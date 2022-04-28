歷經五年惡鬥，文在寅對韓國「國家情報院」的改革，是否將隨政黨輪替劃下句點？

今年3月韓國總統大選，代表保守派在野勢力「國民力量」黨的候選人尹錫悅擊敗左派執政黨「共同民主黨」的候選人李在明，成為新一任的韓國總統。在選後尹錫悅汲汲於組成其執政團隊的過程中，韓國媒體除了關注尹錫悅的執政團隊是否具備當初他在選前矢言的年輕化、性別平等化的標準之外，也關注其經濟政策、疫情因應、國家安全戰略等面向。

而韓國主要情報機構「國家情報院」下一任院長將由誰出任？以及文在寅政權時期所推動的國家情報院改革是否將持續推動？則成為韓國輿論熱議的話題。

韓國媒體，對於未來國家情報院院長人選的看法

截至4月19日為止，尹錫悅尚未決定下一任國家情報院院長的人選，不過韓國媒體已經指出多位可能人選，並探討未來國家情報院院長的適任條件。

韓國保守派媒體如《中央日報》、《朝鮮日報》引述不少國情院退休官員、保守派論客的說法。認為國家情報院在過去文在寅政權「清算積弊」的影響之下，造成內部士氣不振、政治酬庸、引發美日情報合作對口疑慮等負面影響，因此如何找到適任人選執掌國家情報院是至關重要的。

根據韓國保守派媒體《中央日報》的分析，未來國家情報院院長可能出自兩個領域：

首先是跟美國情報界關係密切，並且跟美國國安系統有互信關係者。如國情院出身，前韓國駐美政務第二公使權春澤（譯音）、尹錫悅所屬的保守派最大在野黨「國民力量」國會議員趙太庸、曾在朴槿惠政權擔任外交部第一外務次官及青瓦台國家安保室第一次長的金奎顯等人，都被韓國媒體視為在可能的人選。

第二是從軍方、檢察體系出身的外部人士挑選合適人選，作為局外人之姿空降任命為國家情報院院長，如前國防部長金寛鎮就被視為一個可能的人選。

考慮到尹錫悅政權跟美日方面重新建立密切聯繫的急迫性，有可能是第一種類型的人選當中，擇一出線擔任未來的國家情報院院長。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 即將就任韓國新總統的尹錫悅

國家情報院始終難以跳脫黨派對立的漩渦

不同於《魚》《特務情人IRIS》《柏林諜變》《夜叉》《黑色太陽》等韓國影劇所形塑的好萊塢動作電影式的英勇形象，現實中的國家情報院則是身陷韓國左右黨派對立的漩渦之中。自軍人時期的「中央情報部」、「安全企劃部」，到金大中上台時重新改組的國家情報院，始終未能擺脫迎合權力核心，特別是保守派政權的爭議。

例如2012年大韓民國總統選舉時，國家情報院在當時院長元世勛指示之下，暗中詆毀左派候選人文在寅，以拉抬保守派候選人朴槿惠的聲勢。並且在此案曝光後，被追查出涉嫌雇用駭客，非法監控韓國社會及在野黨人士的醜聞，引起韓國輿論譁然，更使得左派勢力矢言要徹底追究國家情報院的責任。在這種背景下，自2017年文在寅政權上台之後，國家情報院面臨更為嚴峻的政治環境。

文在寅政權對國家情報院的改革

文在寅政權除了積極追查國家情報院高層跟李明博、朴槿惠等保守派政權的不當往來之外，對於國家情報院進行更為激進的改革。文在寅政府在2020年修訂《國家情報院法》，並採取這些措施：

國家情報院名稱變更為「對外安保情報院」。 廢止國家情報院的對共捜査（政治偵防）權。 強化國會情報委員會跟監査院對國家情報院的外部監督。 内部監管機制的強化，監察室長（督察長）由外部人士擔任。 限縮《國家安全法》的使用。 加重情報人員以非法方式介入政治活動的罰則。 對內反情報任務移交給國家警察廳。 在國家情報院的體制內增設具律師資格的法律諮詢顧問。 增設人權監察官作為國家情報院是否有違反人權情事，以及調查國家情報院及前身安全企劃部、中央情報部時期涉及轉型正義的「歷史積弊」。

文在寅政權不僅更改國家情報院的名稱，甚至削減國家情報院的權力及限縮《國家安全法》，無疑是對於國家情報院極大的打擊。而這也引發保守派輿論的抨擊，認為此舉是文在寅政府對國家情報院暗助保守派的報復，以及弱化反情報能力向金正恩示好的親北行徑。

雖然文在寅指派資深政壇人物朴智元出任國家情報院院長執行改革，但是國家情報院仍然未能免於負面新聞，如朴智元跟「國民力量」黨人士趙成恩密商對付尹錫悅的醜聞，讓外界質疑文在寅執政下的國家情報院是否嚴守政治中立的規範。

Photo Credit:AP / TPG Images 文在寅任內的親北韓政策，遭遇國內保守派的批評

國情院內部的反擊

文在寅政權推動將國家情報院削權並「清算積弊」的作法，自然也引起國家情報院內部的反彈。從包括四名前任國情院院長，及七名前任次長在內的100多位前國家情報院職員，在這次總統大選中公開串聯表態支持尹錫悅，並發表「時局宣言」批評文在寅政權的國情院政策；一般認為這些前情報人員的表態代表國家情報院內部主流對於文在寅政權的看法，就可以看到這股反彈力道之強烈。

執政黨「共同民主黨」方面隨即反擊這些前情報官員違反政治中立、無視國家情報院長期介入選舉、壓制人權的負面歷史。

從這些前國家情報院職員的公開聲明中，可以看出國家情報院內部對於廢止對共捜査權、限縮《國家安全法》以及文在寅政權親北政策的強烈不滿。由此可見文在寅政權和國家情報院內部的裂痕，在文在寅執政的這五年期間並未得到消弭。

文在寅政權的國家情報院改革措施，有可能劃下句號嗎？

隨著矢言不再姑息北韓挑釁作為的尹錫悅政權即將上任，再加上文在寅政權的國家情報院改革措施，激發保守派跟國家情報院內部的強烈反彈。有意見認為文在寅政權針對國家情報院的改革措施，將成為首先被檢討的對象。

不過，由於「共同民主黨」仍然保持國會多數，尹錫悅政權跟保守派勢力要在短時間之內，重新推翻文在寅政權對於《國家情報院法》跟《國家安全法》的修訂並非易事。因此文在寅政權的改革措施在國會改選之前，應該是不至於遭到大幅改變。

結語

在北韓增加對於尹錫悅政權的敵意、美中俄關係的持續緊張，韓國左右黨派對立仍未緩和等內外環境之下。無論是何人出任下一任國家情報院院長，如何對應國內外的嚴峻局勢，以及如何帶領韓國的情報工作，在在考驗著尹錫悅政權跟下一任國家情報院院長的能力跟手腕。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航