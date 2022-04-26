俄烏戰爭就像是為中國武統台灣準備的「模擬考」，中共學到了哪些必考的「考古題」？

文：黃澎孝

俄烏戰爭一開打，中共黨媒「內外宣」的報導，就「一面倒」的支持俄羅斯，並且毫無懸念地認定：俄羅斯必然旗開得勝。其實在潛意識裡，中共把俄烏戰爭視為俄羅斯挑戰美國為首的西方，入侵烏克蘭就像是為中國武統台灣，預先舉辦了一場真槍實彈的「模擬考」。

因此，中共密切關注著：這場戰爭中有哪些「必答題、考古題」甚至於「冷門題」？當然，他們更會留意：還有哪些「新的命題方向」？

如今，俄烏戰爭已經進行50幾天，雙方勝負幾定。中共宣傳部門，早已悄悄修改了之前的樂觀態度。尤其在中國網絡媒體上，越來越多的評論者都已經接受了，俄羅斯敗相畢露的事實。

因此，也總結出不少解放軍武統台灣「必考」的「考古題」：

1. 美國會介入嗎？

標準答案：美國必然介入，而且會「拉朋引伴」集體介入。

2. 「反介止」管用嗎？

標準答案：

「反介止」管不管用，還得經實戰驗證。而且「反介止」等同向美國宣戰。解放軍會是美軍的對手嗎？

俄烏之戰，美國並未出動航母戰鬥群，一樣能把號稱世界第二的俄羅斯軍隊打得顏面掃地。解放軍的實力能比「俄爹」強嗎？

3. 美國會發動世界級的制裁嗎？

標準答案：這是一個「必考」的「傻瓜問題」，還用問嗎？

4. 中共數量龐大的海軍管用嗎？

標準答案：

台軍擁有數量龐大，質量不凡的反艦飛彈。俄羅斯黑海艦隊旗艦艦「莫斯科號」遭烏克蘭海王星飛彈擊沈之例，可供「解題」參考。

台灣「雄三飛彈」誤擊50海哩外小漁船之「烏龍事件」，有助於與烏克蘭「海王星飛彈」作比較。

台灣已購即將部署的各式「魚叉飛彈」性能，可供中共海軍掂量。

5. 共軍兩棲戰車、氣墊船管用嗎？

標準答案：

俄羅斯坦克部隊和各式裝甲車輛在烏克蘭平原，遭單兵肩射武器重創的慘劇可供參考。

中共可供登陸作戰之用的船塢登陸艦（LPD）和兩棲戰車登陸艦，僅有44艘；足夠讓台軍數以千計的反艦飛彈打嗎？這是個小學程度的「算術題」，不值得搬到台海戰場上測試。

6. 中共「運20」「武直10」跨海「機降作戰」可行嗎？

標準答案：

解放軍可在網上取得：俄烏開戰之初，俄羅斯空降旅「機降」基輔安東諾夫機場的機毀人亡「現場」圖文，以供參考

俄軍武裝直升機屢屢遭烏軍刺針飛彈擊落，以致於使用大型拖板車載運直升機的「幽默畫面」，足以說明：直升機「機降作戰」已是一個過時的「蠢招」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

7. 「冷僻題」：共軍要準備多少「屍袋」？

標準答案：無需多少。因為攻台陣亡共軍，大概率都會葬身台灣海峽。極少登陸成功之共軍，也將在岸際灘頭遭到台軍「砲決」，粉身碎骨的難以收屍。

8. 中共能掌控武統「主動權」嗎？

標準答案：

中共僅能掌握「開戰主動權」，無法掌握「終戰主動權」，普亭「欲罷不能」的尷尬痛苦處境，可供借鏡。

9. 中俄核大國的核威攝管用嗎？

標準答案：

普亭一再挑明發出核威攝，美國和北約有害怕而收手嗎？

這個「試題」的答案，應該由「發出核威攝者」回答。換言之：核攻擊必然引發核報復。「核大國」計算好被「核報復」的代價了嗎？

10. 中共可以封鎖台灣，斷網斷電逼降嗎？

標準答案：

有一本「參考書」可供參考：《台灣關係法》第二大項「美國的政策」第4條：

任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉——包括使用「經濟抵制及禁運手段」在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

因此，這個問題的「解題關鍵」，在於解放軍能否夠力壓制美日兩國的海空軍。這個昧於國際現勢，又明顯缺乏戰爭常識的「蠢招」，只有趙少康還好意思拿出來「自愚愚人」。因為，台灣海峽與巴士海峽是全球最繁忙的海上航線。封鎖台灣等同挑戰全世界，也等同中國自我鎖國。

11. 中共難道就拿台灣沒辦法了嗎？

標準答案：

持續增強「嘴砲」力度，保證「萬無一失」。既可刷「祖國母親」的存在感，還可讓少數「台灣呆胞」寢食難安。

加強「錢進台灣」，收買台灣的「統戰騙子」，扶植從地方到中央的「親中政權」，以待彗星撞美國，天賜中國收台統一良機。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航