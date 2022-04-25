馬克宏囊括近六成選票擊敗勒龐，成為20年來首位連任成功的法國總統

（中央社）法國今天（當地時間4月24日）舉行總統大選第二輪投票。根據統計，總統馬克宏（Emmanuel Macron）以58.6％得票率擊敗老對手馬琳勒龐（Marine Le Pen）。受訪者告訴中央社，本屆最關切議題為生態、經濟與安全；也有人表示，出來投票是為阻擋極右派上台。

法國今天舉行總統大選決戰投票，根據統計，現任總統馬克宏以58.6％得票率，擊敗極右派國民聯盟（RN）領袖馬琳勒龐的41.4％，並成為法國20年來首度連任的總統。

法國總統大選決選今天登場，民眾一早趁著好天氣前往各地投票所執行公民權利與義務。

中央社記者今天前往不同投票所，實地訪問選民對本屆大選的看法與最關心議題。根據現場選民表示，他們關心的議題相當多元，其中以環境生態為主，經濟、安全等也備受關切。

從事房地產相關職業的米歇爾（Michel）表示：「我認為最重要的是生態，但兩位候選人都不在意，只關注財經，我認為這些都會對地球造成傷害，因為這就是全球化，南北或東西之間的貿易，對氣候傷害很大。」

羅傑（Roger）是退休人士，他最在意的是安全議題，「在法國某些郊區，連警察都不敢輕舉妄動，我們希望這些地方不要成為法外之地」，此外經濟的穩健也很關鍵。造型與平面設計師瑪莉詠（Marion）則指出，她最關注的議題為經濟、青年政策與生態。

馬克宏與馬琳勒龐的許多政見明顯對立，兩人也在競選時分別表示，這次大選等同一場針對歐洲以及文明的公投。

圖書館助理阿里（Ali）向記者表示，這場選舉的情況很特別，「因為兩位候選人對未來、公民、歐洲、環境、生態有著完全不同的願景。這是兩個不同且相反的陣營，兩方政見讓我們分裂。作為公民，真的應該走出來表達意見。」

部分受訪者表示，雖然對兩位候選人都不滿意，但阻擋極右派上台對他們來說更加重要。

在銀行工作的蕾提西亞（Laetitia）帶著兒子和小女兒來投票，讓他們學習公民義務，她向中央社說，「這次投票最重要的是國民聯盟不能贏，其他政見都還可以討論。」

瑪莉詠（Marion）告訴中央社，許多年輕人打算放棄投票，兩者都不投，「我理解他們，因為我也曾是他們一員。但我選擇阻擋極右派，避免讓與我信念背道而馳的政黨執政。」

另外，幾乎所有受訪者都表示，烏俄戰爭對本屆選舉造成影響，也有人在訪問中直接提到馬琳勒龐與俄羅斯的關係令人擔憂。

羅傑說，「馬琳勒龐跟普亭（Vladimir Putin）或是俄羅斯銀行有聯繫，這一定會影響部分選民的投票選擇。」蕾提西亞則告訴中央社，「馬琳勒龐顯然站在普亭那邊……那是她的主要金主。我知道馬克宏盡力在談判，試著避免惡化，他還在努力，但還沒成功，因此這也是個重要議題。」

值得注意的是，馬琳勒龐的41.8％得票率創下極右派在法國總統大選支持度新高，2017年馬克宏以66.1％比33.9％得票率輾壓馬琳勒龐，今（2022）年差距明顯縮小。馬琳勒龐也在敗選感言中表示，「今晚的結果本身就是個出色的勝利。」

根據內政部的數據，本屆第二輪投票率為71.99％，比2017年的上屆大選下降2.57個百分點。

總統大選結果將於27日正式宣布，最晚會於5月13日舉辦新任總統就職典禮。對新政府施政有關鍵影響的國民議會選舉也將於6月12日與19日舉行，屆時將知道馬克宏所屬政黨能否成為國會多數黨。

Photo Credit: AP / 達志影像

馬克宏大選獲勝連任，各國領袖祝賀大好消息

法國總統大選第二輪投票，總統馬克宏以58.6％得票率擊敗對手馬琳勒龐。馬克宏除謝票外，也向沒投給他的選民致意；多位歐洲與國際領袖祝賀，表示他的連任「對歐洲是大好消息」。

法國今天舉行總統大選第二輪決戰，據最新統計，總統馬克宏以58.6％得票率，擊敗極右派國民聯盟領袖馬琳勒龐的41.4％，成為法國20年來首度連任的總統。

馬克宏法國時間晚間9:30與妻子碧姬（Brigitte Macron）手牽手緩步走進位於艾菲爾鐵塔前的謝票現場，搭配進場音樂歐洲之歌「歡樂頌」。

謝票時馬克宏除感謝信任他的選民，也表示「我知道有些同胞投給我只是為了阻擋極右派，我感謝你們，也了解這份選票將在未來幾年鞭策我。」

今年棄票率約28％，馬克宏特別提到棄票與投給馬琳勒龐的選民，表示有責任回應他們，「從現在開始，我不再是某陣營的候選人，而是所有人的總統。」

值得注意的是，馬琳勒龐以近42％選票創下極右派在法國總統大選的得票率新高，2017年馬克宏以66.1％比33.9％得票率輾壓馬琳勒龐，今年差距明顯縮小。因此馬琳勒龐在敗選感言時表示，「今晚的結果本身就是出色的勝利」。她批評過去兩週不公且暴力的競選方式，並宣布將投入6月的議員選戰。

對新政府施政有關鍵影響的國民議會選舉將於6月12日與19日舉行，決定馬克宏政黨是否能掌握國會多數。因此總統大選首輪競選時，各候選人也都在發表政見時呼籲支持者在接下來的國會選舉中動員。

重要第三勢力激進左派梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）左打馬琳勒龐、右批馬克宏。「馬琳勒龐落敗，法國顯然拒絕將未來交付給她，這是個好消息；馬克宏則是第五共和中贏得最難看的總統，被淹沒在棄票、廢票之中。」他之前已宣布參選國會議員。