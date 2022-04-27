中國駐美大使秦剛紀念飛虎隊只是「表面」，尋求與美國「和解」才是關鍵

今年4月9日，中共駐美大使秦剛身穿第14航空軍A-2飛行夾克，現身華府美國國家航空航天博物館（National Air and Space Museum），大談第二次世界大戰的中美合作，在台灣引發熱烈討論。引發討論的原因，一來是中共駐美大使館以紀念「飛虎隊」（Flying Tigers）成立80周年的名義在華府舉辦圖片展，可事實上「飛虎隊」真正成立的80周年紀念日早在去年8月1日就已經過去。

以時間點來看，或許舉辦發生在1942年4月18日的「杜立德空襲」（Doolittle Raid）80周年紀念日可能更為適當，顯見中共駐美大使館對二戰中美合作的歷史並沒能做到精確的掌握。而中共沒能精確掌握的一大關鍵原因，在於中共雖然沒有缺席二戰期間的中美合作，但是中共卻不是二戰期間主導與美國合作的中國政府。

雖然中共曾參與營救過80名美國飛行員，可是太平洋戰爭爆發後在淪陷區上空遭到擊落，或者因各種議為迫降淪陷區的美國飛行員數量高達735人。中共營救的美軍飛行員數量，只占總數量的12%而已，這雖然是一個不小的數字，足以讓美國向延安派遣觀察組，卻仍證明營救美軍飛行員的主力不是中共，而是國民政府領導下更為廣大的中華民國軍民。

秦剛另外一個讓台灣這裡所不能接受的地方，在於他穿的A-2夾克背後沒能展示出上有青天白日滿地紅國旗的血幅（Blood Chit），徹底彰顯出中共當局為了政治正確迴避歷史真相的傲慢心態。雖然到了戰爭末期，多數身陷敵後的美國飛行員為了避免行跡洩露，會刻意將鮮豔的血幅繡在夾克裡面，而不是像我們認為的那樣繡在後背，不過秦剛身上穿的那件肯定是不會有青天白日滿地紅的元素。

要一個中共駐美大使去肯定國民政府領導對日抗戰，主導戰時中國與美國的軍事合作的並非中國共產黨確實是有些強人所難，筆者認為整起事件真正值得我們關注的重點，其實應該是為什麼中共選在這個時間點上紀念「飛虎隊」，這段中共從來不曾主導過的歷史？事實上紀念「飛虎隊」只是表面，尋求當下與美國的「和解」才是關鍵。

遭受影響的筆者

也就在華府「飛虎隊」紀念活動的同時，筆者正與朋友搭乘聯合航空的班機飛往美國，準備順道訪問目前還在世的美國二戰老兵。其中戰時隨第33戰鬥機大隊來中國的莫耶（Harry A. Moyer），便在這次被筆者列為重點採訪對象，無奈中共捷足先登，把他請到華府去參加紀念活動，導致這次筆者針對第14航空軍老兵的訪談計畫落空。

若非這次筆者在喬無遏將軍公子喬為智幫助下，訪問到美國出生的空軍第四大隊華僑飛行員朱安琪，然後又有機會到沙加緬度造訪戰時於歐洲戰場擊落16.2架敵機的美軍最後一位三料王牌英雄安德森（Bud Anderson）上校，這次的旅程勢必毫無收穫。因此對於中共選在這個與「飛虎隊」成立80周年不怎麼相關的日子紀念「飛虎隊」成軍80周年，筆者確實是有點不開心的。

莫耶雖然已經101歲，卻仍時常駕駛小飛機翱翔藍天，因此是當前美國年紀最大的現役飛行員。不過因為莫耶戰時服務的第33戰鬥機大隊第59中隊本身沒有從「飛虎隊」衍生而成的第23戰鬥機大隊那麼有名，主要任務是以P－47戰鬥機為主力保衛成都的B－29轟炸機基地，也沒有在空中擊落過敵機的關係，所以他在第14航空軍老兵的群體中是屬於相對邊緣的。

另外再加上他服役的單位屬於純美軍飛行中隊，雖然曾跟中美空軍混合團（Chinese American Composite Wing）出過幾次任務，但實在與中華民國空軍沒有淵源。在這樣的情況下，中共駐美大使館自然能夠捷足先登，把他當成正牌的「飛虎隊」請到華府參加紀念活動。當然如果能因此讓莫耶感覺到他所應該獲得的重視，筆者還是為他感到高興的。

事實上，正牌的「飛虎隊」老兵早在2020年就凋零殆盡，包含旅居香港的陳炳靖教官在內，參加二戰的第23戰鬥機大隊的老兵都所剩無幾，能訪問到任何老英雄都是無法珍貴的。那麼又是什麼原因，讓本來應該在去年8月1日慶祝「飛虎隊」成軍80周年卻毫無音訊的中共，突然選在一個與「飛虎隊」成軍80周年毫無相關的日子慶祝「飛虎隊」成軍80周年呢？

Photo Credit: 許劍虹

改善對美國的關係

一切歷史都是當代史，對強調歷史為黨服務的中共自然也不例外。每當美「中」關係或兩岸關係不佳的時候，「飛虎隊」在大陸就是人人唾棄的對象。比如中共1949年建政初期，陳納德（Claire L. Chennault）將軍因為他支持中華民國政府的立場，被形容為「飛賊」與「強盜」。為了醜化美國飛行員，中共甚至憑空炮製了所謂「飛虎隊」員集體強暴國民黨「官夫人」的「景明樓事件」。

等到1979年中共與美國建交，急需美國資金又希望搞好對台統一戰線的中共改變口吻，開始將陳納德與第14航空軍視為來華協助中國人民抵禦日本侵略的英雄看待。如此正面看待「飛虎隊」的態度，持續到川普（Donald Trump）總統上台，美國與中共進入「新冷戰」的歷史階段之後才又出現改變。美國取代了日本，成為中國大陸頭號敵視的外國勢力。