶動國內學術思潮的桂冠出版社宣布解散，顯見賣書是個奢侈的理想

文:劉韋廷(中研院史語所博士後研究學者,東海大學、真理大學兼任助理教授)

又一間老字號出版社關門了。

曾經是人文社會界的桂冠

根據官方臉書,成立48年的桂冠出版社在今年3月決定宣布解散。由於2019年桂冠創辦人賴阿勝先生(1950-2019),因登山意外過世,再加上疫情緣故,業績不如以往,慘澹經營,在找不到人接手的情況下黯然熄燈。

成立於戒嚴時期的桂冠出版社,引介西方哲學與社會科學至華文世界,特別是「當代思潮」、「新知叢書」系列最為人所知。舉凡西方哲學的胡賽爾(Edmund Husserl,1859-1938)、海德格(Martin Heidegger,1889-1976)、巴特(Roland Barthes,1915-1980)、傅柯(Michel Foucault,1926-1984)等大師級作品,對於國內的大學人文教育有非常深遠的影響。戒嚴時期透過翻譯經典名著提供吸收國外知識的管道,桂冠出版社功不可沒。它的消逝,代表國內出版業不再有輝煌年代。

筆者在20幾年前還是大學新鮮人時,初入學術堂奧,位處台大校門口正對面的桂冠出版社,是買書的必去聖地,老闆熱情好客,時常推薦好書給學生,門庭若市。後來受到大型連鎖書店與網路書店崛起,加上數位科技影響,衝擊實體書等出版業,2006年桂冠出版社直營門市搬離台北,在2007年將公司遷往苗栗三灣鄉,繼續為廣大讀者服務,新增台灣研究與客家研究叢書,推廣客庄文化。

其次,因應時代需求而有所轉型,改採POD(Print on Demand或Publishing on Demand)隨需印刷,透過掃描重製方式,讓絕版書能夠繼續發行。筆者有幸在五年前向桂冠訂購絕版書,賴阿勝先生依然給予優惠折扣造福莘莘學子,鼓勵學生購書。對於電子書盛行的年代,老字號出版社堅持實體印刷,著實讓人敬佩。

賴阿勝先生原為苗栗南庄客家人,北上求學,中學畢業後進入水牛出版社工作,1974年創立桂冠出版社,接受台大哲學系林正弘教授(1938-)的建議,以30年的時間出版人文、社會方面的學術叢書,堪稱出版實驗工作。桂冠在1989年出版《雷震全集》造成轟動,是1987年解嚴後圖書界大事,並出版200多本世界文學名著,奠定出版學術書之地位。

賴阿勝用心甚深

這些關於賴先生的故事已經刊登在官方臉書,包括「實驗的開始」、「知識的啟蒙」、「引介新知」、「出版的現實面」等四部分關於中小型民間企業的甘苦談,足見賴先生在有限資本上的奮鬥,終其一生出版超過數千本書籍。

本文認為桂冠帶動國內學術思潮,並非空穴來風,以筆者熟悉的宗教學領域(Religious Studies)而言,桂冠在2000年出版美國芝加哥大學教授伊利亞德(Mircea Eliade,1907-1986)名著《聖與俗:宗教的本質》(The sacred and the profane : the nature of religion)即是透過國內學者翻譯與長期校閱,同時邀請專家導讀,見證國內宗教學發展,整本書並非由中國大陸學者翻譯而成,打破網路上的流言蜚語,認為桂冠過去只是簡體轉繁體的翻譯。

然而,這本書早已絕版,感謝賴先生願意再刷,不計成本出版。在賴先生去世後,行政院客家委員會追贈褒揚令,懷念他對於客家文化的辛勤付出,藉此啟發年輕人投入出版事業。

值得一提的是,2021年8月23日苗栗縣政府與客委會客家文化發展中心推出「文化知識的橋梁——賴阿勝圖書文物特展」,由國立交通大學客家學院羅烈師教授擔任策展顧問、玄奘大學陳昌偉碩士擔任策展人。其內容呼應賴先生身為客家子弟,投入文化事業不遺餘力,詮釋苗栗鄉親認真的生命態度,可惜展覽已在當年度的11月26日閉幕。

筆者建議主辦單位可將賴先生相關文物數位化,用線上方式呈現,不會受到空間、時間限制,利用中央研究院數位文化中心開放博物館的免費策展平台,讓賴先生的出版精神在網路世界裡,無遠弗屆的流傳開來。

實體書經營岌岌可危

此外,國家圖書館在今年3月公布「110年台灣圖書出版現況及趨勢報告」,去年出書量達到57710種,相較前一年成長64.69%,包含電子書與有聲書的出版,平均每千位國人購買的新書有2.47本,亦是比過去多。

不過,這樣的統計報告似乎與市場現況有所出入,現在的年輕人對於閱讀趨向多元化途徑,智慧型手機豐富的視聽享受,他們不一定購買實體書;目前各縣市的書店經營相當辛苦,不僅要賣書也要賣咖啡等文青服務,才會受到顧客青睞,顯見賣書是個奢侈的理想。

筆者認為桂冠出版社的走入歷史,某種程度上要讓年輕人瞭解,在幾十年前曾經有一批人為理想奮鬥,主張標榜「知識的燈塔,文化的桂冠」為台灣注入知識活水,從戒嚴到解嚴,堅守目標,這對於我們邁向現代化、民主化的國家歷程中,出版業扮演關鍵性角色,因為它們的任務是傳遞知識,為文化紮根。

最後,如何提升國人的閱讀樂趣與購書習慣,增加國人在面對不同挑戰的軟實力,促進國民素質,這是一大困境與危機,對照老牌出版社的倒閉,值得主管機關省思。